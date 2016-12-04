Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Футбол  Локомотив2 : 0Терек
Футбол  Эвертон1 : 1Манчестер Юнайтед
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Хоккей  Динамо Москва4 : 1Автомобилист
Футбол  Фиорентина- : -Палермо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Стыдно «Зениту» с таким подбором игроков уповать на пенальти». Обзор Ловчева

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Стыдно «Зениту» с таким подбором игроков уповать на пенальти». Обзор Ловчева
Источник: ФК «Зенит»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о главных матчах выходных.

О матче ЦСКА – «Урал» (4:0)

– Возможно, это действительно был последний матч Слуцкого во главе ЦСКА на домашнем стадионе. Мы все мы понимаем, что у команды проблемы с составом, что тренер психологически устал. Он же не первый раз просит об отставке. А главное – все понимает Гинер.

Что касается игры… После двух голов Траоре могут сказать, что он показал себя. Да просто форвард же должен когда-то забивать! При этом, несмотря на такой крупный счет, не могу сказать, что по игре ЦСКА «Урал» развалил. Но ЦСКА на то и ЦСКА – в составе игроки, которые чемпионами становились, знают, как очки добывать. И осечек с такими соперниками не допускают.

Да, ЦСКА по-прежнему в чемпионской гонке. И не только ЦСКА. Это и «Спартак», и «Зенит», и «Краснодар»… Потому что никто не выглядит монументально сильным. Вот спартаковцы радуются первому месту. А не было бы гола Глушакова с «Амкаром» на последних минутах, не было бы победы над «Локомотивом», когда соперник давил – не было бы и этого первого места.

Матч

ЦСКА - Урал - 4:0 (4:0)

Голы

Траоре 25 (1:0). Траоре 35 (2:0). Натхо 38 (3:0 - пен.). Чалов 40 (4:0).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий А., Фернандес (Набабкин, 68), Березуцкий В., Головин, Натхо, Тошич, Миланов, Чалов (Дзагоев, 46), Траоре (Страндберг, 80)

Урал: Заболотный, Новиков (Меркулов, 54), Кулаков, Фонтанелло, Данцев, Фидлер, Павленко (Подоксёнов, 66), Динга, Коробов, Павлюченко, Лунгу (Хозин, 83)

Предупреждения:

нет - Новиков, 37; Фонтанелло, 67

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

03 декабря 14:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция

О матче «Ростов» – «Зенит» (0:0)

– Смотрю на Кокорина и Дзюбу – и вспоминаю Гарая с Халком. Потому что выпусти тех южноамериканских ребят на поле – и будет все подругому. А это игроки ниже среднего. Что, в общем, не новость. Помним Евро и их игру там.

Говорили про перенос этого матча. Но, думаю, он не состоялся, в том числе, и потому, что не перенесли игру «Крыльев» со «Спартаком». И правильно сделали, иначе лига расписалась бы в том, что календарь плохо составлен. И потом это же клубы принимали такой календарь. Чего тогда менять-то вздумали? Или когда руководители клубов такое расписание принимали, надеялись на глобальное потепление?

Когда даю прогнозы на матчи «Ростова» с такими соперниками, как «Зенит», снова убеждаюсь – больше одного гола в ворота «Ростова» не будет. У них выстроена оборона и они защищаются лучше других. И потом с «Зенитом» и ЦСКА команде Бердыева играть предпочтительнее. Все возможности для грамотной обороны и быстрых атак.

В «Зените» начали говорить про пенальти на Кокорине. Наверное, можно было и поставить. Но меня другое удивляет. «Зениту» стыдно с таким подбором игроков и с такими тратами на трансферы рассчитывать только на пенальти. Они обязаны играть с позиции силы и создавать десяток моментов. А так я вспомню разве что эпизоды у Дзюбы и Мака. Но этого мало!

Матч

Ростов - Зенит - 0:0

Состав

Ростов: Медведев, Навас, Кудряшов (Гранат, 46), Терентьев, Гацкан, Калачёв, Нобоа, Мевля, Байрамян, Полоз (Азмун, 46), Бухаров (Григорьев, 84)

Зенит: Лодыгин, Нету, Анюков, Кришито, Витсель, Жирков, Юсупов, Жулиано, Мак, Дзюба, Кокорин

Предупреждения:

Калачёв, 50; Азмун, 88 - Юсупов, 43; Кришито, 45; Нету, 60

Судья:

Виталий Мешков (Россия)

Место и дата

03 декабря 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция

О матче «Локомотив» – «Терек» (2:0)

– Это рука Палыча! Я и не сомневался, что с ним команда заиграет. Игроки «Локомотива» поймали кайф от игры. Фернандеш раскрылся, он так не играл никогда. Майкон по-другому действует, оба гола классными получились.

Миранчуку, конечно, надо оставаться в руках Семина. Потому что он мудр, как отец. И доведет игру парня до ума.

Но главное – Семин зажег в людях что-то. И такая игра с «Тереком» не благодаря тому, что шесть голов «Томи» забили. Хотя и поэтому тоже. Просто Семин дал команде уверенность. И тренеру самому тоже доверяют.

Вот Самедов, один из основных игроков «Локомотива» не играет, но проблем из-за этого нет. Потому что играет команда.

Матч

Локомотив - Терек - 2:0 (1:0)

Голы

Миранчук 23 (1:0). Фернандеш 75 (2:0).

Состав

Локомотив: Гилерме, Чорлука, Пейчинович, Янбаев, Денисов В., Фернандеш (Шишкин, 79), Денисов И., Миранчук (Галаджан, 90), Коломейцев, Игнатьев (Н'Динга, 38), Майкон

Терек: Городов, Уциев, Анхель, Семёнов, Адилсон, Роши (Грозав, 61), Мохаммади, Мирзов (Митришев, 66), Кузяев, Пирис (Мбенг, 76), Балай

Предупреждения:

Н'Динга, 73 - Мохаммади, 57

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

04 декабря 16:00, Локомотив, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Евгений Ловчев
Евгений ЛовчевЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Самедов будет зарабатывать в «Спартаке» меньше, чем в «Локомотиве»Полузащитник Александр Самедов покинет «Локомотив». Его новым клубом будет московский «Спартак».Анатолий Мещеряков: Комментировать по Самедову пока нечегоПредседатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался о возможном уходе из клуба полузащитника Александра Самедова.Маринамо Гилерме: Обидно, что уходим в отпуск в хороший моментВратарь «Локомотива» Маринато Гилерме после победы над «Тереком» (2:0) в 17-м туре РФПЛ выразил уверенность, что теперь команда обретет уверенность.Шкулетич сообщил об уходе Самедова из «Локомотива»Как свидетельствует пост форварда «Локомотива» Петара Шкулетича в Instagram, полузащитник «Локо» Александр Самедов покинет команду.Илья Геркус: Тех, кто не видит свое будущее в «Локомотиве», мы удерживать не будемПрезидент «Локомотива» Илья Геркус после победы над «Тереком» (2:0) в 17-м туре РФПЛ высказался о возможном уходе из клуба полузащитника Александра Самедова.Андрей Червиченко: «Спартак», видимо, интересовался Смоловым, но дальше дело не пошлоБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко пояснил свое высказывание насчет возможного перехода в стан красно-белых нападающего Федора Смолова.Юрий Семин: Самедов не выдерживает конкуренцииГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы над «Тереком» в 17-м туре чемпионата России (2:0) объяснил, почему полузащитника Александра Самедова не было даже в запасе.Рашид Рахимов: Теперь нужно выжать весь сок из игроковГлавный тренер «Терека» Рашид Рахимов после поражения от «Локомотива» (0:2) в 17-м туре чемпионата России сказал, что в целом доволен первой частью сезона.В отпуск с чистой совестью: «Локомотив» впервые в сезоне выиграл 2 матча подрядВ отпуск с чистой совестью: «Локомотив» впервые в сезоне выиграл 2 матча подряд«Локомотив» на своем поле обыграл «Терек» в 17-м туре. Уходя на зимний перерыв, железнодорожники могут немного перевести дух.РФПЛ. 17-й тур. «Локомотив» обыграл «Терек» и другие матчиРезультаты матчей 17-го тура чемпионата России.Голы Миранчука и Фернандеша принесли «Локомотиву» победу над «Тереком»«Локомотив» дома обыграл «Терек» (2:0) в 17-м туре чемпионата России.Зе Луиш: В Томске мне казалось, что я умираюНападающий «Спартака» Зе Луиш поделился воспоминаниями от матча против «Томи» в чемпионате России. Он сказал, что из-за холода ему было сложно играть.Александр Головин: Мне пока рано переходить в иностранный клубПолузащитник ЦСКА Александр Головин заявил, что в ближайшее время он не собирается покидать клуб. Также он считает, что ему еще рано играть за границей.Михаил Меркулов: Я ни в коем случае не хотел нанести Фернандесу травмуЗащитник «Урала» Михаил Меркулов рассказал, что не хотел нанести травму защитнику ЦСКА Марио Фернандесу, пожелав ему скорейшего выздоровления.Леонид Слуцкий: Для меня безграничные возможности в 2017 году – это прежде всего возможность для творчестваГлавный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий принял участие в церемонии вручения премии «Первая пятерка», которую по итогам 2016 года получил полузащитник ЦСКА Александр Головин.Леонид Слуцкий: Пока тяжело сравнивать Головина и ЧаловаГлавный тренер армейцев Леонид Слуцкий рассказал журналистам, что на данный момент сложно сравнивать полузащитника Александра Головина и нападающего Федора Чалова.Георгий Жуков стал партнером Аршавина в «Кайрате»Состав «Кайрата» пополнил полузащитник Георгий Жуков, ранее выступавший за «Урал».Фернандес из-за сотрясения мозга может пропустить матч с «Тоттенхэмом»Защитник ЦСКА Марио Фернандес прошел медицинское обследование в клубе, сообщает официальный сайт армейцев.Самедов не попал в состав «Локомотива» на матч с «Тереком»Стал известен стартовый состав «Локомотива» на матч с «Тереком» в рамках 17-го тура РФПЛ.Дмитрий Селюк: Если бы Траоре бил пенальти в ЦСКА - по голам он обошел бы СмоловаАгент Дмитрий Селюк считает, что его клиент - нападающий Ласина Траоре достойно проявляет себя в составе ЦСКА.

ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Урал
Уралкалендарьстатистика
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Терек
Тереккалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение