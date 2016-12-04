Зидан задумал, Модрич исполнил. Почему «Реал» заслужил ничью в игре с «Барсой»

«Советский спорт» рассказывает, почему спасение «Реала» в концовке встречи с «Барселоной» - справедливый итог класико.

ГДЕ ТВОЯ АТАКА, ЧЕМПИОН?

Главный тренер «королевского клуба» Зинедин Зидан, чтобы нейтрализовать соперника, не стал выдумывать ничего сложного. Его команда оборонялась на своей половине поля, выжидая шанса провести контратаку. Так было весной, когда Зидан проводил свое первое класико. Тогда это принесло его дружине победу - 2:1. Зачем отказываться от того, что уже сработало?

Линия обороны «Реала» из восьми человек (в районе центрального круга оставались Роналду и Бензема) стала труднопроходимым препятствием для «Барселоны». За первый тайм она нанесла лишь четыре удара по воротам соперника, два из которых - из-за пределов штрафной! И это при том, что победа «сине-гранатовым « была необходима, так как их отставание перед матчем составляло шесть очков.

«Реал» в обороне. Скриншот: Bein Direct.

Во втором тайме ситуация улучшилась - общее число ударов возросло до 11. К слову, не завидный показатель для «Барсы». Скажем, при Пепе Гвардиолеего можно было считать провалом - настолько аномален он был. Из опасных позиций после перерыва били Месси, Неймар и Иньеста. Но тут в дело вмешался случай - «Барсе» посчастливилось открыть счет сразу после перерыва - после подачи Неймара со «стандарта» забил Луис Суарес. Это вскрыло игру, дало свободные зоны. А если бы не этот гол? Возможно, на табло горели бы нули и после финального свистка.

Ключевым игроком «Реала» в обороне стал Лука Модрич. Он играл на позиции опорного полузащитника. Из шести его попыток (лучший результат для игроков средней линии «сливочных») отобрать мяч неудачей закончилась лишь одна - против Лионеля Месси. Зато сразу трижды хорват аргентинца остановил. Пусть дважды и с нарушением правил. Также в активе полузащитника три перехвата. Дважды при этом он не давал дойти мячу до Месси. Именно хорват - основная причина, почему Лионель не отметился результативными действиями.

«Игра Модрича? Мы всегда знали, что он для нас является важным игроком», - прокомментировал важность для команды хавбека Зидан.

КЛЮЧЕВОЙ 31-Й НАВЕС

В контратаках Зидан сделал ставку на фланги. Левую бровку оккупировал защитник Марсело, с правого края атаковал полузащитник Васкес. Проблем они доставили обороне противника достаточно. На Васкесе чаще, чем на любом другом футболисте «Реала», нарушали правила - четыре раза. Досталось и Марсело - два фола. Именно он заработал штрафной, с которого «Реал сравнял счет. Любопытный момент: 14 фолов из 19 игроки «Барселоны» совершили во фланговых зонах! Чем не подтверждение, что сюда Зидан давил?

Если «Реал» и должен был забить, то после подачи. Атакуя флангами, к ним «сливочные» прибегали часто. Подача Модрича стала 31-й для команды Зидана в матче! Когда команда так много подает, то гол может случиться в любой момент. Особенно в ситуации с «Реалом». Перед вчерашней игрой со «стандартов» эта команда забила шесть мячей. Теперь их стало семь. Матч складывался так, что все к этому шло.





Фолы на игроках «Реала». Скриншот: Squawka.com.

Голевую передачу Рамосу сделал Модрич. Да, тот самый Модрич, который был хозяином центра поля. Поэтому именно его, а не автора гола, многие издания назвали лучшим игроком матча. В частности, ВВС. «Он великолепно выполнял свою работу, а в конце игры сделал решающий пас на Рамоса», - написало издание. О том, что в атаке он был превосходен, говорит статистика: точность его передач составила 95%! Мало пасовал? Да нет, больше всех в своей команде - 62 передачи. Отказался от длинных передач? Тоже нет - сделал сразу пять таких, точными оказались все.

Сделав ставку на быстрые фланговые выпады, «Реал» чаще «Барселоны» угрожал воротам. 14 ударов против 11 в общей сложности, семь против четырех в первом тайме. Самым опасным был Роналду - шесть ударов. К разговору о плане не игру - трижды он бил головой.

«Сыграли вничью, так как боролись до конца матча. Такое случается, когда играешь в футбол с душой. Было нелегко, но я доволен выступлением команды. Не хватило удачи в нескольких моментах, у нас было достаточно шансов, чтобы отличиться первыми», - прокомментировал исход игры Зидан. Было бы странно, будь он не доволен - футболисты спасли игру, воплотив в жизнь его план.

БЕЗ БЭЙЛА МОЖНО СОЗИДАТЬ

Из-за травмы у «Реала» не смог сыграть Гарет Бэйл. Зидан вполне мог усилить оборонительное построение. Например, выпустить еще Каземиро. Благо, отрыв от «Барселоны» был шесть очков. Или даже Хамеса, игрока атакующего, но к игре в обороне привычного. Но нет, он выпустил нацеленного на атаку Васкеса.

На этом фоне интересно решение Луиса Энрике. В ситуации, когда его команде нужно было побеждать, он решил перестраховаться , поставив в стартовый состав полузащитника Гомеша. В то же время в запасе осталисьДенис Суарес и Иньеста. В этом чемпионате Испании оба отметились двумя голевыми передачами, в то время как Гомеш ни одной. И это нельзя назвать случайностью. По статистике WhoScored.com, в среднем за игру он делает 0,3 ключевых передачи. Показатель Суареса - 0,6, Месси - 1.

Поэтому нет ничего удивительного, что в атаке в класико Гомеш себя не проявил. Более того, в обороне тоже надежно не сыграл. Вступая пять раз в отбор, сразу трижды он дал себя обыграть. На его счету всего один перехват. Вспомните цифры Модрича!

И Иньеста, и Суарес появились по ходу матча. За полчаса Иньеста сделал больше, чем многие его партнеры за весь матч. Дважды он бил сам, один раз вывел на удар партнера. За проведенное на поле время он сделал 27 передач с точностью 96%! Может, дело в том, что он не играл с октября из-за травмы? Нет. Перед игрой Луис Энрике признался, что полузащитник в порядке: «Андреас ждет окончательного решения врачей. Но это простые формальности. Он готов играть». Не запугать же соперника тренер этим хотел. А если хотел, то не вышло. Возможно, выйди Иньеста с первых минут, результат был бы другим.