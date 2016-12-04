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Какой Радулов настоящий? Почему главный хулиган КХЛ стал пай-мальчиком в НХЛ

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Какой Радулов настоящий? Почему главный хулиган КХЛ стал пай-мальчиком в НХЛ

Обозреватель «Советского спорта» - о загадочной метаморфозе, которая произошла с известным форвардом Александром Радуловым после перехода в НХЛ.

А ведь действительно странно! В нашей лиге от споров Радулова с судьями дрожали стекла. Бледнели рефери в штрафных боксах. Оставались вмятины на дверях в раздевалку. Плакали чувствительные журналистки. Корчились от матерной критики тренеры. И даже руководители лиги из не самых весомых, типа главного арбитра КХЛ, могли под горячую руку попасть…

Но вот Александр переехал за океан, подписал контракт с «Монреалем» и… Нет, на ладно бы за полгода, постепенно… Нет, скоропостижно и внезапно стал вежлив, доброжелателен и вообще прекрасен во всех отношениях!

Он постоянно общается и с болельщиками, и с прессой. Охотно позирует для фото. Более того! Сам постоянно выкладывает свои семейные фотографии в твиттер. Особенно любит снимки, на которых он со своим маленьким сыном Макаром. Или с ним и своей женой Дарьей.

Просто пай-мальчик. Человек не просто положительный во всех отношениях. Но игрок, которого фанаты искренне любят. Вот стоило получить травму лица, пролить кровь на лед и сразу пожелания в Интернете. Не самому Радулову, Богу: «Боже, храни Радулова».

Это ведь не подделаешь, это дорогого стоит. А что зачастую писали в интернете в адрес Радулова, когда он играл в КХЛ? Я даже повторять не буду. Я слишком хорошо отношусь к Александру, чтобы это делать…

И все же почему он вдруг так изменился?

И главное – какой Радулов настоящий? Наш хулиган или заокеанский паинька?

Многие сейчас задаются этим вопросом. А многие, наверное, поспешили на него ответить, не задумываясь…

А я вам скажу так: Радулов – профи! И не только, как форвард-дирижер атак. Но и как шоумен.

Почему он был у нас грубияном и оторвой? Да потому что мы его хотели таким видеть. Потому что именно такой образ бунтаря, который на всех клал с прибором и ничего не боится у нас сейчас наиболее востребован. Мы хотели такого парня. И Радулов им стал.

Я помню прошлый Матч Звезд КХЛ. Игроки катаются без силовых приемов. Куча голов в обе стороны, считать их уже неохота. Скукота, люди позевывают…

И тут Радулов хватает в охапку капитана команды Востока Мозякина и валит его на лед. Немая пауза. А за ней – мгновенной оживление: «Ну Радул опять выдал! Даже тут…» И куча вопросов Александру после матча: «Как? Почему? Мозякин не обиделся?»

- Вам то понравилось? – в упор спросил Радулов журналистов.

- Да!!! – хором ответили мы. Потому что у нас любят хулиганов. И с этим ничего нельзя поделать. У нас даже девочки отдаются хулиганам еще в школе. А «ботаникам» - в лучшем случае на четвертом курсе института. Да и то, когда сильно напьются после того, как хулиганы их бросят…

Да вы посмотрите на главного тренера сборной России Олега Знарка. Он спокойный и вежливыйдобряк что ли? А кто у нас самые популярные тренеры в КХЛ? Назаров, Скудра, Разин…

Вспомните, как Радулов однажды обозвал «колхозом» ситуацию на одном из матчей КХЛ. Когда работники арены трубу подо льдом пробили и залили площадку водой.

Да, его заставили извиниться. Все возмущались. И форвард извинился. Но с тех пор добрая половина болельщиков величает КХЛ «колхозом» вслед за Радуловым. И ничего тут уже не поделаешь. Прилипло.

А в НХЛ не так. Там плохие парни сейчас совсем не в моде. Особенно плохие русские парни. Тем более, женатые русские парни. Ну я думаю вы все поняли - о чем я. Не будем трепать попусту фамилию еще одного нашего известного защитника.

В НХЛ сейчас модно быть любящим мужем, заботливым отцом и просто добрым отзывчивым человеком. Хороший образ, кстати!

И Радулов его легко принял. Понятно, что свою семью он и так любит искренне и очень сильно. Люди с его темпераментом по-другому просто не умеют. Но он стал крайне доброжелателен и ко всем окружающим. Чего в России и в помине не было. И вот это уже дань новому имиджу.

К тому же Радулов в 2012-м уже попробовал по инерции поиграть и за океаном в плохого парня. Но ему жестко объяснили: «Саша, такой ты нам не нужен!»

И Радулов-профессионал все понял с полу слова. Клуб платит зарплату. Клуб творит шоу. И потому шоу получит того героя, какого хочет клуб.

Просто бизнес, ребята. И ничего личного. Аплодисменты Александру.

И, конечно, мне жаль, что наша лига потеряла столь выдающегося игрока и шоумена. Но справедливости ради я признаю - мы делать из хоккея шоу пока так и научились. Да особо и не хоти учиться.

Потому у нас Радулов и ходил всю дорогу в хулиганах…

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