Слуцкий: заезженные маршруты и нехоженая тропа. Колонка Юрия Цыбанева

Вся логика момента указывает на то, что тема расставания Слуцкого с ЦСКА актуальна.

Косвенные тому подтверждения дает сам Леонид Викторович. У него ведь устойчивая репутация человека, всегда говорящего правду. И когда его нынче спрашивают о главном и самом актуальном, Слуцкий, резко меняясь в лице, уходит от ответа. А параллельно столбит два ключевых тезиса, один другому на противоходе: сейчас в клубе самое тяжелое время за семь его работы – с другой стороны, команда держится достойно, не теряя ни реноме, ни перспективы. Наверное, Леонид Викторович не скажет, как в свое время Газзаев: оставляю преемнику команду в золотой обертке. Это было бы слишком звонко для реалиста Слуцкого. Но и пространства для мысли о тонущем корабле и покидающем его капитане нынешний образ цеэсковской игры не оставляет. Команда выглядит достойно.

В логику момента следует включить и то доступное нам наблюдение, что сменщик Слуцкого, похоже, как раз созрел для того чтобы взять в работу ЦСКА. Ну да, Виктор Гончаренко. Собственно, коль скоро в его договоре с «Уфой» предусмотрена возможность в любой момент вернуться в красно-синий клуб – значит, перемена на тренерском посту предполагалась даже стратегически. Тем временем практика «Уфы» свидетельствует: тренерская рука Гончаренко набирает уверенности и твердости. Даже два проигранных его командой матча – дома с «Рубином» и недавний в гостях у «Зенита». Был предъявлен доподлинный цеэсковский характер! Безнадежность игровой ситуации в первом случае – отставание в счете и игра в численном меньшинстве, равно как почтение к уважаемому флагману премьер-илги во втором, «Уфа» дерзко не принимала в расчет.

К слову сказать: при Слуцком на вооружении у ЦСКА было почти все необходимое из футбольного арсенала - но вот именно дерзости порой ощутимо не хватало.

К перемене участи Леонида Викторовича побуждает и такая загадочная материя, как нумерология. Вдумайтесь в магию цифр. Романцев после семи лет работы со «Спартаком» взял паузу, сосредоточившись на сборной, а следующий семилетний отрезок практически поставил точку в его карьере. Газзаев простился с ЦСКА на той же временной отметке, твердя как мантру: «Семь лет – это много, очень много!». Бердыев, взметнув «Рубин» в двукратные чемпионы, перейдя эту магическую черту, дефицит идей и спад результатов. Разве что Семину в «Локо» нумерология была нипочем, настолько Юрий Палыч, видно, сугубый практик, для которого каждый рабочий день – по-свежему новый.

Какого будущего желает себе тренер Слуцкий? Наверное, ему интересен пример Бердыева, сумевшего качественно перезагрузить карьеру на новом месте. Вот только угадывается между ними разница. Курбан Бекиевич умеет создавать свой микрокосмос, не подверженный внешним атмосферным воздействиям, - а для Леонида Викторовича, рискну предположить, значима атмосфера. Не случайно же у него вырвалось про нефутбольную страну Россию. Очень может быть, что для него сейчас насущно подпитаться энергией и нарастить тренерскую силу в месте, где отношения футбола с гущей народной пропитаны более искренними и здоровыми эмоциями. Потому и прозвучали как возможные места его тренерской прописки Голландия и Англия.

Если все сбудется именно так, как видится, - последим за Слуцким с глубоким интересом. Очень хочется, чтобы он, совсем еще молодой тренер, что называется, пробил свой нынешний потолок. В который пока что, даже по собственным ощущениям, тесно уперся. Если проторит дорогу в большую футбольную Европу – уже будет смело, уже будет дело.