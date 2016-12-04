Растим мышечную массу: урок двенадцатый – бицепс и трицепс
Пришло время тренировок на взрывной рост мышечной массы. «Советский спорт» запускает новый видео-проект: «Растим массу. Становимся больше. Становимся такими большими, как никогда».
Вместе с экспертом и координатором направления групповых программ сети фитнес-клубов X-Fit Русланом Пановым мы расскажем: как подготовить себя к циклу «массонабора», как поставить правильную технику упражнений, как расписать цикл прогрессирующих нагрузок для массы, какие упражнения выбрать, как часто тренироваться, питаться и как много спать.
В серии небольших и понятных видео вы получите настоящего онлайн-тренера. Он будет давать пошаговые инструкции, как сделать ваш путь к невероятной, фантастической мускулатуре самым правильным и эффективным. А чтобы смотреть видео было еще приятнее – для демонстрации упражнений мы выбрали самых привлекательных девушек-тренеров и клиенток сети X-Fit.
Мы обещаем: к Новому году вам придется купить себе новую одежду. Вы станете таким большим и массивным, что старая станет мала.
ВИДЕО 12. БИЦЕПС И ТРИЦЕПС
«Покажи бицепс!», -
просили вас в детстве. И вы показывали свой тощий и несчастный бицепс, мечтая
заиметь руки как у парней с плакатов в зале.
Пришло время
осуществить мечту! Вам понадобятся всего две гантели и грамотный тренинг-план.
Почему бицепс и трицепс лучше «делать» в один день? Как формировать супер-серии
для этих групп мышц. Как контролировать себя на предмет ошибок и чувствовать
нагрузку в целевой мышце.
Все секреты больших рук в новом видео от «Советского спорта» и сети фитнес-клубов X-FIT.
Другие уроки:
Видео 1. Подготовка к тренировкам на набор мышечной массы
Видео 2. Постановка техники базовых упражнений на низ
Видео 3. Постановка техники базовых упражнений на верх
Видео 4. Питание и энергообеспечение в тренинге на массу
Видео 5. Базовая теория тренировок на массу
Видео 6. Строим переднюю поверхность бедра и икроножные мышцы
Видео 7. Наращиваем массу главной мышцы – ягодичной
Видео 8. Задняя поверхность бедра
Видео 9. Комплексы приводящих и отводящих мышц
Видео 10. Делаем «спину динозавра»