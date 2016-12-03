12 секунд до пьедестала. В спринте мужчины снова остались без медалей

После мужского спринта безмедальная серия сборной России по биатлону увеличилась до 24-х гонок. Лучшим из россиян стал Антон Бабиков. Он финишировал седьмым.

Фурор Фуркада в мужском спринте состоялся, едва гонка началась. Стартовав 11-м и пройдя с нулем оба рубежа, он закрыл вопрос о победителе в первые 20 минут. Так лихо он прибрал к рукам очередные 60 очков в общий зачет и 13 000 тысяч евро на личный счет – за победу.

А российского болельщика, что же, снова некому порадовать? Гараничев, который стартовал первым из наших, дважды промахнулся уже на лежке. Это точно крест на возможном успехе в этой гонке. Шипулин промахнулся по разу на каждом рубеже и тоже попрощался с первой двадцаткой.

А вот Максим Цветков остался претендентом на медали после стрельбы. Он не промахивался, но ушел с рубежа с пятым временем – в трех секундах от третьего места. Увы, закончил гонку на 6-м текущем месте, которое разделил с Симоном Фуркадом. При этом у Фуркада-старшего был один промах. И еще два спортсмена, стрелявшие неидеально, также опередили россиянина: это немец Долль, промахнувшийся раз, и австриец Эберхард, у которого было две ошибки на рубеже.

Позже цветочная церемония, маячившая перед нашим спортсменом, уплыла, а на первое место среди наших выбрался Антон Бабиков – он, как и Цветков, стрелял безукоризненно и добился того, чтоб стартовать в гонке преследования седьмым, всего лишь в 14 секундах позади от второго места. Отличная позиция для атаки осталась и у Цветкова – у него 16-секундный минус от времени сегодняшнего серебряного призера шведа Линдстрема. На первое место, по понятным причинам, мы не ориентируемся: увы, для нашей команды пока это недосягаемый космос.

На вопрос – почему? – говорят вот что:

-- Чувствовал себя по гонке хорошо, недоволен немного работой лыж. Был бы лучше готов инвентарь – мог бы показать результат выше. Это понятно стало уже по первому кругу, когда со спуска парни уезжали, а я отставал (Максим Цветков).

-- Может, я и проехал лучше других ребят сегодня, но мне есть над чем работать. Всю дистанцию я старался идти на максимуме, но раз мы пока не на пьедестале, значит нужно что-то менять. Да, сегодня изменились условия для гонки: выпал снег, но скольжение от этого было хуже. (Антон Бабиков)

-- А я лыжами полностью доволен – на спусках еле удерживал себя. Да, я в 20-ке, но я бы оценил эту гонку на три с плюсом или, может быть четыре. Недоработал один выстрел – сам виноват. (Матвей Елисеев).

Увы, после спринта теперь приходится задаваться вопросом: а все ли из наших попали в пасьют? Для этого, напомним, нужно финишировать не ниже 60-го места. Да, с этой нехитрой задачей справились все. В том числе и Дмитрий Малышко, который до этого провалил индивидуалку (80-е место, 9 промахов), и теперь отчаянно сражается за место в первой команде. Спринт Малышко завершил с двумя промахами, 31-м. Последнее слово – за гонкой преследования?

Кубок мира

1-й этап

Эстерсунд (Швеция)

Мужчины

Спринт. 10 км. Два огневых рубежа.

1. Мартен Фуркад (Франция) – 23.31,9 (0 промахов)

2. Фредрик Линдстрём (Швеция) – отставание +41,5 (0)

3. Арнд Пайффер (Германия) – +43,6 (0)

4. Бенедикт Долль (Германия) – +44,1 (0+1)

5. Юлиан Эберхард (Австрия) – +46,0 (1+1)

6. Доминик Виндиш (Италия) – +50,6 (0)

7. Антон Бабиков (Россия) – +55,6 (0)

8. Симон Дестье (Франция) – 56,0 (0)

9. Дмитрий Пидручный (Украина) – 56,5 (0)

10-11. Симон Фуркад (Франция) – +57,3 (1+0)

10-11. Максим Цветков (Россия) – +57,3 (0)

16. Матвей Елисеев – +1.06,0 (0+1)

28. Антон Шипулин – +1.25,4 (1+1)

31. Дмитрий Малышко - +1.38,9 (1+1)

49. Евгений Гараничев (все - Россия) – +2.12,1 (2+1)