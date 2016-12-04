Недосягаемые пятки Коукаловой. Сборная России провела 25-ю гонку без наград

Габриэла Коукалова Источник: Reuters

Женская сборная России осталась без наград и гонке преследования, которой завершается программа первого этапа в шведском Эстерсунде. Наши места – с 29-го по 45. Победила Габриэла Коукалова.

30, 43, 45, 54 – это номера наших спортсменок, под которыми они уходили на 10-километровую дистанцию гонки преследования. Наименьший отрыв был у Татьяны Акимовой – 1 минута 33 секунды, самый большой – у Ольги Подчуфаровой: 2 минуты 22 секунды.

Такой «урожай» сборная России собрала на спринте, где снова не было чистой стрельбы и быстрого хода, а были лишь падения и промахи.

После первой стрельбы Акимова стала 20-й. Чистая «лежка» позволила улучшить свои позиции в гонке Подчуфаровой и Загоруйко. А вот Глазырина сразу забежала на один штрафной круг. Накануне в спринте эту спортсменку, которая проводит свои первые гонки после возвращения из отпуска по уходу за ребенком, поджидала крупная неприятность: она сильно упала на одном из спусков с поворотом – так, что пришлось выпутываться из заградительной сетки. На этом потеряла целую минуту. Но после такого падения хорошо, что осталась в порядке сама и спасла винтовку. Не уцелела только лыжа – Екатерина так и доехала до финиша с надломленным инвентарем – замена отняла бы еще больше времени, а до финиша оставалось не так много.

В пасьюте таких серьезных неприятностей не было. Но и порадовать российских болельщиков нашей сборной снова не удалось. На что рассчитывать, когда ты делаешь два промаха на стойке в ситуации, когда попадать надо все, чтоб протиснуться поближе к лидерам.

Ну вот как Доротея Вирер, которая начала гонку 19-й, а после четвертой стрельбы (у нее сегодня ни единого промаха) боролась даже за серебро, но его все же оставила при себе Дальмайер. И вот еще – швейцарка Лена Хаки. Стартовала 12-й, ноль промахов, и – четвертое место.

А наших снова нет в топ-20. Российские биатлонистки расположились в промежутке между 29-м и 45-м местом. Это 25-я гонка подряд без наград – абсолютный рекорд сборной России за всю историю наших выступлений в Кубке мира.

И сказать-то больше нечего. В сотый раз задать вопрос в никуда – почему мы не бежим? Или удивиться – а где наша блестящая стрельба, которая могла бы иной раз выручить даже не очень быстрые ноги.

Конечно, масштабные выводы делать рано. Первый этап, и все такое. Не разбежались-не расстрелялись, замерзли пальцы, не удержали ноги. Хотя тут всегда хочется возразить самим себе: а для Коукаловой – Дальмайер – Вирер он какой? У них ведь тоже начало сезона, а по их пяткам, мелькающим далеко впереди, так и не скажешь.

Кубок мира

1-й этап

Эстерсунд (Швеция)

Женщины

Гонка преследования. 10 км. Четыре огневых рубежа.

1 (3). Габриэла Коукалова (Чехия) – 31.43,3 (1) +19,9 (1 промах)

2 (4). Лаура Дальмайер (Германия) – +8,4 (2)

3 (19). Доротеа Вирер (Италия) – +21,4 (0)

4 (12). Лена Хаки (Швейцария) – +36,3 (0)

5 (2). Кайса Макарайнен (Финляндия) – +52,7 (4)

6 (5). Лиза-Тереза Хаузер (Австрия) – +1.01,0 (1)

7 (1). Мари Дорен-Абер (Франция) – +1.15,5 (6)

8 (15). Ева Пускарчикова (Чехия) – +1.17.4 (2)

9 (21). Юлия Джима (Украина) – +1.21,7 (2)

10 (8) Надежда Скардино (Беларусь) – +1.29,4 (1)

29 (43). Анастасия Загоруйко – +3.33,2 (4)

32 (30). Татьяна Акимова – +3.36,1 (5)

41 (45). Екатерина Глазырина – +4.15.8 (3)

45 (54). Ольга Подчуфарова (все – Россия) – +4.39,5 (2)

В скобках указано место, с которого стартовала спортсменка.

Лыжный ход лидеров и сборной России

1.Макарайнен – 26.31,2

2.Лаукканен (Финляндия) – отставание 2,0

3. Дальмайер – +4,7

4. Дорен-Абер – +5,7

5. Бреза (Франция) – +6,9

12. Загоруйко – +38,3

15. Акимова – +41,2

45. Глазырина – +2.00,5

50. Подчуфарова – +2.20,1