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Около ноля. Как «Ростов» и «Зенит» не смогли забить друг другу

Геннадий Никитов, Евгений Дзичковский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
"Ростов" - "Зенит"
"Ростов" - "Зенит"Источник: «Советский спорт»

Российские участники еврокубков не выявили сильнейшего в холодном Ростове.

ПРИШЛИ ЧЕСТОЛЮБИВЫЕ ДУБЛЕРЫ

Зима в Ростове-на-Дону наступила в ночь на субботу. Начался снегопад, который продолжался до утра. Катастрофы не случилось, но поле местного «Олимпа-2» стало полностью белым. Паниковать никто не стал. Рабочие клуба взяли в руки лопаты и принялись очищать газон. Ближе к обеду к ним присоединились футболисты молодежного состава желто-синих, которые в пятницу уступили сверстникам из Питера – 2:4.

- Наверное, наказание нам за такой результат, - пошутил один из игроков.


Из-за снегопада не предматчевом совещании случился казус. «Зенит» привез с собой только светлую форму, оттенок которой уж слишком напоминал белый цвет. Основного вещателя такое положение дел не устроило. По его мнению, футболисты питерцев могли слиться со снегом и стать невидимками.

С ходу ситуацию решить не удалось, но после полудня стало понятно, что паниковать не стоит. Поле стало зеленым, а сугробы растаяли из-за плюсовой температуры.

Насыщенным выдалось утро и для Курбана Бердыева насыщенным. Вице-президент «Ростова» отправился на закрытие детского футбольного сезона, которое проходило в одном из спортивных комплексов города.

Ребятня встретила Курбана Бекиевича аплодисментами.

- Верьте в чудо. Когда наши игроки поверили, что могут обыграть топ-клуб, мы выиграли у «Баварии». Нужно постоянно работать, и тогда все обязательно получится, - сказал Бердыев в микрофон.

Сопровождал вице-президента полузащитник Александр Ерохин. Из-за повреждения он в заявку на сегодняшний матч не попал. Не оказалось в ней и вратаря Сослана Джанаев, который пропустил игру из-за болезни.

СО «СТОЛБОМ»

Оставался еще вопрос по Азмуну с Гранатом, но в начале второго тайма решился и он: оба вышли на замену. В остальном это был никакой не перенесенный, не постылый, не предпоследний в году, а самый что ни на есть нормальный, рабочий, очень важный матч премьер-лиги. И по составам, и по игре. Эйндховен Эйндховеном, но выставлять резервистов во второй игре подряд - чересчур даже для сверхпрагматичного Бердыева. Когда-то и на два фронта надо поиграть.

Что ж, поиграли. В первом тайме — чуть поскучнее, но тоже ничего. Сначала — усилиями «Зенита», оказавшего на «Ростов» характерное для себя в этом сезоне давление. Вроде и мощь, и атаки, и превосходство, - а не колко. Не акцентированно как-то. С потерьками, грешками, недодуманными или недоделанными комбинашками. Хотя последнее слово для созвучности, конечно. Комбинациями, чего уж там.

А вот конце первой половины встречи остался за «Ростовом». Хозяева прилично байрамянили в этот период, и хотя Бухаров недодавал им остроты, получалось неплохо. Наверное, по первый тайм можно сказать что-то еще, но это будет несколько искусственно. Упорный, боевой, безголевой футбол. С уверенным в себе Лодыгиным — вот это, пожалуй, отметим.

И вот потом вышли Гранат с Азмуном. Вопреки традиции, на поле остался Бухаров, а не полоз: вероятно. Такой ход был продиктован как желанием не нагружать максимально обоих основных форвардов, так и структурой гостевой защиты. Бердыеву требовался в атаке «столб» - и он там был.

Да так был, что своей нерасторопностью положил начало цепочке странных событий в середине второго тайма. «Зенит» потерял мяч, Бухаров, напротив, им овладел, но медлил с ударом, оказавшись перед Лодыгиным, преступно, нечеловесчески долго. Итог - удар заблокировали. Мяч отлетел в борьбу, ростовский снес питерского, а Нету побежал зачем-то мять судью Мешкова. Тот слегка опешил, навытаскивал карточек на целую радугу, потом сам же все переиначил, и оставил всех на своих местах, предупредив лишь своего обидчика. Вышло весело, но в целом справедливо.

ОТМУЧИЛИСЬ

Опасных моментов, странное дело, после перерыва было не больше, чем до, а, скорее, и меньше. Азмун усилением не выглядел, менее заметным стал Дзюба, Лодыгин удостоился очередной словесной пилюли от Луческу (иногда кажется, что румын для этого его и выпускает). Но в целом встреча стала жарче. Играть хотели все, проигрывать — никто.

Правда, обращали на себя внимание частые потери «Зенита» в центре поля. Всякий раз это приводило к атакам хозяев, не доведенных до ума только их собственной нерасторопностью либо неточностью. В качестве игра теряла — в интересе, пожалуй, нет.

Так все и закончилось. Сформировав мораль: к лучшему, пожалуй, что команды провели эту встречу уже сейчас. В Эйндховене «Ростову» лишняя усталость может аукнуться, но что будет в конце февраля, да хоть бы с тем же «Ростовом», сейчас, пожалуй, не знает никто. При том, что декабрьское качество игры обычно все же повыше февральского.

Матч

Ростов - Зенит - 0:0

Состав

Ростов: Медведев, Навас, Кудряшов (Гранат, 46), Терентьев, Гацкан, Калачёв, Нобоа, Мевля, Байрамян, Полоз (Азмун, 46), Бухаров (Григорьев, 84)

Зенит: Лодыгин, Нету, Анюков, Кришито, Витсель, Жирков, Юсупов, Жулиано, Мак, Дзюба, Кокорин

Предупреждения:

Калачёв, 50; Азмун, 88 - Юсупов, 43; Кришито, 45; Нету, 60

Судья:

Виталий Мешков (Россия)

Место и дата

03 декабря 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция

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Евгений Дзичковский
Евгений ДзичковскийЗадай вопрос
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