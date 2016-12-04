«Стыдно «Зениту» с таким подбором игроков уповать на пенальти». Обзор Ловчева
Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о главных матчах выходных.
О матче ЦСКА – «Урал» (4:0)
– Возможно, это действительно был последний матч Слуцкого во главе ЦСКА на домашнем стадионе. Мы все мы понимаем, что у команды проблемы с составом, что тренер психологически устал. Он же не первый раз просит об отставке. А главное – все понимает Гинер.
Что касается игры… После двух голов Траоре могут сказать, что он показал себя. Да просто форвард же должен когда-то забивать! При этом, несмотря на такой крупный счет, не могу сказать, что по игре ЦСКА «Урал» развалил. Но ЦСКА на то и ЦСКА – в составе игроки, которые чемпионами становились, знают, как очки добывать. И осечек с такими соперниками не допускают.
Да, ЦСКА по-прежнему в чемпионской гонке. И не только ЦСКА. Это и «Спартак», и «Зенит», и «Краснодар»… Потому что никто не выглядит монументально сильным. Вот спартаковцы радуются первому месту. А не было бы гола Глушакова с «Амкаром» на последних минутах, не было бы победы над «Локомотивом», когда соперник давил – не было бы и этого первого места.
Матч
Голы
Траоре 25 (1:0). Траоре 35 (2:0). Натхо 38 (3:0 - пен.). Чалов 40 (4:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий А., Фернандес (Набабкин, 68), Березуцкий В., Головин, Натхо, Тошич, Миланов, Чалов (Дзагоев, 46), Траоре (Страндберг, 80)
Урал: Заболотный, Новиков (Меркулов, 54), Кулаков, Фонтанелло, Данцев, Фидлер, Павленко (Подоксёнов, 66), Динга, Коробов, Павлюченко, Лунгу (Хозин, 83)
Предупреждения:
нет - Новиков, 37; Фонтанелло, 67
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
03 декабря 14:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция
О матче «Ростов» – «Зенит» (0:0)
– Смотрю на Кокорина и Дзюбу – и вспоминаю Гарая с Халком. Потому что выпусти тех южноамериканских ребят на поле – и будет все подругому. А это игроки ниже среднего. Что, в общем, не новость. Помним Евро и их игру там.
Говорили про перенос этого матча. Но, думаю, он не состоялся, в том числе, и потому, что не перенесли игру «Крыльев» со «Спартаком». И правильно сделали, иначе лига расписалась бы в том, что календарь плохо составлен. И потом это же клубы принимали такой календарь. Чего тогда менять-то вздумали? Или когда руководители клубов такое расписание принимали, надеялись на глобальное потепление?
Когда даю прогнозы на матчи «Ростова» с такими соперниками, как «Зенит», снова убеждаюсь – больше одного гола в ворота «Ростова» не будет. У них выстроена оборона и они защищаются лучше других. И потом с «Зенитом» и ЦСКА команде Бердыева играть предпочтительнее
В «Зените» начали говорить про пенальти на Кокорине. Наверное, можно было и поставить. Но меня другое удивляет. «Зениту» стыдно с таким подбором игроков и с такими тратами на трансферы рассчитывать только на пенальти. Они обязаны играть с позиции силы и создавать десяток моментов. А так я вспомню разве что эпизоды у Дзюбы и Мака. Но этого мало!
Матч
Состав
Ростов: Медведев, Навас, Кудряшов (Гранат, 46), Терентьев, Гацкан, Калачёв, Нобоа, Мевля, Байрамян, Полоз (Азмун, 46), Бухаров (Григорьев, 84)
Зенит: Лодыгин, Нету, Анюков, Кришито, Витсель, Жирков, Юсупов, Жулиано, Мак, Дзюба, Кокорин
Предупреждения:
Калачёв, 50; Азмун, 88 - Юсупов, 43; Кришито, 45; Нету, 60
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
03 декабря 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция
О матче «Локомотив» – «Терек» (2:0)
– Это рука Палыча! Я и не сомневался, что с ним команда заиграет. Игроки «Локомотива» поймали кайф от игры. Фернандеш раскрылся, он так не играл никогда. Майкон по-другому действует, оба гола классными получились.
Миранчуку, конечно, надо оставаться в руках Семина. Потому что он мудр, как отец. И доведет игру парня до ума.
Но главное – Семин зажег в людях что-то. И такая игра с «Тереком» не благодаря тому, что шесть голов «Томи» забили. Хотя и поэтому тоже. Просто Семин дал команде уверенность. И тренеру самому тоже доверяют.
Вот Самедов, один из основных игроков «Локомотива» не играет, но проблем из-за этого нет. Потому что играет команда.
Матч
Голы
Миранчук 23 (1:0). Фернандеш 75 (2:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Чорлука, Пейчинович, Янбаев, Денисов В., Фернандеш (Шишкин, 79), Денисов И., Миранчук (Галаджан, 90), Коломейцев, Игнатьев (Н'Динга, 38), Майкон
Терек: Городов, Уциев, Анхель, Семёнов, Адилсон, Роши (Грозав, 61), Мохаммади, Мирзов (Митришев, 66), Кузяев, Пирис (Мбенг, 76), Балай
Предупреждения:
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
04 декабря 16:00, Локомотив, Текстовая трансляция