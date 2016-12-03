Синий экспресс. Как «Челси» обыграл «Манчестер Сити»
«Челси» в гостях нанес поражение
«Манчестер Сити», одержав восьмую победу в премьер-лиге подряд.
ТЕСТ ДЛЯ КОНТЕ
Удивительное дело: «Челси» одержал семь побед подряд в
премьер-лиге и возглавляет турнирную таблицу, однако до сих пор все относятся к
лидерству «синих» как-то настороженно, словно не могут понять, насколько все
это серьезно. Причем складывается ощущение, что понять это не могут и в лагере
лондонцев.
«В субботу нас ждет интересный тест, поскольку у «Сити»
отличная команда», - заметил главный тренер «Челси» Антонио Конте.
«Манчестер Сити» протестирует линию обороны «Челси» из
трех человек. Матч покажет, является ли такой вариант жизнеспособным против
элитных соперников», - сказал, в свою очередь, Рэй Уилкинсон, долгое время
работавший в тренерском штабе «Челси».
В семи предыдущих победных матчах Конте выпускал один
и тот же стартовый состав и использовал одну и ту же расстановку – 3-4-3. Схема
«синих» на «Этихад» осталась прежней, а вот в составе все же произошло одно
изменение. Правда, вынужденно – Матич не мог играть из-за перебора желтых
карточек и его место в центре полузащиты занял Фабрегас. Из-за этого «Челси»
потерял в физической силе, мощи и оборонительных навыках, зато получил
человека, который умеет вести игру и может при случае вывести в прорыв быстрых
Азара или Педро.
Что касается главного тренера «Сити» Хосепа Гвардиолы,
то он, очевидно, решил вскрывать оборону «Челси» через фланги, выпустив в
основе быстрых и умеющих обыграть один в один Хесуса Наваса и Сане, которые
должны были действовать как можно шире, растягивая компактную защиту «синих».
Очевидно, учитывал испанец и тот факт, что крайние нападающие лондонцев Азар и
Педро не слишком хорошо помогают своим партнерам при обороне.
В общем и целом план до определенного времени работал.
Во всяком случае, забил «Сити» именно так: игроки «горожан», стянув на себя
соперников, доставили мяч открытому Навасу, тот навесил, а Кэйхилл срезал мяч в
свои ворота. Были и еще похожие моменты: Сане отклеился от Мозеса и
Аспиликуэты, получил пас от Сильвы, сделал скидку на Агуэро, но удар аргентинца
заблокировал проводящий едва ли не лучший сезон в карьере Давид Луиз.
НЕВЕЗЕНИЕ, КУРАЖ И ИСТЕРИКИ
Наверное, после матча Гвардиола будет вправе
жаловаться на невезение. Это, конечно, странная категория, когда речь идет о
матче команд, буквально напичканных звездами мирового и европейского уровня, но
иногда она вполне уместна. В начале второго тайма «Сити» мог и должен был снять
все вопросы о победителе матча. Раз за разом игроки «горожан» оказывались одни
на свободном пространстве, имея возможность и набрать скорость, и подумать, но
растранжирили все свои шансы, коих было достаточно. Что, например, помешало
забить де Брейне, с трех метров запулившего мяч точнехонько в перекладину,
думается, не объяснит и сам бельгиец.
А дальше включилась старая пластинка про «не забиваешь
ты – забивают тебе». Причем пластинка выпуска сезона-2014/15, в которой сольные
партии исполнили Фабрегас и Диего Коста. В тот год именно эта парочка, по сути,
принесла «синим» титул, а сейчас вспомнила былое. Первый выдал со своей
половину поля чудо-пас на 50 метров, а второй, одним движением приняв мяч на
грудь и убрав Отаменди, спокойно пробил мимо Браво.
То, что было дальше – чистой воды кураж, который
поймал «Челси». Вратарь – тащит все что можно, защитники – делают свое дело,
удача – на нашей стороне, сам черт нам не брат. Впрочем, контратака «синих»,
закончившаяся голом Виллиана, была образцовой. Так в лучшие годы выходили из
обороны команды Жозе Моуринью, так играла Италия Конте на Евро-2016. От своей
до чужой штрафной за пять секунд или четыре передачи.
Такие победы запоминаются надолго и входят в историю.
Эффект от них – куда больше, чем просто три очка в таблицу. Так ломаются
конкуренты. Так приходит непоколебимая уверенность в себе и в том, что ты
делаешь. Учитывая, что лондонцы свободны от еврокубков, «Челси» теперь можно с
полным правом считать главным претендентом на титул.
Ну а Гвардиоле и игрокам «Сити» хочется посоветовать
держать себя в руках. Истерика, которую в концовке закатили тренер и
футболисты, вылившаяся в удаления Агуэро (фол аргентинца на Давиде Луизе был
безобразен) и Фернандиньо, их совсем не красит. С такими слабыми нервами в
Англии делать нечего.
Манчестер Сити - Челси - 1:3 (1:0) Кэйхилл 45 (1:0 - автогол). Коста 60 (1:1). Виллиан 70 (1:2). Азар 90 (1:3). Манчестер Сити: Браво, Стоунз (Ихеаначо, 78), Отаменди, Коларов, Силва, Сане (Клиши, 69), Гюндоган (Туре, 76), де Брюйне, Фернандиньо, Навас, Агуэро Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Алонсо, Кэйхилл, Луиз, Мозес, Фабрегас, Азар (Батшуайи, 90), Канте, Педро (Виллиан, 50), Коста (Чалоба, 85) Отаменди, 17; Навас, 81 - Чалоба, 90; Фабрегас, 90 Фернандиньо, 90; Агуэро, 90 - нет Энтони Тэйлор (Англия) 03 декабря 15:30, Этихад, Текстовая трансляция
Матч
Голы
Состав
Предупреждения:
Удаления:
Судья:
Место и дата
Манчестер Сити - Челси - 1:3 (1:0)
Кэйхилл 45 (1:0 - автогол). Коста 60 (1:1). Виллиан 70 (1:2). Азар 90 (1:3).
Манчестер Сити: Браво, Стоунз (Ихеаначо, 78), Отаменди, Коларов, Силва, Сане (Клиши, 69), Гюндоган (Туре, 76), де Брюйне, Фернандиньо, Навас, Агуэро
Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Алонсо, Кэйхилл, Луиз, Мозес, Фабрегас, Азар (Батшуайи, 90), Канте, Педро (Виллиан, 50), Коста (Чалоба, 85)
Отаменди, 17; Навас, 81 - Чалоба, 90; Фабрегас, 90
Фернандиньо, 90; Агуэро, 90 - нет
Энтони Тэйлор (Англия)
03 декабря 15:30, Этихад, Текстовая трансляция