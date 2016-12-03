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Неужели «Зенит» поддушивают? Разбор судейства «Ростов» - «Зенит»

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Неужели «Зенит» поддушивают? Разбор судейства «Ростов» - «Зенит»

Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов – о спорных моментах в матче 17-го тура РФПЛ «Ростов» - «Зенит» (0:0).

После матча тренеры и игроки «Зенита» говорили, прежде всего, о двух эпизодах, которые вызвали их праведный гнев. Первый и самый обсуждаемый: единоборство Наваса в штрафной  площади «Ростова» с нападающим «Зенита» Кокориным на 73-й минуте матча. Испанский защитник со спины протаранил надежду российского футбола, а та, как и подобает всему отечественному в последние годы, рухнула оземь. Свисток промолчал, атака продолжилась. 

И второй эпизод, случившийся несколькими минутами ранее. Бухаров в борьбе с Нету на левом фланге обороны «Зенита» отбирает мяч и прорывается к воротам Лодыгина. В последний момент удар смог накрыть другой защитник гостей. С этих эпизодов мы и попросили экс-арбитра ФИФА Сергея Хусаинова начать разбор судейства Виталия Мешкова в матче «Ростов» - «Зенит».

- Какие могут быть вопросы по пенальти? Кокорин принимает мяч на грудь в штрафной площади. Навас вступает в борьбу, но прыгает не вверх, как это нужно делать, а вперед и вверх, - говорит Хусаинов. - Естественно, он опаздывает и валится на спину Кокорина, роняя форварда «Зенита» на газон. Очевидный фол в штрафной площади, к бабке не ходи - пенальти. Мешков располагался здорово, все видел. Но по ходу матча он точно такие же эпизоды за пределами штрафной не свистел. Думаю, он просто не знает анатомию единоборств в футболе. Весь матч подобное проскакивало. Уверен, никакой боязни поставить пенальти в ворота «Ростова» не было. Просто он вот так судит. 

- Что скажите о моменте на 60-й минуте матча, когда Бухаров в борьбе отнял мяч у Нету и выбрался один на один с вратарем «Зенита»?

- Тоже все очевидно. Бухаров сделал подножку, отобрав мяч не по правилам. Хорошо, что гол не забили. Мешков вновь был рядом, но… Опять же: думаю, он просто так судит. И не владеет в должной степени знаниями по единоборствам. Он обучен свистеть фолы, которые, как говорят опытные судьи, и бабка свистнет, а с остальными – есть проблемы.

-  Дзюба считает, что «Зенит» поддушивали. Согласны?

- В этом матче ничего такого не было. Да, был фол на Нету, был пенальти, но судья ошибся не в силу какой-то предвзятости или чего-то подобного, а просто потому, что вот такой он судья и таким образом судит.

- В последнее время много разговор о судействе. Надо это как-то ограничивать?

- Надо. Потому что говорят по поводу и без. По-хорошему нужно пресекать любой намек на оценку работы судей. И, знаете, все разговоры и споры вокруг тех или иных решений арбитров характеризуют футбольных людей с не очень хорошей стороны, как слабохарактерных. Ведь они первопричину неудач видят не в своих ошибках, а в судьях, еще в чем-то. Но кто виноват, что ты отдаешь неточную передачу или попасть по воротам из убойной позиции не можешь? Например, во втором тайме был момент у Мака. И он залепил серьезно выше ворот из убойной позиции. Почему он не забил? Кто ему-то помешал? Все эти разговоры, когда ищут причины неудач не там, где нужно, ни о чем.

Матч

Ростов - Зенит - 0:0

Состав

Ростов: Медведев, Навас, Кудряшов (Гранат, 46), Терентьев, Гацкан, Калачёв, Нобоа, Мевля, Байрамян, Полоз (Азмун, 46), Бухаров (Григорьев, 84)

Зенит: Лодыгин, Нету, Анюков, Кришито, Витсель, Жирков, Юсупов, Жулиано, Мак, Дзюба, Кокорин

Предупреждения:

Калачёв, 50; Азмун, 88 - Юсупов, 43; Кришито, 45; Нету, 60

Судья:

Виталий Мешков (Россия)

Место и дата

03 декабря 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция

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