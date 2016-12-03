12 секунд до пьедестала. В спринте мужчины снова остались без медалей
После мужского спринта безмедальная серия
сборной России по биатлону увеличилась до 24-х гонок. Лучшим из россиян стал
Антон Бабиков. Он финишировал седьмым.
Фурор Фуркада в мужском спринте состоялся, едва гонка
началась. Стартовав 11-м и пройдя с нулем оба рубежа, он закрыл вопрос о
победителе в первые 20 минут. Так лихо он прибрал к рукам очередные 60 очков в
общий зачет и 13 000 тысяч евро на личный счет – за победу.
А российского болельщика, что же, снова некому
порадовать? Гараничев, который стартовал первым из наших, дважды промахнулся
уже на лежке. Это точно крест на возможном успехе в этой гонке. Шипулин
промахнулся по разу на каждом рубеже и тоже попрощался с первой двадцаткой.
А вот Максим Цветков остался претендентом на медали
после стрельбы. Он не промахивался, но ушел с рубежа с пятым временем – в трех
секундах от третьего места. Увы, закончил гонку на 6-м текущем месте, которое
разделил с Симоном Фуркадом. При этом у Фуркада-старшего был один промах. И еще
два спортсмена, стрелявшие неидеально, также опередили россиянина: это немец
Долль, промахнувшийся раз, и австриец Эберхард, у которого было две ошибки на
рубеже.
Позже цветочная церемония, маячившая перед нашим
спортсменом, уплыла, а на первое место среди наших выбрался Антон Бабиков – он,
как и Цветков, стрелял безукоризненно и добился того, чтоб стартовать в гонке
преследования седьмым, всего лишь в 14 секундах позади от второго места.
Отличная позиция для атаки осталась и у Цветкова – у него 16-секундный минус от
времени сегодняшнего серебряного призера шведа Линдстрема. На первое место, по
понятным причинам, мы не ориентируемся: увы, для нашей команды пока это
недосягаемый космос.
На вопрос – почему? – говорят вот что:
-- Чувствовал себя по гонке хорошо, недоволен немного
работой лыж. Был бы лучше готов инвентарь – мог бы показать результат выше. Это
понятно стало уже по первому кругу, когда со спуска парни уезжали, а я отставал
(Максим Цветков).
-- Может, я и проехал лучше других ребят сегодня, но
мне есть над чем работать. Всю дистанцию я старался идти на максимуме, но раз
мы пока не на пьедестале, значит нужно что-то менять. Да, сегодня изменились
условия для гонки: выпал снег, но скольжение от этого было хуже. (Антон
Бабиков)
-- А я лыжами полностью доволен – на спусках еле
удерживал себя. Да, я в 20-ке, но я бы оценил эту гонку на три с плюсом или,
может быть четыре. Недоработал один выстрел – сам виноват. (Матвей Елисеев).
Увы, после спринта теперь приходится задаваться
вопросом: а все ли из наших попали в пасьют? Для этого, напомним, нужно
финишировать не ниже 60-го места. Да, с этой нехитрой задачей справились все. В
том числе и Дмитрий Малышко, который до этого провалил индивидуалку (80-е место,
9 промахов), и теперь отчаянно сражается за место в первой команде. Спринт
Малышко завершил с двумя промахами, 31-м. Последнее слово – за гонкой
преследования?
Кубок мира
1-й этап
Эстерсунд (Швеция)
Мужчины
Спринт. 10 км. Два огневых рубежа.
1. Мартен Фуркад (Франция) – 23.31,9 (0 промахов)
2. Фредрик Линдстрём (Швеция) – отставание +41,5 (0)
3. Арнд Пайффер (Германия) – +43,6 (0)
4. Бенедикт Долль (Германия) – +44,1 (0+1)
5. Юлиан Эберхард (Австрия) – +46,0 (1+1)
6. Доминик Виндиш (Италия) – +50,6 (0)
7. Антон Бабиков (Россия) – +55,6 (0)
8. Симон Дестье (Франция) – 56,0 (0)
9. Дмитрий Пидручный (Украина) – 56,5 (0)
10-11. Симон Фуркад (Франция) – +57,3 (1+0)
10-11. Максим Цветков (Россия) – +57,3 (0)
16. Матвей Елисеев – +1.06,0 (0+1)
28. Антон Шипулин – +1.25,4 (1+1)
31. Дмитрий Малышко - +1.38,9 (1+1)
49. Евгений Гараничев (все - Россия) –
+2.12,1 (2+1)