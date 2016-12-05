Арбитр боя Лебедев - Гассиев: При всем уважении к Денису, победил Мурат

Арбитр Александр Калинкин, обслуживающий поединок Дениса Лебедева и Мурата Гассиева, объяснил, почему он выставил счет 116-112 в пользу последнего.

– Александр Степанович, после боя Лебедев упомянул вас: «иностранец дал мне победу, а близкий друг Калинкин – нет». Что скажете?

– А что сказать? Там был еще один иностранец – американец, который тоже дал победу Гассиеву. Я не оказался в одиночестве. Что касается самого боя, я не думал, что буду на нем работать. Мне в последний момент сообщили, что я буду работать на нем.

Если честно, я думал, что Денис разберется с Гассиевым. Мурат – молодой парень и соперников такого уровня у него не было. Я Дениса очень уважаю, и он правильно сказал, что мы хорошо знакомы. Но по бою получилось, что Гассиев владел инициативой. Причем в первые в моей карьере супервайзер настоял на том, чтобы после каждого раунда не только стояла оценка, но и было объяснение почему именно в пользу этого боксера. Приходилось делать записки на английском. В них я писал, что удары Гассиева были точнее. Он сам был инициативнее. Сам бой сложился для Дениса не очень хорошо, и бой выиграл Гассиев.

Слышал, что согласно статистике Лебедев нанес больше ударов. Я и не оспариваю, что в некоторых раундах было преимущество Дениса. По первым двум раундам – вопросов нет. Он был лучше. После нокдауна у него уменьшилась скорость и снизилась реакция. У меня не было симпатий, а судил, как видел бой.

– Согласен, после нокдауна Гассиев явно завладел инициативой.

– Явного преимущества не было. Оно было ощутимым. Лебедев сопротивлялся и в ответе работал, но этого было недостаточно. На всех семинарах идет установка на атакующий стиль, на преимущество, на владение инициативой, что и показал Гассиев, хотя в некоторых раундах Денис хорошо отвечал. Поэтому некоторые раунды он взял.

– Если у вас счет получился 116-112, значит, в одном раунде вы поставили ничью. В каком?

– В восьмом. Гассиев хорошо начал, а середине Денис хорошо ответил. Далее они обменялись атаками, поэтому я выставил ничью и написал об этом супервайзеру. Иногда бывает, что отдашь раунд одному боксеру, а на душе кошки скребутся, потому что понимаешь – второй боксер не проиграл.

Нам рекомендуют, что тот спортсмен, который больше ведет и владеет инициативой, получает победу. Здесь было тяжело определить.

– Еще интересует технический момент. Вживую видится один результат, а в записи другой. Вы пересматриваете свои бои?

– Да, но этот бой пока не смотрел. Даже не хочу смотреть. У меня есть свое впечатление, а сейчас вокруг боя такой ажиотаж поднялся, что нужно сначала переварить ситуацию, но уверен, что правильно определил победителя. При всем уважении к Денису, я убежден, что Гассиев действительно стал победителем. В будущем боя я, конечно, посмотрю, но не думаю, что будет другой результат.