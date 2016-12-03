Около ноля. Как «Ростов» и «Зенит» не смогли забить друг другу
Российские участники
еврокубков не выявили сильнейшего в холодном Ростове.
ПРИШЛИ ЧЕСТОЛЮБИВЫЕ ДУБЛЕРЫ
Зима в Ростове-на-Дону
наступила в ночь на субботу. Начался снегопад, который продолжался до утра.
Катастрофы не случилось, но поле местного «Олимпа-2» стало полностью белым.
Паниковать никто не стал. Рабочие клуба взяли в руки лопаты и принялись очищать
газон. Ближе к обеду к ним присоединились футболисты молодежного состава
желто-синих, которые в пятницу уступили сверстникам из Питера – 2:4.
- Наверное, наказание нам
за такой результат, - пошутил один из игроков.
Чистим поле 💪🏼❄️— Football Club Rostov (@rostovfc) 3 декабря 2016 г.
Ребята из молодежки активно помогают и радуются осадкам #РостовЗенит pic.twitter.com/lb1O4MHB7A
Из-за снегопада не
предматчевом совещании случился казус. «Зенит» привез с собой только светлую
форму, оттенок которой уж слишком напоминал белый цвет. Основного вещателя
такое положение дел не устроило. По его мнению, футболисты питерцев могли
слиться со снегом и стать невидимками.
С ходу ситуацию решить не
удалось, но после полудня стало понятно, что паниковать не стоит. Поле стало
зеленым, а сугробы растаяли из-за плюсовой температуры.
Насыщенным выдалось утро и
для Курбана Бердыева насыщенным. Вице-президент «Ростова» отправился на
закрытие детского футбольного сезона, которое проходило в одном из спортивных
комплексов города.
Ребятня встретила Курбана
Бекиевича аплодисментами.
- Верьте в чудо. Когда
наши игроки поверили, что могут обыграть топ-клуб, мы выиграли у «Баварии».
Нужно постоянно работать, и тогда все обязательно получится, - сказал Бердыев в
микрофон.
Сопровождал
вице-президента полузащитник Александр Ерохин. Из-за повреждения он в заявку на
сегодняшний матч не попал. Не оказалось в ней и вратаря Сослана Джанаев,
который пропустил игру из-за болезни.
СО «СТОЛБОМ»
Оставался еще вопрос по
Азмуну с Гранатом, но в начале второго тайма решился и он: оба вышли на замену.
В остальном это был никакой не перенесенный, не постылый, не предпоследний в
году, а самый что ни на есть нормальный, рабочий, очень важный матч
премьер-лиги. И по составам, и по игре. Эйндховен Эйндховеном, но выставлять
резервистов во второй игре подряд - чересчур даже для сверхпрагматично
Что ж, поиграли. В первом
тайме — чуть поскучнее, но тоже ничего. Сначала — усилиями «Зенита», оказавшего
на «Ростов» характерное для себя в этом сезоне давление. Вроде и мощь, и атаки,
и превосходство, - а не колко. Не акцентированно как-то. С потерьками,
грешками, недодуманными или недоделанными комбинашками. Хотя последнее слово
для созвучности, конечно. Комбинациями, чего уж там.
А вот конце первой
половины встречи остался за «Ростовом». Хозяева прилично байрамянили в этот
период, и хотя Бухаров недодавал им остроты, получалось неплохо. Наверное, по
первый тайм можно сказать что-то еще, но это будет несколько искусственно.
Упорный, боевой, безголевой футбол. С уверенным в себе Лодыгиным — вот это,
пожалуй, отметим.
И вот потом вышли Гранат с
Азмуном. Вопреки традиции, на поле остался Бухаров, а не полоз: вероятно. Такой
ход был продиктован как желанием не нагружать максимально обоих основных
форвардов, так и структурой гостевой защиты. Бердыеву требовался в атаке
«столб» - и он там был.
Да так был, что своей
нерасторопностью положил начало цепочке странных событий в середине второго
тайма. «Зенит» потерял мяч, Бухаров, напротив, им овладел, но медлил с ударом,
оказавшись перед Лодыгиным, преступно, нечеловесчески долго. Итог - удар
заблокировали. Мяч отлетел в борьбу, ростовский снес
питерского, а Нету побежал зачем-то мять судью Мешкова. Тот слегка опешил,
навытаскивал карточек на целую радугу, потом сам же все переиначил, и оставил
всех на своих местах, предупредив лишь своего обидчика. Вышло весело, но в
целом справедливо.
ОТМУЧИЛИСЬ
Опасных
моментов, странное дело, после перерыва было не больше, чем до, а, скорее, и
меньше. Азмун усилением не выглядел, менее заметным стал Дзюба, Лодыгин
удостоился очередной словесной пилюли от Луческу (иногда кажется, что румын для
этого его и выпускает). Но в целом встреча стала жарче. Играть хотели все,
проигрывать — никто.
Правда,
обращали на себя внимание частые потери «Зенита» в центре поля. Всякий раз это
приводило к атакам хозяев, не доведенных до ума только их собственной
нерасторопностью либо неточностью. В качестве игра теряла — в интересе,
пожалуй, нет.
Так все и закончилось. Сформировав мораль: к лучшему, пожалуй, что команды провели эту встречу уже сейчас. В Эйндховене «Ростову» лишняя усталость может аукнуться, но что будет в конце февраля, да хоть бы с тем же «Ростовом», сейчас, пожалуй, не знает никто. При том, что декабрьское качество игры обычно все же повыше февральского.
Матч
Состав
Ростов: Медведев, Навас, Кудряшов (Гранат, 46), Терентьев, Гацкан, Калачёв, Нобоа, Мевля, Байрамян, Полоз (Азмун, 46), Бухаров (Григорьев, 84)
Зенит: Лодыгин, Нету, Анюков, Кришито, Витсель, Жирков, Юсупов, Жулиано, Мак, Дзюба, Кокорин
Предупреждения:
Калачёв, 50; Азмун, 88 - Юсупов, 43; Кришито, 45; Нету, 60
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
03 декабря 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция