Растим мышечную массу: урок двенадцатый – бицепс и трицепс

Пришло время тренировок на взрывной рост мышечной массы. «Советский спорт» запускает новый видео-проект: «Растим массу. Становимся больше. Становимся такими большими, как никогда».

Вместе с экспертом и координатором направления групповых программ сети фитнес-клубов X-Fit Русланом Пановым мы расскажем: как подготовить себя к циклу «массонабора», как поставить правильную технику упражнений, как расписать цикл прогрессирующих нагрузок для массы, какие упражнения выбрать, как часто тренироваться, питаться и как много спать.



В серии небольших и понятных видео вы получите настоящего онлайн-тренера. Он будет давать пошаговые инструкции, как сделать ваш путь к невероятной, фантастической мускулатуре самым правильным и эффективным. А чтобы смотреть видео было еще приятнее – для демонстрации упражнений мы выбрали самых привлекательных девушек-тренеров и клиенток сети X-Fit.

Мы обещаем: к Новому году вам придется купить себе новую одежду. Вы станете таким большим и массивным, что старая станет мала.

ВИДЕО 12. БИЦЕПС И ТРИЦЕПС

«Покажи бицепс!», - просили вас в детстве. И вы показывали свой тощий и несчастный бицепс, мечтая заиметь руки как у парней с плакатов в зале.

Пришло время осуществить мечту! Вам понадобятся всего две гантели и грамотный тренинг-план. Почему бицепс и трицепс лучше «делать» в один день? Как формировать супер-серии для этих групп мышц. Как контролировать себя на предмет ошибок и чувствовать нагрузку в целевой мышце.

Все секреты больших рук в новом видео от «Советского спорта» и сети фитнес-клубов X-FIT.

Другие уроки:

Видео 1. Подготовка к тренировкам на набор мышечной массы

Видео 2. Постановка техники базовых упражнений на низ



Видео 3. Постановка техники базовых упражнений на верх



Видео 4. Питание и энергообеспечение в тренинге на массу



Видео 5. Базовая теория тренировок на массу

Видео 6. Строим переднюю поверхность бедра и икроножные мышцы

Видео 7. Наращиваем массу главной мышцы – ягодичной