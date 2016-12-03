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Гассиев победил Лебедева. Трояновский нокаутирован в первом раунде. Онлайн!

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Гассиев победил Лебедева. Трояновский нокаутирован в первом раунде. Онлайн!

«Советский спорт» ведет прямую текстовую трансляцию представительного боксерского вечера в российской столице.

22:48 Как и в случае с недавним поединком Сергея Ковалева с Андре Уордом - мнения о том, кто сегодня в ринге был лучше, наверняка разделятся. Разрыв в 5 очков по итогам такого боя видится некоторым перебором, но это опять же не тот случай, чтобы категорично оспаривать вердикт.

22:45 116:112, 116:111, 113:114 - счета на официальных судейских картах. Это означает, что Мурат Гассиев сегодня одержал бы победу и без нокдауна.

22:43 Гассиев говорит, что вырос на боях Лебедева - и знал, что ждет его сегодня на ринге. Лебедев в свою очередь говорит, что не считает себя проигравшим. Но поздравляет Мурата и говорит, что наступает его эра. Очень достойные слова Дениса. Благодарит он болельщиков за поддержку.

22:42 Мурат посвящает победу своей малой родине - Осетии. На плечах у него - флаг республики.

22:40  С разногласием! Мурат Гассиев - новый чемпион мира по версии IBF!

22:38 Независимо от решения - очень бы хотелось увидеть повторный поединок между этими соперниками!

22:35 Бой окончен! Очень динамичный и сложный для оценки двенадцатый раунд! Гассиев шел вперед до последнего. Осталось дождаться вердикта судей.

23:30 Одиннадцатый раунд. Чемпион мира был точнее. Внезапно выясняется, что Мурата Гассиева изрядно измотали собственные атаки.

23:26 Десятый раунд. Берет Денис за счет нескольких точных силовых ударов слева в первой половине. Но под его правым глазом - обширная гематома. 

23:22 Девятый раунд. Бой переходит на среднюю и ближнюю дистанцию. И в разменах Гассиев выглядит куда убедительнее, несмотря на эффектную контратаку Лебедева в концовке.

23:18 Восьмой раунд. По количеству точных ударов - он явно за Лебедевым. Но лучшее и самое акцентированное попадание - у Мурата. Стал он несколько беспечен в защите. Но что греха таить, при прочих равных Гассиеву будет архисложно забрать бой по очкам.

23:14 Очень красивый и близкий седьмой раунд! Инициатива претендента на первой минуте, серия точных боковых Дениса - на второй, и два плотных попадания Гассиева в концовке!

23:10 Шестой раунд. Выложился Лебедев - как мог, чтобы взять реванш. И, пожалуй, раунд действительно за ним. Повторяется в своих атаках Мурат.

23:07 Пятый раунд. Гассиев - в разгромном стиле! Побывал Денис на настиле ринга после ювелирного удара по корпусу, и рассечение открылось под глазом чемпиона. Трибуны взрываются криками «Мурат! Мурат!»

23:05 А вот такому удару по печени позавидовал бы сам Геннадий Головкин! В нокдауне Лебедев!

23:02 Четвертый раунд. Продолжает наседать Мурат, дисциплинированно пытается пробивать по корпусу, выполняя установку своего маститого тренера Абеля Санчеса. Но здесь Денис вернул все пропущенное на первой минуте раунда с процентами.

22:57 Третий раунд. А вот это уже куда интереснее! Гассиев несколько раз достал соперника джебом, что придало ему уверенности. Включил прессинг Мурат и как минимум добился в этой трехминутке равенства.

22:53 Второй раунд. Забирает его Денис Лебедев. Чемпион уже пристрелялся. В то время как Гассиев выглядит несколько зажатым. Слишком явно выцеливает он одиночный силовой удар. Явно не хватает ему пока комбинационной работы. 

22:50 Первый раунд. Довольно спокойное начало. Дуэль на джебах, несколько промахов. Но тучи уже сгущаются. Оба соперника заряжены на удар. Что пройдет раньше: левый крюк Дениса или правый прямой Мурата?

22:47 Стартовый гонг! Поединок начался!

22:45 Исполнен гимн России. Легендарный ринг-анонсер Майкл Баффер представляет соперников.

22:43 А теперь под неизменную «Синеву» выходит и Денис Лебедев.

22:42 Претендент Мурат Гассиев уже на ринге!

22:40

Падение Трои... на несколько минут дворец спорта просто замер. К счастью, через пару минут Эдуард пришел в себя.

22:38 Большинство наших читателей склоняется к победе действующего чемпиона мира.

Голосование: Как завершится бой Лебедев - Гассиев?

22:35 На повторном взвешивании в день боя Лебедев оказался тяжелее Гассиева на три килограмма. Солидная фора, даже для этой категории.

22:33 В красивом и драматичном поединке олимпийский чемпион Пекина-2008 в первом тяжелом весе Рахим Чахкиев проиграл соотечественнику Максиму Власову (нокаут в седьмом раунде). Оба соперника оказывались на настиле ринга, но в целом – успех Власова более чем закономерен. Максим выиграл уже пятый бой в 2016 году. Рахиму же вновь пробиться к титульным поединкам будет крайне сложно. Увы, его недостатки (защита и недостаточная выносливость) остаются прежними.

22:30 Российский «крузер» Дмитрий Кудряшов уже в первом раунде нокаутировал колумбийца Сантандера Сильгадо. В декабре 2012 года этого бойца побеждал и Денис Лебедев. И тоже досрочно (КО 4).

#moscow #boxing #sport #бокс #lebedevgassiev #дмитрийкудряшов

Видео опубликовано 🇷🇺 VSENABOX (@vsenabox)

22:27 Вот так привезли африканца для добровольной защиты Трои, ни разу не проводившего бои за пределами своей родины... Нет слов.

22:23 Российский боец потерпел первое поражение в карьере и потерял чемпионский пояс IBF в суперлегком весе (до 63,5 кг).

#moscow #boxing #sport #бокс #lebedevgassiev

Видео опубликовано 🇷🇺 VSENABOX (@vsenabox)

22:20 Только что в «Мегаспорте» грянула настоящая сенсация! Эдуард Трояновский пропустил сокрушительный нокаутирующий удар слева уже на 40-й секунде поединка с малоизвестным намибийцем Джулиусом Индонго!

22:15 В преддверии главного события вечера вкратце расскажем о тех встречах, которые уже завершились.

22:10 Изначально на кону в этом бою должны были стоять чемпионские пояса IBF и WBA, принадлежащие Денису. Однако при странных обстоятельствах Всемирная боксерская ассоциация свой титул на сегодняшний поединок не выставила.

22:05 Добрый вечер!

«Советский спорт» начинает прямую трансляцию первого в истории титульного боксерского поединка с участием двух россиян. Денис Лебедев в Москве сразится с Муратом Гассиевым!

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