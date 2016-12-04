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«Это правда или что?» Антон Бабиков выиграл гонку преследования

Наталья Кузина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Антон Бабиков
Антон БабиковИсточник: Reuters

Антон Бабиков выиграл первую в карьере золотую медаль в заключительной гонке первого этапа Кубка мира в Эстерсунде. Серебряная медаль – у Максима Цветкова. Мартен Фуркад, который на старте опережал обоих почти на минуту, финишировал третьим.

Ух, какая же приятная картина нарисовалась уже после первой стрельбы гонки преследования. Антон Бабиков уходит на дистанцию вторым – в восьми секундах от Мартена Фуркада, Максим Цветков – пятым, в 11 секундах. Вот какие чудеса творит точная стрельба – начинали-то гонку оба наших биатлониста почти в минуте за французом. Но Мартен дважды промахнулся на первой же лежке – скучно бежать впереди одному, куда веселее в компании.

На втором рубеже Фуркад не делает промахов, Бабиков, Цветков и Шипулин – тоже! Первая тройка: Фуркад, Бабиков (+5), Цветков (+17). Шипулин уже седьмой, хотя гонку начинал 28-м с довеском в полторы минуты ко времени лидера.

После первой стойки тройка не меняется – меняются лишь секунды, поскольку Бабиков не обходится без штрафного круга, в отличие от великого и ужасного (Бьорндален говорите? Да это давным давно уже Фуркад-младший!). Запас времени позволяет Антону сохранить второе место, а Цветков так третьим и остается – он, как и Мартен, на стойке был точен.

Увы и ах, погоня осталась без Антона Шипулина: подвели три промаха на первой стойке.

Да простит Антон, но эта печаль ушла от российского болельщика почти сразу.

На четвертой стрельбе Фуркад снова не справился с мишенью, ветром и собой. И, смеем предположить, с напором сборной России. Он делает два промаха. Следом Бабиков и Цветков пападают пять из пяти и уходят со стадиона, когда Фуркад еще нарезает свои штрафные круги.

Когда спортсмены на дистанции, обычно биатлонные журналисты пишут текст, чтобы срочно передать его на сайт сразу после гонки. Но как писать, прыгая до потолка? И как не прыгать до потолка, когда и на дистанции наши парни не уступают Фуркаду. Бабиков – уверенно впереди. Второе место Цветкова какое-то время находится в опасности – Фуркад дышит в спину. Но дышит тяжело – все же у него было четыре лишних круга.

Помню, в прошлом репортаже я заметила, что результат Фуркада для наших парней просто недосягаем. Что это – космос. Ну что же – это день, когда наши парни вышли в открытый космос.

«Я понимал, что иду хорошо, – первое интервью после первой в карьере победы Антон Бабиков дает телеканалу «Матч-ТВ». – Но гонка длинная, каждый рубеж мог все изменить. Когда подходил к последней стойке, видел, что Фуркад ошибся. И я сказал себе: «Нужно попадать все». И получилось. Когда уходил со стадиона, увидел, что Фуркад еще не закончил круги. Я просто бежал и думал: «Это правда, или что?»

Это сущая правда, Антон!

Антирекордная серия из 25 безмедальных гонок сборной России – позади.

Кубок мира

1-й этап

Эстерсунд (Швеция)

Мужчины

Гонка преследования. 12,5 км. Четыре огневых рубежа.

1 (7). Антон Бабиков (Россия) – 31.22,3 (1 промах)

2 (11). Максим Цветков (Россия) – +10,5 (0)

3 (1). Мартен Фуркад (Франция) – +15,2 (4)

4 (3). Арнд Пайффер (Германия) – +52,7 (3)

5 (15). Эрик Лессер (Германия) – +55,1 (2)

6 (10). Симон Фуркад (Франция) – +56,1 (2)

7 (38). Михал Крчмар (Чехия) – +1.01,1 (0)

8 (28). Антон Шипулин (Россия) – +1.02,1 (3)

9 (21). Симон Шемпп (Германия) – +1.07,5 (3)

10 (30). Йоханнес Бе (Норвегия) – +1.07.6 (4)

17 (16). Матвей Елисеев – +1.31,8 (4)

26 (31). Дмитрий Малышко - +1.46,9 (3)

30 (49). Евгений Гараничев (все - Россия) – +2.17,1 (2)

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