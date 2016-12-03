Дмитрий Черышев: «Реалу» повезло

Серхио Рамос сравнивает счет Источник: Reuters

Бывший тренер в системе мадридского «Реала» Дмитрий Черышев - об итогах класико.

- Ничья – справедливый результат?



- «Барселона» не использовала много моментов, - говорит Черышев. – Но класико есть класико. Игроки «Реала» подтвердили свой класс, реализовав, по сути, свой единственный шанс. Думаю, «Реалу» повезло в концовке. Два очень хороших момента имел Неймар, потом отличный шанс получил Месси – после паса Иньесты в разрез. «Барселона» свои моменты упустила, а «Реал» нет. Вот и все.

- «Барса» до матча с «Реалом» не побеждала в двух матчах примеры подряд. Причем после игры предыдущего тура против «Реал Сосьедада» главный тренер каталонцев признал: его команда впервые за долгое время была переиграна соперником. Кризис?

- Возможно, у команды и был какой-то негативный отрезок перед класико. Но это не имеет значения, потому что на матчи такого уровня все выходят показывать максимум. Это сумасшедший уровень. Футболисты сами все прекрасно понимают, а нам остается смотреть и наслаждаться футболом, тем, как игроки обращаются с мячом.

- Как оцените игру Месси и Роналду?

- Оба старались. Но бросилось в глаза: в других матчах они обычно больше играют на себя. А в класико играли на команду, на коллектив.

- Многие считают Зидана восходящей тренерской звездой. Или пока рано об этом говорить?

- Рано. Ему нужно еще поработать, чтобы мы увидели его плодотворную работу на длительном отрезке. Поняли, какие он внес изменения. Сейчас у команды момент становления. Конечно, желаю, чтобы у него все получилось. Пока рано говорить о перспективах. Да, отрыв шесть очков, но впереди еще много туров.