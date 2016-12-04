Победил Гассиев, но звезды болели за Лебедева
После оглашения результатов боя в зале Дворца спорта «Мегаспорт» на Ходынке раздался всеобщий вздох разочарования. Все-таки, как ни крути, основная часть болельщиков, была на стороне Дениса Лебедева. Откуда только не прибыли в Москву на исторический бой поклонники Дениса, чтобы лично засвидетельствов
ГРИГОРИЙ ДРОЗД, чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBC:
– Я считаю, что мы впервые получили настолько неожиданные, противоречивые результаты. Это вечер бокса запомнится нам надолго. Меня лично очень обеспокоил бой Эдуарда Трояновского с Джулиусом Индонго из Намибии. Трояновский упал на настил ринга уже без сознания. Сразу два титула улетело в Африку из России. Очень надеюсь, что со здоровьем у Эдика будет все в порядке. Дмитрий Кудряшов показал хороший бой, завоевал пояс WBC Silver . Я очень надеюсь, что в 2017 году Дима получит еще один шанс раскрыться. Что касается главного боя вечера, то, конечно, возможности Мурата Гассиева многие недооценивали. Я никогда не думал, что он так держит удар! И основное преимущество, и вся инициатива были на его стороне. Что тут сказать? Ярко, зрелищно, красиво! Мурат Гассиев еще очень молод. Поэтому, у него большое будущее. Что касается Дениса Лебедева, то он прекрасно понимает, что проиграл по делу. Денису, мне кажется, надо подумать о своем будущем, о боксерской карьере. Уж очень больно мне смотреть на него в таком виде. Всему свое время. Сказывается возраст. Но у него остался еще один титул, предстоит защищать его. Конечно, не скрою, я очень расстроился. Ведь за этот вечер компания «Мир Бокса» потеряла столько титулов чемпиона мира.
Александр БАХТИН, чемпион мира в первом полулегком весе по версии IBO:
– Лично я считаю, что Денис Лебедев этот бой не проиграл. Просто все привыкли к тому, что Денис бьет очень жестко. Он всегда буквально сотрясал своих соперников. 3 декабря этого не произошло. Он показал очень техничный бокс, я бы сказал, что в этом бою его техника была похожа на любительскую школу. Вообще, это был бой года. Денис смотрелся очень достойно. Хотя, если честно, вчера бьющего Лебедева я не увидел. Почему судьи отдали победу Мурату Гассиеву? Ну, это у них надо спросить. Гассиев, конечно, яркий и перспективный боец. Но не надо забывать, что у Лебедева остался еще один чемпионский пояс по версии WBC. Он еще покажет себя с лучшей стороны. Я уверен в этом. Многие считают, что время Дениса Лебедева истекло, но списывать его со счетов еще рано. Жалко, что Эдуард Трояновский уступил свои пояса Индонго. Хотя соперник у Трояновского был очень непростой. Для всех этот парень был черной лошадкой. Но это бокс. С любым боксером и в любом весе может случиться такая неожиданность, которая произошла с Трояновским. Хотелось бы пожелать Эдику скорейшего выздоровления. Он достойный чемпион.
Количество или качество? Разбор боя Лебедев – Гассиев
Эдуард ХУСАИНОВ, мастер спорта международного класса, экс-президент Федерации бокса России 2000-2007 годы:
– Еще до начала поединка Гассиев-Лебедев всем поклонникам бокса было совершенно очевидно, что этот бой будет 100% интересным. Потому что и Денис Лебедев бьющий боксер, и Мурат Гассиев тоже. Мурат молодой, Денис опытный. Интересно было всем, что в результате победит – молодость или опыт? Лично мое мнение было, что победа достанется Денису Лебедеву. Но и Гассиев проявил характер, он постоянно шел вперед, даже глазом не моргнул, когда Лебедев проводил свои атаки и контратаки. Конечно, Денис пропустил болезненный удар по печени, это его немного сбило. Но бой был очень ровным, я считаю. Если бы я судил этот бой, то отдал бы победу Лебедеву. Все-таки незначительное, но преимущество, было на его стороне. Но мнение судей разделилось, как и мнение любителей бокса. Оба боксера были достойны победы. Денис Лебедеву еще рано уходить с ринга и вешать перчатки на гвоздь. Да, в этом бою судьи предпочли Гассиева, но таких бойцов, как Лебедев, нет! Он еще и с Гассиевым попробует подраться. Взять Сашу Поветкина. Это же реваншист. Я лично видел, как он громил своих соперников после проигрыша и возвращал себе свою победу. То же, я уверен, произойдет и с Лебедевым.
Давид ЧАКВЕТАДЗЕ, российский борец греко-римского стиля, победитель Олимпийских Игр в Рио:
– Я впервые присутствую на боксерском поединке, организованном компанией «Мир Бокса». Пришел сюда по приглашению Анны Чакветадзе и не пожалел. Здесь очень интересно. Живая атмосфера, яркая публика. Конечно, пришел поболеть за Дениса Лебедева. Мне нравится, что как бы ни складывались обстоятельства, он никогда не сдается, всегда бьется до конца. Сам я никогда боксом не занимался, мои дядя и отец занимались греко-римской борьбой, я пошел по их стопам. Но дух бойца, которым обладает Лебедев, мне очень понятен. Никогда не сравнивал бокс и борьбу. Это два совершенно разных вида спорта. Но чтобы добиться высоких результатов в боксе, как и в борьбе, нужно упорно тренироваться. Сейчас я готовлюсь к сборам. В 2017 году буду участвовать в турнире имени Ивана Поддубного, который является отборочным к чемпионату Европы.
Анна ЧАКВЕТАДЗЕ, российская теннисистка и спортивный комментатор, экс-пятая ракетка мира в одиночном рейтинге:
– На турнире подобного уровня, организованном компанией «МИР БОКСА» я присутствую уже в третий раз. Меня всегда приятно поражает атмосфера, которая здесь царит. Организаторы все преподносят в лучшем свете, конечно. Здесь очень живая музыка, которая настраивает на положительные эмоции, заряжает очень! Мне бы искренне хотелось, чтобы на теннисных турнирах происходило бы что-то подобное. Также мне хотелось бы, чтобы тот проект для спортивных фанатов, который я сейчас продвигаю как спортивный комментатор, он называется Reach to Stars, был успешным. Благодаря этому проекту у спортивных болельщиков есть возможность встречаться со спортсменами, звездами спорта.
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