В отпуск с чистой совестью: «Локомотив» впервые в сезоне выиграл 2 матча подряд

«Локомотив» на своем поле обыграл «Терек» в 17-м туре чемпионата России. Уходя на зимний перерыв, железнодорожники могут немного перевести дух.

СЛАВНОЕ ПРОШЛОЕ

Пожалуй, лучшее, что есть в сегодняшнем «Локомотиве» - это предматчевые мероприятия для болельщиков. Здесь новому руководству клуба стоит отдать должное – оно очень старается качественно работать в этом направлении. Вот и за два часа до начала игры с «Тереком» окрестности стадиона в Черкизово были открыты для посетителей: точки общепита, продажа атрибутики, возможность развлечься и поучаствовать в конкурсах. Желающих, правда, было немного, но это уже совсем другой разговор.

Гвоздем же программы была встреча в клубном музее, на которую собрались родные тех, кто выигрывал в 1936-м и 1957-м году в составе «Локомотива» Кубок СССР. Пришли супругаВладимира Маслаченко и его внучка, сын Валентина Бубукина, дочь известного в прошлом форварда железнодорожнико в Виктора Ворошилова и другие. Они вспоминали те победы и все, что было с ними связано, рассказывали забавные истории из жизни своих знаменитых родных и были искренне счастливы видеть друг друга и собравшихся слушателей.

ТУМАННОЕ БУДУЩЕЕ

Вот только настоящее и будущее «Локомотива» не так радужно. И ладно бы дело шло только о месте в таблице – это как раз дело поправимое. Но, что гораздо хуже, нет понимая того, каким будет трансферный бюджет в зимнее дозаявочное окно и будет ли он вообще. Нет ясности с тем, кто с этим бюджетом будет работать – слухи упорно говорят об уходе со своего поста спортивного директора «Локо» Игоря Корнеева. Не очевидно и то, кто будет готовить команду зимой – главный тренер Юрий Семин на публике излучает уверенность и спокойствие, но и о его будущем появляется разная противоречивая информация.

А тут еще лидер и лучший футболист команды в этом сезоне Самедов был переведен в дубль. В заявке на игру с «Тереком» его не было, и теперь, кажется, нет никаких сомнений в том, что хавбек продолжит карьеру в «Спартаке» (если, конечно, вдруг зимой не придет новый тренер и, проявив все красноречие, не убедит футболиста остаться). В общем, есть от чего предаться воспоминаниям о былых временах…

БОДРОЕ НАСТОЯЩЕЕ

Тем не менее, матч с «Тереком» футболисты «Локо» начали так, как будто перед игрой с ними провели собрание и рассказали обо всех ближайших и среднесрочных перспективах, и перспективы эти в высшей степени радужные. Например, всеобщее повышение зарплаты минимум в два раза. Или же, напротив, пригрозили разогнать всех без выходного пособия и с «волчьим билетом» в профессии. Или парни осознали, что завтра – отпуск, самолет на Сейшелы, и, вдохновленные этим, решили напоследок дать жару.

В общем, «Локо» смотрелся задорно, в высшей степени бодро и старательно. Про такое тренеры на пресс-конференци ях говорят: «Претензий по самоотдаче к ребятам нет». Вперед летел даже полузащитник И.Денисов, за которым подобного не водилось лет шесть, если не больше. И это не в игре с нищей и разобранной «Томью», а против крепкого и колючего «Терека». Забить после подачи Игнатьева хавбеку не дал вратарь гостей Городов.

Первым результативным действием в сезоне (это за 17 туров!) отметился Миранчук. Да еще каким - забил гол! Ударом головой, сыграв на опережение после навеса с правого флангаМайкона, который в отсутствии Самедова наряду с Фернандешем стал главной движущей силой команды. Есть чем теперь козырнуть на переговорах с руководством по новому контракту. Большой привет в этом эпизоде защитнику сборной России Семенову (это, пожалуй, больше говорит об уровне сборной, чем Семенова), который даже не обернулся посмотреть, что делается у него за спиной.

Но задорно, бодро и старательно – это еще не значит ярко и изобретательно. Этих эпитетов игра «Локомотива» пока не заслуживает. Когда стартовый порыв иссяк, то смотреть на поле стало особенно не на что: бегают много, борются старательно, футбола – крайне мало.

Поиграть в футбол решил было Адилсон, но выбрал не то время и место – в РФПЛ, как бы мы наш чемпионат порой не ругали, нельзя так возиться с мячом перед штрафной. Ндинга и Фернандеш наказали за это мгновенно. Слова, сорвавшиеся с губ главного тренера «Терека»Рашида Рахимова и вратаря Городова лучше всего характеризуют этот момент. Вот только использовать их в СМИ нельзя.

После финального свистка в лагере «Локо», все, кажется, выдохнули с облегчением. Две победы подряд на финише первой части сезона с общим счетом 8:1, может, и не позволяют смотреть в будущее с оптимизмом (поводов, если разобраться, не так много), то уж уходить в отпуск с чистой совестью уж точно.