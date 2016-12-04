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Холостой «Зенит». Как «Ростов» обесточил питерскую атаку

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Холостой «Зенит». Как «Ростов» обесточил питерскую атаку
Источник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин разбирает центральный матч 17-го тура «Ростов» – «Зенит».

«Ростов» сыграл по своему традиционному шаблону – 3–5–2 с насыщенным центром и ставкой на быстрые атаки. Скоро исполнится два года, как Курбан Бердыев привил эту модель, но наши гранды так и не смогли найти противоядие. Свободные зоны «Зенит» находил только в начале матча, когда и должен был делать результат (в первую очередь Дзюба; хотя позже был шанс у Мака). Потом игра прочно закрепилась в центральной зоне, лишь изредка взрываясь и даря полумоменты. Проигравшими оказались обе команды.


Бездействие Луческу

«Зенит» уступил в борьбе. У всех игроков центра показатель выигранных единоборств поразительно низкий: у Юсупова – 33%, у Витселя – 38%, у Жулиано – 26%. Сравните это с 56% Байрамяна или хотя бы с 45% Нобоа. Благодаря превосходству в центре поля «Ростов» разрушал комбинационную игру «Зенита» и глушил его атаки в фазе зачатия. Средняя продолжительность владения мячом составила 13 секунд (средний показатель в сезоне – 16), точность передач упала на 5%, а количество ключевых передач – в два раза.

В результате «Зенит» так и не сумел проложить стабильный маршрут средняя линия – штрафная площадь. В отличие от «Ростова», который 47% атак провел через правый фланг. При выходе из обороны мяч то и дело оказывался у Калачева: Гацкан – Калачев – 11 передач; Мевля – Калачев – 9; Байрамян – Калачев – 7. И Тимофей грузил в штрафную площадь – 16 передач, что больше, чем у Кокорина, Мака и Жулиано вместе взятых. У «Зенита» подобного маршрута к чужим воротам, пусть и такого простого, не было.

Но удивило, конечно, не то, что комбинационной игре «Зенита» перекрыли кислород. Это же «Ростов». Удивило то, что Мирча Луческу не сделал ни одной замены, что вообще-то большая редкость. То ли тренерский штаб посчитал, что все игроки выполняют план и менять ничего не надо – то есть все устраивало. То ли выпускать было некого. В атаку могли выйти только Джорджевич и Гасилин. В среднюю линию – Могилевец и Маурисио. Действительно, вряд ли перечисленные игроки могли изменить расстановку сил на поле.

Что же было на самом деле, мы не знаем. Лучше бы Луческу на пресс-конференциях рассказывал о таких моментах, а не в надцатый раз комментировал работу арбитров.

Бухаров и Байрамян

Не было слаженной атакующей игры и у «Ростова». Первостепенная задача заключалась в том, чтобы сдержать «Зенит». А в атаке как получится. В этот раз не получилось. Даже удивительно, что «Ростов», большой мастер контратак, увенчал ударом по воротам только одну быструю атаку из двадцати. А всего по воротам Лодыгина было нанесено два удара – в четыре раза меньше средней нормы. Борьба получалась, но культура паса оказалась низкой; во втором тайме брак в розыгрышах и вовсе составил 34% (у «Зенита» – 18%).

Бердыев, пожалуй, ошибся, поставив Бухарова. Хотя вряд ли плановую ротацию можно принимать за ошибку – знали, что он хуже Азмуна, но все равно решились на этот шаг, чтобы на одного из ключевых исполнителей снизить нагрузку. Как бы то ни было, Бухаров выдал чудовищные цифры: 23% выигранных единоборств (особенно впечатляет противостояние с Кришито – 7:0 по дуэлям в пользу итальянца), ни одной обводки, ни одной точной острой передачи. Азмун во втором тайме все же вышел. Но вместо Полоза.

Зато приятно удивил Байрамян. И не только своей пышной шевелюрой, делающей его похожим на Витселя. Работоспособный, моторный хавбек, не обделенный футбольным интеллектом, с весьма широким диапазоном действий. 25 единоборств (эффективность – 56%), 6 обводок (83%), 6 отборов (50%), 2 ключевых паса (50%). 14 из своих 26 точных передач он адресовал игрокам группы атаки, то есть старался постоянно обострять игру. В общем, у Ерохина есть повод для беспокойства за свое место в стартовом составе.

Резюмируя, «Ростов» выполнил свой план наполовину – «Зенит» сдержал, но и сам мало что создал. Не лучший матч для обеих команд. Впрочем, уже хорошо, что он состоялся.

Статистика команд

Матч

Ростов - Зенит - 0:0

Состав

Ростов: Медведев, Навас, Кудряшов (Гранат, 46), Терентьев, Гацкан, Калачёв, Нобоа, Мевля, Байрамян, Полоз (Азмун, 46), Бухаров (Григорьев, 84)

Зенит: Лодыгин, Нету, Анюков, Кришито, Витсель, Жирков, Юсупов, Жулиано, Мак, Дзюба, Кокорин

Предупреждения:

Калачёв, 50; Азмун, 88 - Юсупов, 43; Кришито, 45; Нету, 60

Судья:

Виталий Мешков (Россия)

Место и дата

03 декабря 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция

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Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
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