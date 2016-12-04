«Стыдно «Зениту» с таким подбором игроков уповать на пенальти». Обзор Ловчева

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о главных матчах выходных.

О матче ЦСКА – «Урал» (4:0)

– Возможно, это действительно был последний матч Слуцкого во главе ЦСКА на домашнем стадионе. Мы все мы понимаем, что у команды проблемы с составом, что тренер психологически устал. Он же не первый раз просит об отставке. А главное – все понимает Гинер.

Что касается игры… После двух голов Траоре могут сказать, что он показал себя. Да просто форвард же должен когда-то забивать! При этом, несмотря на такой крупный счет, не могу сказать, что по игре ЦСКА «Урал» развалил. Но ЦСКА на то и ЦСКА – в составе игроки, которые чемпионами становились, знают, как очки добывать. И осечек с такими соперниками не допускают.

Да, ЦСКА по-прежнему в чемпионской гонке. И не только ЦСКА. Это и «Спартак», и «Зенит», и «Краснодар»… Потому что никто не выглядит монументально сильным. Вот спартаковцы радуются первому месту. А не было бы гола Глушакова с «Амкаром» на последних минутах, не было бы победы над «Локомотивом», когда соперник давил – не было бы и этого первого места.

О матче «Ростов» – «Зенит» (0:0)

– Смотрю на Кокорина и Дзюбу – и вспоминаю Гарая с Халком. Потому что выпусти тех южноамериканских ребят на поле – и будет все подругому. А это игроки ниже среднего. Что, в общем, не новость. Помним Евро и их игру там.

Говорили про перенос этого матча. Но, думаю, он не состоялся, в том числе, и потому, что не перенесли игру «Крыльев» со «Спартаком». И правильно сделали, иначе лига расписалась бы в том, что календарь плохо составлен. И потом это же клубы принимали такой календарь. Чего тогда менять-то вздумали? Или когда руководители клубов такое расписание принимали, надеялись на глобальное потепление?

Когда даю прогнозы на матчи «Ростова» с такими соперниками, как «Зенит», снова убеждаюсь – больше одного гола в ворота «Ростова» не будет. У них выстроена оборона и они защищаются лучше других. И потом с «Зенитом» и ЦСКА команде Бердыева играть предпочтительнее . Все возможности для грамотной обороны и быстрых атак.

В «Зените» начали говорить про пенальти на Кокорине. Наверное, можно было и поставить. Но меня другое удивляет. «Зениту» стыдно с таким подбором игроков и с такими тратами на трансферы рассчитывать только на пенальти. Они обязаны играть с позиции силы и создавать десяток моментов. А так я вспомню разве что эпизоды у Дзюбы и Мака. Но этого мало!

О матче «Локомотив» – «Терек» (2:0)

– Это рука Палыча! Я и не сомневался, что с ним команда заиграет. Игроки «Локомотива» поймали кайф от игры. Фернандеш раскрылся, он так не играл никогда. Майкон по-другому действует, оба гола классными получились.

Миранчуку, конечно, надо оставаться в руках Семина. Потому что он мудр, как отец. И доведет игру парня до ума.

Но главное – Семин зажег в людях что-то. И такая игра с «Тереком» не благодаря тому, что шесть голов «Томи» забили. Хотя и поэтому тоже. Просто Семин дал команде уверенность. И тренеру самому тоже доверяют.

Вот Самедов, один из основных игроков «Локомотива» не играет, но проблем из-за этого нет. Потому что играет команда.