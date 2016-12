«Проворов делает дубль, а Экблад мог потерять глаз». Пять гвоздей НХЛ (видео)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

ДУБЛЬ ДНЯ

Вот так внезапно защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел свой лучший матч в НХЛ. Над парнем смеялись, когда он проводил только третий поединок в лиге, но схватил «-5» за полезность. Тогда Проворов ответил: «У всех бывают плохие матчи, просто не надо на этом зацикливаться».

И вот понемногу Проворов стал игроком основы «Флайерз», и теперь стабильно приносит очки. Не надо забывать, что новичку только 19 лет, и он вообще доступен для участия в молодежном чемпионате мира. Вот только «Филадельфия» его никуда не отпустит.

Счет открыл «Чикаго» - очень здорово там сыграл Артем Анисимов, который блестящим финтом обвел соперника и отдал пас под бросок Артемию Панарину, а тот не мог промахнуться.

Но вот позиционная атака «Флайерз». Шайбу отдают Проворову, и он с замахом от уха мощным щелчком вгоняет ее в сетку.

Иван очень радовался, что забил свой второй гол в НХЛ. Но не подозревал, что через 31 секунду случится третий. Похожая атака, подключение – дальний бросок, и вратарь «Чикаго» Скотт Дарлинг снова бессилен.

Игроки «ястребов» были так ошеломлены этим дублем, что вскоре пропустили третью шайбу – от Брайдена Шенна. Вот и все, игра сделана. Проворов же установил рекорд по скорострельности для защитников «Филадельфии». Последний раз такой дубль делал Йони Питканен (21 февраля 2004 года в игре против «Атланты»), но тогда у финна на это ушло 162 секунды.

АССИСТЕНТ ДНЯ

Евгений Малкин сделал две передачи в матче, который раньше точно стал бы афишей дня. «Питтсбург» против «Детройта», два финалиста Кубка Стэнли от 2008 и 2009 годов. Вот только теперь Павел Дацюк уехал, и «крылья» заметно сдали.

Сначала Малкин отдал передачу на Фила Кессела, после которой было трудно не забить. Потом поучаствовал в комбинации, когда забил Джастин Шульц, и счет стал 3:3.

Вообще в последних пяти матчах Малкин набрал 8 (1+7) очков. Сейчас Джино имеет 25 очков в 25 матчах, то есть придерживается классического графика. Коннора Макдэвида из «Эдмонтона» достать будет сложно (34), но можно.

МАТЧ ДНЯ

Еще одна русская игра – «Вашингтон» приехал зимой в штат Флорида, к «Тампе». Много голов мы не увидели. Но снова восхитились Никитой Кучеровым, у которого во втором периоде получился выдающийся щелчок метров с девяти. Банальная фраза, что шайба была пущена словно из пращи (и не каждый теперь скажет, что такое «праща»), но к данному моменту это подходит идеально.

Кучеров, кстати, идет вторым среди бомбардиров НХЛ (29), и у него побольше шансов достать Макдэвида.

Ответный гол на 47-й минуте забил Никлас Бэкстрем. В серии буллитов красивую шайбу забросил Евгений Кузнецов, а вот броски Кучерова и Александра Овечкина были отражены. В итоге «Тампа» вырвала победу, но «Вашингтон» взял одно очко.

Овечкин уже два матча остается с нулем, в четырех играх подряд не может забить. Но это первый признак, что вот-вот Александра Великого прорвет. Это могло случиться уже в этом овертайме, но увы.

Кстати, Овечкину принадлежит вот какой рекорд НХЛ, о котором не все помнят. Он однажды забил в овертайме уже на шестой секунде – в матче с «Атлантой» в 2006 году. Это также удавалось только Сундину и Легванду.

DID YOU KNOW?



Ovechkin owns the fastest overtime goal (tied with Sundin and Legwand) in NHL history.



6s into OT vs Thrashers in 2006 pic.twitter.com/FdWER8KnrV