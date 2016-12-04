Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Футбол  Локомотив- : -Терек
Хоккей  Динамо Москва- : -Автомобилист
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Хоккей  Йокерит- : -Салават Юлаев
Футбол  Эвертон- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Зинедин Зидан: «Реалу» было крайне тяжело после гола Суареса

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  ASКомментарии
Зинедин Зидан
Зинедин ЗиданИсточник: Reuters

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопросы журналистов после окончания матча с «Барселоной» (1:1), который состоялся в рамках 14-го тура Примеры. 

Первым делом французский специалист высказался о результате встречи. 

«Я доволен заработанным очком, а также игрой своих подопечных. «Реалу» противостоял очень серьезный соперник. Наша команда верила в свои силы до финального свистка, что не может не радовать. Мы играли всем сердцем.

Ничья? Что есть, то есть, и результат никак не изменится. Конечно, это не три очка, но самое главное – мы верили в свои силы до самого конца, а это было не так уж просто.

Если бы «Реал» забил в первом тайме, конечно, игра сложилась бы иначе, но, увы, этого не произошло. Нам было крайне тяжело после пропущенного мяча».

Также Зидан прокомментировал игру своих нападающих. 

«Нам явно не повезло. У «Реала» было достаточно моментов, но нам не хватило удачи, чтобы забить первыми. Матч был трудным, но на этом борьба не заканчивается, ведь на протяжении всего сезона нам предстоит сыграть с очень сильными командами.

Отмечу работу своих ребят: не так то просто сыграть против «Барселоны» так, как это сделали мы. Отрыв в шесть очков ни о чем не говорит. Мы продолжаем работать».

Наставник «сливочных» отказался комментировать работу главного арбитра матча Клоса Гомеса, решения которого подверглись критике со стороны экспертов.

«Никогда не говорю о судьях», – отрезал специалист. 

Зидан высказался о роли защитника Серхио Рамоса, отметив, что не удивлен его игрой. Напомним, капитан «Реала» спас свою команду на 90-й минуте от поражения.

«Таков Серхио. Этот игрок – настоящий боец, парень с характером. В целом, я не удивлен его игрой, он всегда поддерживает всю команду, что говорит о нем, как о настоящем лидере». 

Зидан не разделяет мнения о том, что Рамос, а также другой защитник «Реала» Рафаэль Варан очень помогают команде в атакующих действиях.

«Думаю, что это не так. В матче с «Барселоной» все проделали огромную работу. Бензема и Роналду также внесли свой вклад. Да, возможно, игроки атаки не прессинговали должным образом, но Рамос забил гол, чем я очень рад. Горжусь каждым футболистом. Это, прежде всего, победа над собой».

Француз считает, что ничья на «Камп Ноу» не станет психологическим ударом для «Барселоны».

«На мой взгляд, в результате нашей игры нет ничего серьезного. Ничья не ударит по игрокам каталонской команды. Уверен в этом. Да, как вы говорили ранее, у нас есть отрыв в шесть очков, но ведь до конца чемпионата еще очень много времени».

Матч

Барселона - Реал - 1:1 (0:0)

Голы

Суарес Л. 53 (1:0). Рамос 90 (1:1).

Состав

Барселона: тер Штеген, Пике, Альба, Маскерано, Роберто, Гомеш (Туран, 78), Ракитич (Иньеста, 60), Бускетс, Месси, Неймар (Суарес Д., 89), Суарес Л.

Реал: Навас, Варан, Карвахаль, Марсело, Рамос, Иско (Каземиро, 67), Ковачич (Мариано, 86), Модрич, Васкес, Роналду, Бензема (Асенсио, 77)

Предупреждения:

Неймар, 28; Суарес Л., 75; Бускетс, 84; Маскерано, 89 - Иско, 14; Карвахаль, 81

Судья:

Карлос Клос Гомес (Испания)

Место и дата

03 декабря 18:15, Ноу Камп, Текстовая трансляция



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Карасев обслужит матч Лиги чемпионов «Барселона» - «Боруссия» (Мг)Российский арбитр Сергей Карасев назначен на матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Барселона» - «Боруссия» (Менхенгладбах).Зидан задумал, Модрич исполнил. Почему «Реал» заслужил ничью в игре с «Барсой»Зидан задумал, Модрич исполнил. Почему «Реал» заслужил ничью в игре с «Барсой»«Советский спорт» рассказывает, почему спасение «Реала» в концовке встречи с «Барселоной» - справедливый итог класико.Примера. 14-й тур. «Атлетик» - «Эйбар», «Валенсия» - «Малага» и другие матчиРезультаты матчей 14-го тура чемпионата Испании.«Атлетико» дома не смог обыграть «Эспаньол»Футболисты мадридского «Атлетико» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Испании сыграли вничью с «Эспаньолом».Зинедин Зидан: На Рамоса всегда можно положиться в таких матчахГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями после матча против «Барселоны» в 14-м туре чемпионата Испании. Напомним, что матч завершился вничью – 1:1.«Леганес» и «Вильярреал» закончили матч без забитых мячейВ матче 14-го тура чемпионата Испании «Леганес» дома сыграл вничью с «Вильярреал» (0:0).Дмитрий Черышев: Рано говорить об успехах ЗиданаБывший тренер в системе мадридского «Реала» Дмитрий Черышев - о Зидане.Дмитрий Черышев: «Реалу» повезлоДмитрий Черышев: «Реалу» повезлоБывший тренер в системе мадридского «Реала» Дмитрий Черышев - об итогах класико.Серхио Рамос: Поражение было бы несправедливым результатомЗащитник мадридского «Реала» Серхио Рамос поделился впечатлениями после матча против «Барселоны». Напомним, что матч завершился вничью (1:1).Гол Рамоса спас «Реал» от поражения в матче с «Барселоной»Матч 14-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и мадридским «Реалом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.«Барселона» - «Реал». Как это былоВ субботу в матче 14-го тура чемпионата Испании сыграют «Барселона» и «Реал» из Мадрида.«Барселона» - «Реал». Стартовые составыСтали известны стартовые составы на матч 14-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом».«Севилья» уступила «Гранаде»«Гранада» дома взяла верх над «Севильей» (2:1) в 14-м туре чемпионата Испании.Тина Канделаки: Я тоже обожаю «эль класико», но деньги и финансовый расчет первичныГенеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала о том, почему канал не покажет матч 14-го тура чемпионата Испании «Барселона» - «Реал».«Барселона» не проиграет «Реалу». Прогноз «Советского спорта» на класико«Барселона» не проиграет «Реалу». Прогноз «Советского спорта» на класикоОбозреватель «Советского спорта» Николай Яременко дает прогноз на матч «Барселона» – «Реал».Матч «Барселона» – «Реал» в картинкахМатч «Барселона» – «Реал» в картинкахВсе, что нужно знать о главном испанском противостоянии – в инфографике «Советского спорта».Черышев пропустит матч с «Леганесом» из-за травмыРоссийский вингер «Вильярреала» Денис Черышев не сыграет в матче 14-го тура чемпионата Испании против «Леганеса» из-за мышечного растяжения.Класико и остальные. Что смотреть на выходныхКласико и остальные. Что смотреть на выходных«Советский спорт» представляет главные матчи европейского уик-энда, который обещает быть как никогда жарким.Хосеп Гвардиола: Надеюсь, в игре с «Реалом» «Барселона» покажет, на что она способнаГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола надеется на то, что «Барселона» одолеет мадридский «Реал» в 14-м туре чемпионата Испании.Хави: Отрыв «Реала» в турнирной таблице давит на игроков «Барселоны»Хави: Отрыв «Реала» в турнирной таблице давит на игроков «Барселоны»Бывший капитан «Барселоны» Хави Эрнандес в преддверии матча каталонской команды с мадридским «Реалом» дал интервью изданию Mundo Deportivo.

Реал
Реалкалендарьстатистика
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Серхио Рамос
Серхио Рамосвсе новости
Луис Суарес
Луис Суаресвсе новости
Зинедин Зидан
Зинедин Зиданвсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение