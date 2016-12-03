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Синий экспресс. Как «Челси» обыграл «Манчестер Сити»

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Диего Коста
Диего КостаИсточник: Reuters

«Челси» в гостях нанес поражение «Манчестер Сити», одержав восьмую победу в премьер-лиге подряд.

ТЕСТ ДЛЯ КОНТЕ

Удивительное дело: «Челси» одержал семь побед подряд в премьер-лиге и возглавляет турнирную таблицу, однако до сих пор все относятся к лидерству «синих» как-то настороженно, словно не могут понять, насколько все это серьезно. Причем складывается ощущение, что понять это не могут и в лагере лондонцев.

«В субботу нас ждет интересный тест, поскольку у «Сити» отличная команда», - заметил главный тренер «Челси» Антонио Конте.

«Манчестер Сити» протестирует линию обороны «Челси» из трех человек. Матч покажет, является ли такой вариант жизнеспособным против элитных соперников», - сказал, в свою очередь, Рэй Уилкинсон, долгое время работавший в тренерском штабе «Челси».

В семи предыдущих победных матчах Конте выпускал один и тот же стартовый состав и использовал одну и ту же расстановку – 3-4-3. Схема «синих» на «Этихад» осталась прежней, а вот в составе все же произошло одно изменение. Правда, вынужденно – Матич не мог играть из-за перебора желтых карточек и его место в центре полузащиты занял Фабрегас. Из-за этого «Челси» потерял в физической силе, мощи и оборонительных навыках, зато получил человека, который умеет вести игру и может при случае вывести в прорыв быстрых Азара или Педро.

Что касается главного тренера «Сити» Хосепа Гвардиолы, то он, очевидно, решил вскрывать оборону «Челси» через фланги, выпустив в основе быстрых и умеющих обыграть один в один Хесуса Наваса и Сане, которые должны были действовать как можно шире, растягивая компактную защиту «синих». Очевидно, учитывал испанец и тот факт, что крайние нападающие лондонцев Азар и Педро не слишком хорошо помогают своим партнерам при обороне.

В общем и целом план до определенного времени работал. Во всяком случае, забил «Сити» именно так: игроки «горожан», стянув на себя соперников, доставили мяч открытому Навасу, тот навесил, а Кэйхилл срезал мяч в свои ворота. Были и еще похожие моменты: Сане отклеился от Мозеса и Аспиликуэты, получил пас от Сильвы, сделал скидку на Агуэро, но удар аргентинца заблокировал проводящий едва ли не лучший сезон в карьере Давид Луиз.

НЕВЕЗЕНИЕ, КУРАЖ И ИСТЕРИКИ

Наверное, после матча Гвардиола будет вправе жаловаться на невезение. Это, конечно, странная категория, когда речь идет о матче команд, буквально напичканных звездами мирового и европейского уровня, но иногда она вполне уместна. В начале второго тайма «Сити» мог и должен был снять все вопросы о победителе матча. Раз за разом игроки «горожан» оказывались одни на свободном пространстве, имея возможность и набрать скорость, и подумать, но растранжирили все свои шансы, коих было достаточно. Что, например, помешало забить де Брейне, с трех метров запулившего мяч точнехонько в перекладину, думается, не объяснит и сам бельгиец.

А дальше включилась старая пластинка про «не забиваешь ты – забивают тебе». Причем пластинка выпуска сезона-2014/15, в которой сольные партии исполнили Фабрегас и Диего Коста. В тот год именно эта парочка, по сути, принесла «синим» титул, а сейчас вспомнила былое. Первый выдал со своей половину поля чудо-пас на 50 метров, а второй, одним движением приняв мяч на грудь и убрав Отаменди, спокойно пробил мимо Браво.

То, что было дальше – чистой воды кураж, который поймал «Челси». Вратарь – тащит все что можно, защитники – делают свое дело, удача – на нашей стороне, сам черт нам не брат. Впрочем, контратака «синих», закончившаяся голом Виллиана, была образцовой. Так в лучшие годы выходили из обороны команды Жозе Моуринью, так играла Италия Конте на Евро-2016. От своей до чужой штрафной за пять секунд или четыре передачи.

Такие победы запоминаются надолго и входят в историю. Эффект от них – куда больше, чем просто три очка в таблицу. Так ломаются конкуренты. Так приходит непоколебимая уверенность в себе и в том, что ты делаешь. Учитывая, что лондонцы свободны от еврокубков, «Челси» теперь можно с полным правом считать главным претендентом на титул.

Ну а Гвардиоле и игрокам «Сити» хочется посоветовать держать себя в руках. Истерика, которую в концовке закатили тренер и футболисты, вылившаяся в удаления Агуэро (фол аргентинца на Давиде Луизе был безобразен) и Фернандиньо, их совсем не красит. С такими слабыми нервами в Англии делать нечего.

Матч

Манчестер Сити - Челси - 1:3 (1:0)

Голы

Кэйхилл 45 (1:0 - автогол). Коста 60 (1:1). Виллиан 70 (1:2). Азар 90 (1:3).

Состав

Манчестер Сити: Браво, Стоунз (Ихеаначо, 78), Отаменди, Коларов, Силва, Сане (Клиши, 69), Гюндоган (Туре, 76), де Брюйне, Фернандиньо, Навас, Агуэро

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Алонсо, Кэйхилл, Луиз, Мозес, Фабрегас, Азар (Батшуайи, 90), Канте, Педро (Виллиан, 50), Коста (Чалоба, 85)

Предупреждения:

Отаменди, 17; Навас, 81 - Чалоба, 90; Фабрегас, 90

Удаления:

Фернандиньо, 90; Агуэро, 90 - нет

Судья:

Энтони Тэйлор (Англия)

Место и дата

03 декабря 15:30, Этихад, Текстовая трансляция

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