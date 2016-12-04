Камбэк года! «Уимблдон» вытащил победу, уступая к 80-й минуте 0:3 (видео)

В матче второго раунда Кубка Англии произошло маленькое футбольное чудо, которому позавидовал бы даже Алекс Фергюсон.

Клуб из шестой английской лиги «Керзон Эштон» на своем поле принимал «Уимблдон» из Лиги 2 (четвертый дивизион). К 62-й минуте форвард хозяев Адам Морган, который в свое время играл даже в высшем дивизионе чемпионата Шотландии, сделал хет-трик и почти обеспечил в каком-то смысле сенсационный выход своей команды в следующий раунд Кубка.

Все вдруг перевернулось после 80-й минуты: Том Эллиот забил «Керзону» первый мяч, через минуту Доминик Полеон и Тайрон Барнетт умудрились сравнять счет.

«Керзон» оставался в шоке и в концовке пропустил еще раз: на четвертой добавленной минуте Эллиот сделал дубль.

Невероятная победа 4:3 вывела «Уимблдон» вышел в третий раунд Кубка Англии, там его соперником уже может стать команда премьер-лиги.