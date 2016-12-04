Роналду – вор и мошенник?

Криштиану Роналду Источник: Reuters

Николай Яременко об уходе от налогов португальской легенды.

«Ничто не вечно в этом мире, кроме смерти и налогов». Об авторстве этого крылатого выражения спорят, но суть его от этого не меняется.

Как уже писал «Советский спорт», нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду подозревается в махинациях по сокрытию налогов.

Да, имена спортсменов, которые время от времени попадаются на схемах по оптимизации налоговых отчислений (назовём это вот таким, несколько обтекаемым понятием), фигурируют в лентах новостных агентств довольно часто.

БОЛТ НА НАЛОГИ

Иногда это связано с особенностями налогового законодательства той или иной страны. Ну, например, сколько уже в связи с этим спето про Великобританию! Представьте себе, допустим, мегазвезду Усейна Болта, который только на рекламе кроссовок зарабатывает более 12 миллионов фунтов в год. И даже если он будет выигрывать местные соревнования в полном объеме, велик шанс, что они не покроют ту сумму, которую придётся заплатить в налоговую службу Королевства (в том случае, если он находится в Британии выше определённого количества дней, то по закону местные налоговые органы заинтересуются не только его местными, но и общемировыми доходами).



В том числе по этой причине Болт не участвовал во многих британских легкоатлетически х состязаниях. Для Олимпиады в Лондоне-2012 было сделано исключение: МОК традиционно потребовал от местных властей временных «налоговых каникул».

ЧТО ДАНО ТЕННИСИСТАМ, НЕ ПОЗВОЛЕНО ФУТБОЛИСТАМ

Сегодня огромное количество спортсменов перебираются в другие страны, чтобы избежать повышенного налогообложения. В целом, спортсменов, которые занимаются атлетикой, теннисом, какими-то одиночными видами спорта можно смело называть вечными туристами: они зарабатывают деньги по всему миру, стараются передвигаться постоянно, не становясь резидентом того или иного государства. Многие имеют вторые паспорта или хотя бы ВНЖ в каких-то третьих странах. И благодаря всему этому могут быть действительно свободными, да так, что им завидуют не только игроки, но и «простые» миллионеры. Но каково быть «приписанным» к той или иной стране футболистам? У них-то нет варианта вот так путешествовать… Поэтому и слышны всё время новости про уклонистов от налогов Месси, Роналду (и тут они вместе!), да и многих прочих.

КОГО ЛОВИЛИ

Тема с Месси понемногу сошла на нет. Но его история вовсе не была уникальна. Во Франции шло весьма непонятное и запутанное дело бывшего игрока «Реала» Лассана Диарра, намекали на налоговые претензии к нему у испанцев. В Португалии Жоау Пинту, бывший форвард «Бенфики», получил год условно за укрывание 700 тысяч евро.



Ну, и Марадона, конечно. Как утверждали одно время в итальянской налоговой, он должен государству около 26 млн евро.

В той же Испании года три назад Луиш Фигу проиграл дело по поводу 2,5 млн евро налогов как раз за период в конце 90-х, когда он выступал именно за «Барселону». Позже под подозрения налоговых органов Испании попал Это’О, на которого подали иск на сумму 3,5 млн евро.

ЧТО БУДЕТ С РОНАЛДУ?

Что будет, сказать сложно. Может, дойдёт туда, куда всегда доходит – до суда. И одно точно можно сказать: история растянется на годы. Утверждается, что Роналду скрыл налоги на сумму около 150 миллионов евро в офшорах в Швейцарии и на Британских Виргинских островах. Схема якобы была разработана известным агентом футболиста Жорже Мендешем. Поговаривают, что по той же схеме отлавливают сейчас и другого клиента агента – Моуриньо.