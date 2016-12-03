Не подсказывайте Карякину! Реплика Николая Яременко

Сергей Карякин Источник: Reuters

Хочется обратиться ко всем и коллегам, и просто заинтересованным лицам.

Приклеить яркий ярлык (к человеку, событию, явлению – это уже не так важно) – это очень серьёзное умение. Не всем дано. Но всем очень нравится упражняться в этом. Потому что крикнешь про кого бы то ни было «пёс» - и обсуждают: какой же ты смелый, как метко обозвал кого-то. Крикнешь в ответ: не тот пёс, а этот – и опять молодец! Смело пошёл в контратаку.

Мне вообще кажется нелепой развёрнутая нами дискуссия о том, хвалить нам или не хвалить Карякина, начатая прославленным фигуристом Максимом Траньковым, о чём «Советский спорт» сообщал. Для меня здесь очевидно одно: есть в любом спортивном явлении пиар-составляюща я и есть собственно спортивная составляющая. Они могут идти параллельно, одна может превалировать над другой, они могут взаимовлиять друг на друга и т.д. Вариантов много. Но не надо одним вариантом подменять другой.

Сергей Карякин – вольно или невольно – вернул интерес к шахматам на максимально возможный уровень. Я в последний раз такой интерес видел в 1984-1985 годах, когда играли Карпов и Каспаров. То есть тридцать лет прошло. Карпов и Каспаров про пиар тогда и слыхом не слыхивали, они делали просто то, что у них хорошо получается. И что, кто-то может их в этом обвинить? Или кто-то обвинит журналистов того времени, что беря интервью у 12-го и 13-го чемпионов мира, они тем самым отвлекали сознательно читателей от мысли о нарастающем социально-эконом ическом коллапсе или от мыслей о приближающемся распаде страны? Нет, конечно! И журналисты делали то, что умеют, то, что у них получается, и то, что востребовано, не так ли?

А теперь появились ещё талантливые менеджеры, которые, как Кирилл Зангалис, делают правильную раскрутку, замечательные технологии и прочая, прочая, прочая…

Так зачем обвинять Карякина в том, что он получает ту часть славы, которая ему не положена, или же обвинять, напротив, фигуриста, что он в иные времена сам получает часть зрительского внимания, которой не удостоился в любые другие времена? Тем более фигурист имеет возможность выходить на крупных турнирах – тех же чемпионатах мира – ежегодно. А в шахматах этого внимания действующим лицам перепадает куда как меньше.

Мы размахивали флагами, когда российская сборная обыгрывала восемь лет назад Голландию и тем самым входила в топ-4 европейских сборных. Мы радостно встречали её потом на родине. Так? Или мы закидывали её той субстанцией, о которой поётся в песне, где пляшет Василий Уткин? Всё-таки не закидывали, а радовались – потому, что она подарила нам живые эмоции, подарила восторг и счастье. И я благодарен Карякину за то, что он мне снова подарил эти чувства. При этом даже в топ-4, а в топ-2 вошёл. Так-то.

Так что не надо подсказывать сейчас Карякину, что он делает не так и что ему надо делать иначе. У него для этого есть специально обученные люди. Я ему лично просто говорю спасибо за то, что он умеет играть. И по-хорошему завидую.