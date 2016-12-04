Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Футбол  Локомотив2 : 0Терек
Футбол  Эвертон1 : 1Манчестер Юнайтед
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Хоккей  Динамо Москва4 : 1Автомобилист
Футбол  Фиорентина- : -Палермо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Количество или качество? Разбор боя Лебедев – Гассиев

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Количество или качество? Разбор боя Лебедев – Гассиев
Источник: «Советский спорт»

Корреспондент «Советского спорта» пересмотрел титульный поединок между Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым, чтобы определить победителя языком цифр, а не только личным ощущением.

Финальный гонг. Смотрю на свою карточку – 114-113 в пользу Гассиева и думаю, мнения судей разойдутся. Так и получилось. Павел Кардини отдал победу Лебедеву с минимальным счетом – 114-113. Но трюк Андре Уорда, побывавшего в нокдауне и выигравшего бой у Сергея Ковалева с аналогичным счетом, у Лебедева не прошел. Александр Калинкин и Джозеф Паскуаль поставили счет в пользу Мурата – 116-112 и 116-111. Причем Калинкин в одном из раундов поставил 10-10.

Разбираемся, почему.

1 раунд. Разведка. Лебедев чаще выбрасывал удары. 17 попаданий в защиту. Но это скорее были тычки, нежели удары. Точных попаданий у боксеров была два. По одному на брата. У Лебедева прошел джеб. У Гассиева – силовой в корпус. В силу этого, раунд за Муратом.

2 раунд. Уже активнее. По три удара в цель на каждого. Но пока Гассиев искал дистанцию, Лебедев действовал более динамично Лебедев (нанес на 20 ударов больше).

3 раунд. Существенно активизировался Гассиев. Количество ударов возросло. В то время, как Лебедев наносил легкие удары, Гассиев вкладывался почти всегда и несколько раз пробил защиту Дениса.

4 раунд. Неожиданное решение нашел Лебедев, который стал сближаться и наносить даже не джеб, а скорее кросс передней рукой. Работой по защите соперника он подавил атаки Гассиева. Мурат провел самый неубедительный раунд. Два его точных удара пришлись на 10 ударов Дениса.

«Я выиграл четыре боя у Пакьяо». 10 грабительских решений судей

5 раунд. Лебедев оказался в нокдауне в начале раунда. Причем Гассиев акцентировано «выцеливал» печень соперника еще до нокдауна, нанеся два удара в цель. Свалил Лебедева третий удар.

Мурат пытался выжить из своего преимущества максимум и еще несколько ударов нанес в область печени. Прошло не все. Тогда Гассиев резко сменил цель и направил два прямых удара в голову Дениса.

6 раунд. Лебедев бросился в атаку, и стал наносить очень много ударов. Их накопилось аж 41. Гассиев отметился 28 ударами. В цель оба попали нечасто. Но визуальный эффект мощных атак Мурата выглядел куда весомее действий Дениса.

7 раунд. Впервые за бой Гассиев превзошел Лебедева по общему числу ударов. Но не попаданий. Точнее был Денис. При этом его точные удары пришлись на начало раунда, а удары Мурата ложились в цель в конце. Особенно эффектным был левый боковой на исходе времени. Этим ударом он украл раунд у Лебедева.

8 раунд. Практически повторятся предыдущая трехминутка. По количеству ударов вновь впереди Гассиев. Вновь Лебедев активен на старте и проигрывает концовку. На этот раз более явно. Мурат никак не реагирует на удары Дениса, а Лебедев после пропущенных ударов навязывает сопернику первые клинчи в поединке.

9 раунд. Во время просмотра с трибуны я отдал этот раунд Лебедеву, но при повторном просмотре изменил свое решение. Гассиев навязал сопернику размен. Били оба боксера и били часто. Оба показали свои максимумы по нанесенным ударам – 51 у Лебедева и 47 у Гассиева. При этом количество силовых попаданий было явно на стороне Мурата.

10 раунд. На 40-й секунде Лебедев нанес удар, который мог стоить Гассиеву боя, если бы пришелся парой раундов раньше. Хлесткий и резкий прямой со своей ударной левой руки провел Денис точно в лицо сопернику. Впервые Мурат почувствовал удар.

Предполагаю, что Лебедев разбил сопернику нос. Удары Гассиева замедлились. Денис чаще стал от них уходить. При этом стоит отметить, что Мурат еще в прошлом раунде смазал 25 ударов. В этом уже 28.

11 раунд. Более ста ударов выбросили соперники. Догадка о травме Гассиева получила косвенное подтверждение. При проблемах с носом, а соответственно и с дыханием, боксер начинает раунд очень активно. Так и сделал Гассиев. Причина такова: в углу катмен занимался его травмой и расчистил дыхательные пути. Этот эффект скоротечен. Поэтому до того, как кровь опять не стала мешать дыханию, нужно было сделать себе задел. Он получился небольшим и Лебедев его отыграл. Концовку раунда Мурат дышал с открытым ртом, что грозило большими неприятностями в случае попадания Дениса. При этом Лебедев явно приободрился и стал чаще вкладываться в удар.

12 раунд. Началась рубка. 133 удара выбросили боксеры. Гассиев совсем замедлился и принял на себя много ударов, в свою очередь, смазав 39 раз. Ключевых попаданий никто не нанес, общая активность осталась за Денисом.

Итог. И при повторном просмотре боя у меня победил Гассиев. На этот раз, прихватив на один раунд больше – 115-112. Учитывая, что фактически в поединке было шесть равных раундов, победить мог любой. Это на самом деле был очень близкий бой. И все-таки Мурат Гассиев в нем был ближе к победе.

Счет «Советского спорта»
БОКСЕРЫ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Счет
Лебедев 9 10 9 10 8 9 9 9 9 10 10 10 112
Гассиев 10 9 10 9 10 10 10 10 10 9 9 9 115
Официальный счет судей: 112-116, 114-113, 111-116

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Это было хорошим решением поставить российских спортсменов вместо Эль Класико»«Это было хорошим решением поставить российских спортсменов вместо Эль Класико»Как отреагировали на бой Лебедев - Гассиев в твиттере и инстаграме.Победил Гассиев, но звезды болели за ЛебедеваПобедил Гассиев, но звезды болели за ЛебедеваКорреспондент «Советского спорта» пообщалась с известными спортсменами после боя Лебедев – Гассиев.Дмитрий Пирог: Думал, что решение будет в пользу ЛебедеваЭкс-чемпион мира в среднем весе Дмитрий Пирог поделился впечатлениями от поединка между Маратом Гассиевым и Денисом Лебедевым.Николай Валуев: Перевес Гассиева, может, был не настолько явным, но он былБывший чемпион мира по боксу Николай Валуев прокомментировал победу россиянина Мурата Гассиева над соотечественником Денисом Лебедевым.Андрей Шкаликов: Гассиев выиграл уверенно, он был мощнее, динамичнее и энергичнееИзвестный промоутер Андрей Шкаликов поделился впечатлениями от поединка, в котором россиянин Мурат Гассиев победил соотечественника Дениса Лебедева и стал обладателем чемпионского пояса IBF в первом тяжелом весе.Алексей Тищенко: Сомневаюсь, что Лебедев сейчас может что-то противопоставить ГассиевуДвукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко прокомментировал бой, в котором россиянин Мурат Гассиев победил соотечественника Дениса Лебедева и стал обладателем чемпионского пояса IBF в первом тяжелом весе.Дмитрий Кириллов: Гассиев действительно оказался лучшимБывший чемпион мира по версии IBF Дмитрий Кириллов поделился эмоциями после поединка, в котором россиянин Мурат Гассиев победил соотечественника Дениса Лебедева и стал обладателем чемпионского пояса IBF в первом тяжелом весе.Гассиев превзошел Лебедева в бою по количеству точных ударовМурат Гассиев добился перевеса в поединке с Денисом Лебедевым по количеству дошедших до цели силовых ударов.Мурат Гассиев: 12 раундов мы с Лебедевым били друг друга по голове. Просто ждал, что скажут судьиНовый чемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBF россиянин Мурат Гассиев поделился впечатлениями от своего боя с Денисом Лебедевым.Алан Дзагоев: Лебедев - болельщик ЦСКА, но я больше болел за земляка ГассиеваПолузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев рассказал о том, за кого он переживал в поединке Денис Лебедев - Мурат Гассиев.Промоутер Гассиева: Мы готовы провести реванш с Лебедевым, если WBA выставит на кон свой поясСо-промоутер нового чемпиона мира в первом тяжелом весе Мурата Гассиева Леон Маргулес рассказал, на каких условиях может быть организован повторный поединок его подопечного с Денисом Лебедевым.Абель Санчес: Гассиев доминировал в бою с ЛебедевымТренер нового чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии IBF Мурата Гассиева Абель Санчес уверен в том, что его подопечный заслужил победу над Денисом Лебедевым.Фредди Роуч: Реванш – это вопрос времени и денегИзвестный тренер Фредди Роуч надеется, что его подопечные Денис Лебедев проведет реванш с Муратом Гассиевым.Денис Лебедев: Я в шоке. Не задался вечерДенис Лебедев: Я в шоке. Не задался вечерЧемпион мира по версии WBA Денис Лебедев и обладатель титула IBF Мурат Гассиев подвели итоги боя.Григорий Дрозд: К судьям нет вопросов. Все вопросы к Лебедеву и его командеБывший чемпион мира Григорий Дрозд подвел итог боя, в котором россиянин Мурат Гассиев победил соотечественника Дениса Лебедева и стал обладателем чемпионского пояса IBF в первом тяжелом весе.Падение Трои, пролет Лебедева. Как Рябинский остался без чемпионов (видео)Падение Трои, пролет Лебедева. Как Рябинский остался без чемпионов (видео)В субботу в Москве состоялся большой боксерский вечер, который прошел по самому непредвиденному сценарию.Денис Лебедев: Ни к кому претензий нет, но пояса надо завоевывать увереннееРоссийский боксер Денис Лебедев после поражения в бою со своим соотечественником Муратом Гассиевым за титул чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе отметил, что чемпионские пояса нужно завоевывать увереннее.Мурат Гассиев: Я вырос на боях Лебедева, но рад, что выигралРоссийский боксер Мурат Гассиев, одержавший победу над своим соотечественником Денисом Лебедевым в боя за пояс чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе, заявил, что рос на боях своего соперника.Гассиев победил Лебедева и завоевал пояс чемпиона IBFРоссийский боксер Мурат Гассиев одержал победу над соотечественником Денисом Лебедевым и завоевал пояс чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе.Гассиев победил Лебедева. Трояновский нокаутирован в первом раунде. Как это былоГассиев победил Лебедева. Трояновский нокаутирован в первом раунде. Как это было«Советский спорт» провел прямую текстовую трансляцию представительного боксерского вечера в российской столице.

Денис Лебедев
Денис Лебедеввсе новости
Мурат Гассиев
Мурат Гассиеввсе новости

Cпецпредложение