Холостой «Зенит». Как «Ростов» обесточил питерскую атаку
Обозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин разбирает центральный матч 17-го тура «Ростов» – «Зенит».
«Ростов» сыграл по своему традиционному шаблону – 3–5–2 с насыщенным центром и ставкой на быстрые атаки. Скоро исполнится два года, как Курбан Бердыев привил эту модель, но наши гранды так и не смогли найти противоядие. Свободные зоны «Зенит» находил только в начале матча, когда и должен был делать результат (в первую очередь Дзюба; хотя позже был шанс у Мака). Потом игра прочно закрепилась в центральной зоне, лишь изредка взрываясь и даря полумоменты. Проигравшими оказались обе команды.
Бездействие Луческу
«Зенит»
уступил в борьбе. У всех игроков центра показатель выигранных
единоборств поразительно низкий: у Юсупова – 33%, у Витселя – 38%, у
Жулиано – 26%. Сравните это с 56% Байрамяна или хотя бы с 45% Нобоа.
Благодаря превосходству в центре поля «Ростов» разрушал комбинационную
игру «Зенита» и глушил его атаки в фазе зачатия. Средняя
продолжительност
В результате «Зенит» так и не сумел проложить стабильный маршрут средняя линия – штрафная площадь. В отличие от «Ростова», который 47% атак провел через правый фланг. При выходе из обороны мяч то и дело оказывался у Калачева: Гацкан – Калачев – 11 передач; Мевля – Калачев – 9; Байрамян – Калачев – 7. И Тимофей грузил в штрафную площадь – 16 передач, что больше, чем у Кокорина, Мака и Жулиано вместе взятых. У «Зенита» подобного маршрута к чужим воротам, пусть и такого простого, не было.
Но удивило, конечно, не то, что комбинационной игре «Зенита» перекрыли кислород. Это же «Ростов». Удивило то, что Мирча Луческу не сделал ни одной замены, что вообще-то большая редкость. То ли тренерский штаб посчитал, что все игроки выполняют план и менять ничего не надо – то есть все устраивало. То ли выпускать было некого. В атаку могли выйти только Джорджевич и Гасилин. В среднюю линию – Могилевец и Маурисио. Действительно, вряд ли перечисленные игроки могли изменить расстановку сил на поле.
Что же было на самом деле, мы не знаем. Лучше бы Луческу на пресс-конференци
Бухаров и Байрамян
Не было слаженной атакующей игры и у «Ростова». Первостепенная задача заключалась в том, чтобы сдержать «Зенит». А в атаке как получится. В этот раз не получилось. Даже удивительно, что «Ростов», большой мастер контратак, увенчал ударом по воротам только одну быструю атаку из двадцати. А всего по воротам Лодыгина было нанесено два удара – в четыре раза меньше средней нормы. Борьба получалась, но культура паса оказалась низкой; во втором тайме брак в розыгрышах и вовсе составил 34% (у «Зенита» – 18%).
Бердыев, пожалуй, ошибся, поставив Бухарова. Хотя вряд ли плановую ротацию можно принимать за ошибку – знали, что он хуже Азмуна, но все равно решились на этот шаг, чтобы на одного из ключевых исполнителей снизить нагрузку. Как бы то ни было, Бухаров выдал чудовищные цифры: 23% выигранных единоборств (особенно впечатляет противостояние с Кришито – 7:0 по дуэлям в пользу итальянца), ни одной обводки, ни одной точной острой передачи. Азмун во втором тайме все же вышел. Но вместо Полоза.
Зато приятно удивил Байрамян. И не только своей пышной шевелюрой, делающей его похожим на Витселя. Работоспособный, моторный хавбек, не обделенный футбольным интеллектом, с весьма широким диапазоном действий. 25 единоборств (эффективность – 56%), 6 обводок (83%), 6 отборов (50%), 2 ключевых паса (50%). 14 из своих 26 точных передач он адресовал игрокам группы атаки, то есть старался постоянно обострять игру. В общем, у Ерохина есть повод для беспокойства за свое место в стартовом составе.
Резюмируя, «Ростов» выполнил свой план наполовину – «Зенит» сдержал, но и сам мало что создал. Не лучший матч для обеих команд. Впрочем, уже хорошо, что он состоялся.
Статистика команд
Матч
Состав
Ростов: Медведев, Навас, Кудряшов (Гранат, 46), Терентьев, Гацкан, Калачёв, Нобоа, Мевля, Байрамян, Полоз (Азмун, 46), Бухаров (Григорьев, 84)
Зенит: Лодыгин, Нету, Анюков, Кришито, Витсель, Жирков, Юсупов, Жулиано, Мак, Дзюба, Кокорин
Предупреждения:
Калачёв, 50; Азмун, 88 - Юсупов, 43; Кришито, 45; Нету, 60
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
03 декабря 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция