Зинедин Зидан: «Реалу» было крайне тяжело после гола Суареса

Зинедин Зидан Источник: Reuters

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопросы журналистов после окончания матча с «Барселоной» (1:1), который состоялся в рамках 14-го тура Примеры.



Первым делом французский специалист высказался о результате встречи.



«Я доволен заработанным очком, а также игрой своих подопечных. «Реалу» противостоял очень серьезный соперник. Наша команда верила в свои силы до финального свистка, что не может не радовать. Мы играли всем сердцем.

Ничья? Что есть, то есть, и результат никак не изменится. Конечно, это не три очка, но самое главное – мы верили в свои силы до самого конца, а это было не так уж просто.

Если бы «Реал» забил в первом тайме, конечно, игра сложилась бы иначе, но, увы, этого не произошло. Нам было крайне тяжело после пропущенного мяча».



Также Зидан прокомментировал игру своих нападающих.



«Нам явно не повезло. У «Реала» было достаточно моментов, но нам не хватило удачи, чтобы забить первыми. Матч был трудным, но на этом борьба не заканчивается, ведь на протяжении всего сезона нам предстоит сыграть с очень сильными командами.

Отмечу работу своих ребят: не так то просто сыграть против «Барселоны» так, как это сделали мы. Отрыв в шесть очков ни о чем не говорит. Мы продолжаем работать».



Наставник «сливочных» отказался комментировать работу главного арбитра матча Клоса Гомеса, решения которого подверглись критике со стороны экспертов.



«Никогда не говорю о судьях», – отрезал специалист.



Зидан высказался о роли защитника Серхио Рамоса, отметив, что не удивлен его игрой. Напомним, капитан «Реала» спас свою команду на 90-й минуте от поражения.



«Таков Серхио. Этот игрок – настоящий боец, парень с характером. В целом, я не удивлен его игрой, он всегда поддерживает всю команду, что говорит о нем, как о настоящем лидере».



Зидан не разделяет мнения о том, что Рамос, а также другой защитник «Реала» Рафаэль Варан очень помогают команде в атакующих действиях.



«Думаю, что это не так. В матче с «Барселоной» все проделали огромную работу. Бензема и Роналду также внесли свой вклад. Да, возможно, игроки атаки не прессинговали должным образом, но Рамос забил гол, чем я очень рад. Горжусь каждым футболистом. Это, прежде всего, победа над собой».



Француз считает, что ничья на «Камп Ноу» не станет психологическим ударом для «Барселоны».



«На мой взгляд, в результате нашей игры нет ничего серьезного. Ничья не ударит по игрокам каталонской команды. Уверен в этом. Да, как вы говорили ранее, у нас есть отрыв в шесть очков, но ведь до конца чемпионата еще очень много времени».



