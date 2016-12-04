Количество или качество? Разбор боя Лебедев – Гассиев

Корреспондент «Советского спорта» пересмотрел титульный поединок между Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым, чтобы определить победителя языком цифр, а не только личным ощущением.

Финальный гонг. Смотрю на свою карточку – 114-113 в пользу Гассиева и думаю, мнения судей разойдутся. Так и получилось. Павел Кардини отдал победу Лебедеву с минимальным счетом – 114-113. Но трюк Андре Уорда, побывавшего в нокдауне и выигравшего бой у Сергея Ковалева с аналогичным счетом, у Лебедева не прошел. Александр Калинкин и Джозеф Паскуаль поставили счет в пользу Мурата – 116-112 и 116-111. Причем Калинкин в одном из раундов поставил 10-10.

Разбираемся, почему.

1 раунд. Разведка. Лебедев чаще выбрасывал удары. 17 попаданий в защиту. Но это скорее были тычки, нежели удары. Точных попаданий у боксеров была два. По одному на брата. У Лебедева прошел джеб. У Гассиева – силовой в корпус. В силу этого, раунд за Муратом.

2 раунд. Уже активнее. По три удара в цель на каждого. Но пока Гассиев искал дистанцию, Лебедев действовал более динамично Лебедев (нанес на 20 ударов больше).

3 раунд. Существенно активизировался Гассиев. Количество ударов возросло. В то время, как Лебедев наносил легкие удары, Гассиев вкладывался почти всегда и несколько раз пробил защиту Дениса.



4 раунд. Неожиданное решение нашел Лебедев, который стал сближаться и наносить даже не джеб, а скорее кросс передней рукой. Работой по защите соперника он подавил атаки Гассиева. Мурат провел самый неубедительный раунд. Два его точных удара пришлись на 10 ударов Дениса.

5 раунд. Лебедев оказался в нокдауне в начале раунда. Причем Гассиев акцентировано «выцеливал» печень соперника еще до нокдауна, нанеся два удара в цель. Свалил Лебедева третий удар.

Мурат пытался выжить из своего преимущества максимум и еще несколько ударов нанес в область печени. Прошло не все. Тогда Гассиев резко сменил цель и направил два прямых удара в голову Дениса.

6 раунд. Лебедев бросился в атаку, и стал наносить очень много ударов. Их накопилось аж 41. Гассиев отметился 28 ударами. В цель оба попали нечасто. Но визуальный эффект мощных атак Мурата выглядел куда весомее действий Дениса.

7 раунд. Впервые за бой Гассиев превзошел Лебедева по общему числу ударов. Но не попаданий. Точнее был Денис. При этом его точные удары пришлись на начало раунда, а удары Мурата ложились в цель в конце. Особенно эффектным был левый боковой на исходе времени. Этим ударом он украл раунд у Лебедева.

8 раунд. Практически повторятся предыдущая трехминутка. По количеству ударов вновь впереди Гассиев. Вновь Лебедев активен на старте и проигрывает концовку. На этот раз более явно. Мурат никак не реагирует на удары Дениса, а Лебедев после пропущенных ударов навязывает сопернику первые клинчи в поединке.

9 раунд. Во время просмотра с трибуны я отдал этот раунд Лебедеву, но при повторном просмотре изменил свое решение. Гассиев навязал сопернику размен. Били оба боксера и били часто. Оба показали свои максимумы по нанесенным ударам – 51 у Лебедева и 47 у Гассиева. При этом количество силовых попаданий было явно на стороне Мурата.

10 раунд. На 40-й секунде Лебедев нанес удар, который мог стоить Гассиеву боя, если бы пришелся парой раундов раньше. Хлесткий и резкий прямой со своей ударной левой руки провел Денис точно в лицо сопернику. Впервые Мурат почувствовал удар.

Предполагаю, что Лебедев разбил сопернику нос. Удары Гассиева замедлились. Денис чаще стал от них уходить. При этом стоит отметить, что Мурат еще в прошлом раунде смазал 25 ударов. В этом уже 28.

11 раунд. Более ста ударов выбросили соперники. Догадка о травме Гассиева получила косвенное подтверждение. При проблемах с носом, а соответственно и с дыханием, боксер начинает раунд очень активно. Так и сделал Гассиев. Причина такова: в углу катмен занимался его травмой и расчистил дыхательные пути. Этот эффект скоротечен. Поэтому до того, как кровь опять не стала мешать дыханию, нужно было сделать себе задел. Он получился небольшим и Лебедев его отыграл. Концовку раунда Мурат дышал с открытым ртом, что грозило большими неприятностями в случае попадания Дениса. При этом Лебедев явно приободрился и стал чаще вкладываться в удар.

12 раунд. Началась рубка. 133 удара выбросили боксеры. Гассиев совсем замедлился и принял на себя много ударов, в свою очередь, смазав 39 раз. Ключевых попаданий никто не нанес, общая активность осталась за Денисом.

Итог. И при повторном просмотре боя у меня победил Гассиев. На этот раз, прихватив на один раунд больше – 115-112. Учитывая, что фактически в поединке было шесть равных раундов, победить мог любой. Это на самом деле был очень близкий бой. И все-таки Мурат Гассиев в нем был ближе к победе.