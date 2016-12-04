«Проворов делает дубль, а Экблад мог потерять глаз». Пять гвоздей НХЛ (видео)
В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.
ДУБЛЬ ДНЯ
Вот так внезапно защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел свой лучший матч в НХЛ. Над парнем смеялись, когда он проводил только третий поединок в лиге, но схватил «-5» за полезность. Тогда Проворов ответил: «У всех бывают плохие матчи, просто не надо на этом зацикливаться».
И вот понемногу Проворов стал игроком основы «Флайерз», и теперь стабильно приносит очки. Не надо забывать, что новичку только 19 лет, и он вообще доступен для участия в молодежном чемпионате мира. Вот только «Филадельфия» его никуда не отпустит.
Счет открыл «Чикаго» - очень здорово там сыграл Артем Анисимов, который блестящим финтом обвел соперника и отдал пас под бросок Артемию Панарину, а тот не мог промахнуться.
Но вот позиционная атака «Флайерз». Шайбу отдают Проворову, и он с замахом от уха мощным щелчком вгоняет ее в сетку.
Иван очень радовался, что забил свой второй гол в НХЛ. Но не подозревал, что через 31 секунду случится третий. Похожая атака, подключение – дальний бросок, и вратарь «Чикаго» Скотт Дарлинг снова бессилен.
Игроки «ястребов» были так ошеломлены этим дублем, что вскоре пропустили третью шайбу – от Брайдена Шенна. Вот и все, игра сделана. Проворов же установил рекорд по скорострельности для защитников «Филадельфии». Последний раз такой дубль делал Йони Питканен (21 февраля 2004 года в игре против «Атланты»), но тогда у финна на это ушло 162 секунды.
АССИСТЕНТ ДНЯ
Евгений Малкин сделал две передачи в матче, который раньше точно стал бы афишей дня. «Питтсбург» против «Детройта», два финалиста Кубка Стэнли от 2008 и 2009 годов. Вот только теперь Павел Дацюк уехал, и «крылья» заметно сдали.
Сначала Малкин отдал передачу на Фила Кессела, после которой было трудно не забить. Потом поучаствовал в комбинации, когда забил Джастин Шульц, и счет стал 3:3.
Вообще в последних пяти матчах Малкин набрал 8 (1+7) очков. Сейчас Джино имеет 25 очков в 25 матчах, то есть придерживается классического графика. Коннора Макдэвида из «Эдмонтона» достать будет сложно (34), но можно.
МАТЧ ДНЯ
Еще одна русская игра – «Вашингтон» приехал зимой в штат Флорида, к «Тампе». Много голов мы не увидели. Но снова восхитились Никитой Кучеровым, у которого во втором периоде получился выдающийся щелчок метров с девяти. Банальная фраза, что шайба была пущена словно из пращи (и не каждый теперь скажет, что такое «праща»), но к данному моменту это подходит идеально.
Кучеров, кстати, идет вторым среди бомбардиров НХЛ (29), и у него побольше шансов достать Макдэвида.
Ответный гол на 47-й минуте забил Никлас Бэкстрем. В серии буллитов красивую шайбу забросил Евгений Кузнецов, а вот броски Кучерова и Александра Овечкина были отражены. В итоге «Тампа» вырвала победу, но «Вашингтон» взял одно очко.
Овечкин уже два матча остается с нулем, в четырех играх подряд не может забить. Но это первый признак, что вот-вот Александра Великого прорвет. Это могло случиться уже в этом овертайме, но увы.
Кстати, Овечкину принадлежит вот какой рекорд НХЛ, о котором не все помнят. Он однажды забил в овертайме уже на шестой секунде – в матче с «Атлантой» в 2006 году. Это также удавалось только Сундину и Легванду.
DID YOU KNOW?— Ovechkin Quotes (@OvechkinQuotes) 29 ноября 2016 г.
Ovechkin owns the fastest overtime goal (tied with Sundin and Legwand) in NHL history.
6s into OT vs Thrashers in 2006 pic.twitter.com/FdWER8KnrV
ВИДЕО ДНЯ
Вчера я вам показывал видео, как Александру Радулову чуть не выбили клюшкой глаз.
А вот что произошло сегодня в матче «Оттава» - «Флорида». Теперь шайбой в лицо попали обладателю «Колдер Трофи», когда-то лучшему новичку лиги – ведущему защитнику «пантер» Аарону Экбладу. И тоже рядом с глазом! Парень легко мог стать инвалидом.
…Эволюция хоккейной формы идет бурно. Но я думаю, в данном случае все ждут какого-то особенного случая. Чтобы глаз был реально выбит. Только тогда придумают какое-то революционное ноу-хау. Думаю, лет через пять-десять сделают глухой визор до подбородка, который не будет мешать обзору поляны, не затруднит дыхание и не станет запотевать. Получится что-то вроде скафандра. И тогда попадание шайбы в голову или удар клюшкой не будут иметь страшных последствий.
ТРАВМА ДНЯ
А вот еще один момент. Защитник «Колорадо» Эрик Джонсон – один из лучших в лиге по блокам. Но теперь шайба с силой попала ему в ногу и сломала малоберцовую кость. Теперь Джонсон пропустит 6-8 недель. Тут, конечно, что-то новое придумать сложно в плане экипировки. Не делать же титановые трусы? Но обидно, когда хорошие игроки вылетают вот так, на ровном месте.
ЦИТАТА ДНЯ
«В прошлом матче случилось несколько плохих отскоков, и я играл так себе. Но постарался это забыть. И результат вы видите».
Иван ПРОВОРОВ, защитник «Филадельфии»
ТРИ РУССКИХ ЗВЕЗДЫ ДНЯ
1* – Иван ПРОВОРОВ (Филадельфия)
Сделал дубль в матче с «Чикаго» (3:1)
2** – Евгений МАЛКИН (Питтсбург)
Набрал 2 (0+2) очка в матче с «Детройтом» (5:3)
3*** –Никита КУЧЕРОВ (Тампа-Бэй)
Забил гол в матче с «Вашингтоном» (2:1 бул.)
ТАБЛО ДНЯ
ТБ: Кучеров (1+0; 0, 0, 5, 17.34)
Наместников (0+0; 0, 0, 1, 9.50)
В: Овечкин (0+0; 0, 4, 4, 22.24)
Кузнецов (0+0; 0, 0, 3, 20.51)
Орлов (0+0; 0, 0, 2, 20.34)
Матч
Филадельфия - Чикаго - 3:1 (0:1, 3:0, 0:0)
Голы:
Панарин (Кейн, Анисимов), 3:44 (0:1). Проворов (Вандевельде, Казинс), 23:02 (1:1). Проворов (Раффль), 23:33 (2:1). Шенн (Конечны), 28:37 (3:1).
Место и дата
03 декабря 21:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция
Ф: Любимов (0+0; +1, 0, 0, 9.22)
Проворов (2+0; +1, 0, 4, 20.38)
Ч: Панарин (1+0; 0, 0, 3, 19.37)
Анисимов (0+1; 0, 0, 1, 19.32)
Матч
Сент-Луис - Виннипег - 2:3 О.Т. (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Торберн (Уилер), 12:27 (0:1 - мен.). Стеен (Баумистер, Петранжело), 25:16 (1:1). Яшкин (Гуннарссон, Петранжело), 27:26 (2:1). Лайне (Литтл, Элерс), 29:18 (2:2). Литтл (Энстрём, Лайне), 60:17 (2:3).
Место и дата
04 декабря 03:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция
СЛ: Тарасенко (0+0; -1, 0, 3, 18.29)
Якупов (0+0; +1, 0, 0, 9.09)
В: Бурмистров (0+0; -1, 2, 0, 11.16)
Матч
Ванкувер - Торонто - 3:2 Б. (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Седин Д. (Седин Х., Сбиса), 13:03 (1:0). Берчи (Берроуз, Трямкин), 22:37 (2:0). ван Римсдайк (Бозак, Райлли), 31:30 (2:1 - бол.). Мэттьюз (Маринчин, Хьюман), 41:56 (2:2).
Победный буллит:
Хорват - 3:2.
Место и дата
04 декабря 03:00, Роджерс Арена, Онлайн-трансляция
В: Трямкин (0+1; 0, 0, 0, 16.27)
Т: Зайцев (0+0; -1, 0, 3, 23.51)
Сошников (0+0; 0, 0, 0, 11.40)
К: Задоров (0+0; 0, 2, 0, 20.00)
Григоренко (0+0; 0, 0, 2, 18.34)
в Варламов (32-30; 93,8%, 58.49)
Матч
Питтсбург - Детройт - 5:3 (0:1, 1:2, 4:0)
Голы:
Зеттерберг (Татар, Манта), 13:31 (0:1). Нильсен (ДеКайзер, Шихэн), 28:00 (0:2). Кессел (Малкин, Хагелин), 31:00 (1:2). Ларкин (Грин, Ванек), 38:14 (1:3). Бонино (Коул, Раст), 42:05 (2:3). Шульц (Малкин, Коул), 46:28 (3:3). Кессел (Летанг, Хагелин), 50:54 (4:3). Каллен (Хорнквист, Кросби), 59:19 (5:3 - п.в.).
Место и дата
04 декабря 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция
П: Малкин (0+2; +2, 0, 3, 19.24)
Матч
Эдмонтон - Анахайм - 3:2 О.Т. (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)
Голы:
Каджула (Эберле, Марун), 25:17 (1:0). Кеслер (Гецлаф, Фаулер), 29:28 (1:1). Ньюджент-Хопкинс (Эберле, Клефбом), 33:35 (2:1). Ракелль (Гецлаф, Перри), 49:42 (2:2). Драйзайтль 63:16 (3:2).
Место и дата
04 декабря 06:00, Роджерс Плэйс, Онлайн-трансляция
Э: Слепышев (0+0; 0, 0, 2, 11.20)
Матч
Рейнджерс - Каролина - 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)
Голы:
Степан (Клейн, Зукарелло), 4:05 (1:0). Сталберг (Песке, Райан), 28:34 (1:1). Грабнер (Фаст, Скджей), 45:54 (2:1). Раск (Славин, Песке), 46:26 (2:2). Крейдер (Жирарди, Степан), 52:25 (3:2). Крейдер (Зукарелло, Степан), 57:11 (4:2).
Место и дата
03 декабря 21:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция
Матч
Нэшвилл - Нью-Джерси - 4:5 О.Т. (2:1, 2:0, 0:3, 0:1)
Голы:
Фиала (Рибейро, Ирвин), 16:14 (1:0). Холл (Квинси), 17:31 (1:1). Саббэн (Уилсон), 19:20 (2:1). Фиала (Рибейро, Смит), 26:02 (3:1). Йоси (Экхольм, Ярнкрок), 34:31 (4:1). Каммаллери (Грин), 40:25 (4:2). Грин (Фиддлер, Лаппин), 40:55 (4:3). Хенрик (Зэйджак, Холл), 52:37 (4:4 - бол.). Каммаллери (Холл), 64:42 (4:5).
Место и дата
03 декабря 22:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Оттава - Флорида - 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
Голы:
Карлссон (Пажо, Дзингел), 6:46 (1:0). Брассар (Хоффман, Уайдмен), 7:05 (2:0).
Место и дата
04 декабря 03:00, Скотиабанк Плэйс, Онлайн-трансляция
Матч
Аризона - Коламбус - 2:3 Б. (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Дженнер (Савар, Джонсон), 0:13 (0:1). Врбата (Экман-Ларссон, де Анжело), 21:03 (1:1 - бол.). Доун (Стоун), 31:04 (2:1). Веннберг (Фолиньо, Саад), 57:44 (2:2).
Победный буллит:
Ганье - 2:3.
Место и дата
04 декабря 04:00, Джобинг.ком Арена, Онлайн-трансляция
В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.
Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.