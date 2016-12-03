И хоккей с мячом на «десерт»

В столичном СК «Крылатское» прошел Фестиваль национальных видов спорта. Он был приурочен к 70-летию Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Организаторами выступили Всемирный русский народный собор (ВРНС), правительство Москвы, Федерация хоккея с мячом России (ФХМР) и Москомспорт. На фестивале прошли соревнования и мастер-классы по хоккею с мячом, городкам, самбо, гиревому спорту, русским шашкам и русскому бильярду.

Все понимают, что национальные виды спорта необходимо развивать и повышать их популярность. Для этой цели при ВРНС создан специальный совет по национальным видам спорта, сопредседателями которого стали президент Международной федерации бенди (FIB) и ФХМР Борис Скрынник и космонавт, герой Советского Союза и первый Герой РФ Сергей Крикалев.

2 декабря огромное ледовое поле «Крылатского» разделили на тематические зоны. Здесь уместились сцена, качели, площадки для городков, ковер для занятий самбо, турники и другие фишки воркаута, столы с шашками… Оставили, конечно, и полянку для русского хоккея. Слева от трибун в ложечном тире бросали в бочки ложки (оказывается и такая древняя русская забава есть!), справа самбисты проводили круговую тренировку. Малыши с удовольствием пробовали сбивать «городки» и тянули мам на следующую площадку. Родители ахали и охали, когда их дети взлетали на качелях под потолок.

В спортивном празднике приняли участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, помощник Президента РФ Игорь Левитин, полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Беглов и Борис Скрынник.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед торжественной церемонией открытия отправился на городошную площадку, взял в руки биту и попал. Потом, специально для высокого гостя и вдохновителя Фестиваля богатыри продемонстрирова ли свою силу: один разорвал толстенный телефонный справочник, а второй согнул в скобу 10-миллиметровый железный прут и подарил его Патриарху.

В своей речи Кирилл призвал развивать в России национальные виды спорта, такие как хоккей с мячом и лапта, и выдвигать их на международную арену: «Нам нужно продвигать наши замечательные национальные виды спорта, чтобы весь мир о них узнавал. Но самое главное - ими нужно заниматься. Потому что в здоровом теле - здоровый дух. А без здорового духа не будет здоровой личности».

Также Патриарх сравнил русскую лапту с бейсболом: «Некоторые наши национальные виды спорта приобретают всемирную известность. Наша лапта теперь называется бейсболом, а бейсбол является одной из популярных игр на американском континенте. Когда я впервые увидел, как играют в бейсбол, сразу вспомнил свое детство: практически все то же самое, как и в нашей лапте. Нам не нужно забывать наши национальные виды спорта. Развивая их, мы имеем все шансы выдвигать их на международную арену.

Особо Кирилл остановился на развитии хоккея с мячом: «Я очень внимательно слежу за развитием русского хоккея. Это наш национальный вид спорта, который действительно является популярным в стране и приобретает все большую популярность в мире. Я надеюсь, что когда-то, может, в недалеком будущем, он станет олимпийским видом спорта».

«Федерация хоккея с мячом России уже много лет сотрудничает с Русской православной церковью, которая патронирует наш национальный вид спорта, не устает повторять Борис Скрынник. - Мы организовываем много детских турниров — в регионах, на Красной площади в Москве, а также на Соловках, привлекая к ним детей из церковно-приходс ких школ и представителей иных конфессий. Видим немало новых направлений для сотрудничества, в т. ч. развитие национальных видов спорта и реализация ряда социальных проектов. Среди них - вовлечение в спортивные мероприятия в качестве волонтеров детей-сирот».

На «десерт» Фестиваля давали хоккей с мячом. У стен «возведенного» собора сыграли команды Евгения Иванушкина и Сергея Шабурова. За отцов выступали и сыновья – Кирилл и Максим. Матч в итоге закончился вничью 12:12.