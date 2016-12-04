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Ростовский бальзам

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
"Ростов" - "Зенит"
"Ростов" - "Зенит"Источник: «Советский спорт»

Юрий Цыбанев – о том, почему команда Бердыева не проиграла «Зениту».

Если понятие болельщицкого счастья не списано в архив, уступив по модам времени место буйству и прочим адреналиновым штучкам, то в уходящем году монополия на него принадлежит болельщикам «Ростова». Я им даже завидую немножко. Потому что в детстве наивно мечталось о такой вот невероятной команде, которая из последних чудесным образом поднимется в лучшие.

С «Зенитом»-то понятно. Записной флагман премьер-лиги играл заключительный матч года в жгучем контексте гонки за чемпионством. За что играл с «Зенитом» «Ростов» - вопрос на засыпку. Всего через два дня ключевая еврокубковая игра; в Европу прорвались чудом, и расстаться с ней страсть как не хочется. А в чемпионате, по всей вероятности, ничего особенного уже не светит.

Понимаете?! «Ростов» уступал «Зениту» в мотивации, о чем косвенно сказал после матча Иван Данильянц. «Ростов» - «Зениту»! Приберегал себя, сознательно или подсознательно, к ПСВ. И мало того. Потенциал донской команды был еще и подточен необходимой ротацией. Четыре незаменимых участника основы планово сыграли по тайму, пятый, еще более незаменимый вратарь Джанаев, не сыграл вовсе.

При всех сбивающих факторах «Ростов» все равно не уступил флагману. Взял и не уступил. Просто из принципа. Элементарно заботясь о репутации. И за весь 2016-й это всего вторая домашняя игра в премьер-лиге, которую он не выиграл. Первая (тоже нулевая ничья) была в августе с «Уралом». Когда навалилось все разом: тяготы адаптации к двум фронтам, повергающее в депрессию прощание с Бердыевым, да еще большая часть того матча – в численном меньшинстве…

Вы улавливаете, почему я завидую ростовским болельщикам? Вот почему: эта команда, дорожа эмоциональным контактом с родной публикой, ни за что ее, публику, не подведет, не обманет, не разочарует. Как бы сложно, тяжко или паршиво команде ни было по стечению обстоятельств.

В 2016-м «Ростов» по два раза побил дома ЦСКА и «Локомотив», по разу «Зенит» и «Спартак». А еще зеленый новобранец европейского фронта прошел в Лиге чемпионов сквозь строй, в котором сплошь бренды. Величины. И не так важно, что аристократы былых времен – «Аякс» и «Андерлехт» - поутратили прежний лоск. Бренд-то, он сам по себе давит, согласно шаблонам нашего времени.

«Ростов», приняв на Дону последовательно «Андерлехт», «Аякс», ПСВ, «Атлетико» и «Баварию», вышел из этого испытания, представлявшегося совершенно невыносимым, в плюсе: две победы, две ничьи и единственное поражение.

Почувствуйте для контраста разницу с тем, как нелепо спотыкались на пороге Лиги чемпионов, напоровшись соответственно на некие «Вардар» и «Осер», газзаевский ЦСКА и «Зенит» Спаллетти, заведомо пропитанные крупными амбициями.

А этим с Дона, такое чувство, кто угодно по плечу. Дайте им только чуток времени примериться.

Калачев и Гацкан, которым хорошо за 30, выглядят в «Ростове» моложе, азартнее и энергичнее Головина и Кутепова. Гранат, изгнанный из «Спартак» за непригодность, соглашусь с Ловчевым, скоро станет главной оборонительной опорой в сборной.

Возникает удивительное ощущение, что «Ростов», ошибочно принятый нами за весеннюю бабочку-однодневку, продолжает идти в рост. Ибо продолжает летать не только во сне, но и на поле.

У штаба Бердыева три зимних месяца на переподготовку. На выходе из прошлой зимы команда явила невероятный прогресс. Ничего из подвигов, перечисленных выше, дотоле она свершить не могла.

С записными нашими флагманами - скучно. «Ростов» - как бальзам на сердце, затосковавшее по чудесам.

Не останавливайтесь, Курбан Бекиевич. Вот только обменяйте Бухарова на кого-то с пружинкой в ногах. И все у вас еще не раз получится. Снова и снова.

Матч

Ростов - Зенит - 0:0

Состав

Ростов: Медведев, Навас, Кудряшов (Гранат, 46), Терентьев, Гацкан, Калачёв, Нобоа, Мевля, Байрамян, Полоз (Азмун, 46), Бухаров (Григорьев, 84)

Зенит: Лодыгин, Нету, Анюков, Кришито, Витсель, Жирков, Юсупов, Жулиано, Мак, Дзюба, Кокорин

Предупреждения:

Калачёв, 50; Азмун, 88 - Юсупов, 43; Кришито, 45; Нету, 60

Судья:

Виталий Мешков (Россия)

Место и дата

03 декабря 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция


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