Победил Гассиев, но звезды болели за Лебедева

После оглашения результатов боя в зале Дворца спорта «Мегаспорт» на Ходынке раздался всеобщий вздох разочарования. Все-таки, как ни крути, основная часть болельщиков, была на стороне Дениса Лебедева. Откуда только не прибыли в Москву на исторический бой поклонники Дениса, чтобы лично засвидетельствов ать ему свое почтение – Воронеж, Старый Оксол, Новый Уренгой, Вологда, Курск. Многие фанаты рассчитывали на то, что в случае скорой победы Лебедева, Денис по обыкновению, пригласит их в кафе отметить победу. Но в этот раз праздника в кафе не случилось. Разочарование читалось на лицах звездных гостей. Казалось, разочарованы были все, Никита Михалков, Николай Пореченков, Григорий Дрозд, олимпийские чемпионы из других видов спорта. Со многими из известных гостей удалось пообщаться лично нашему корреспонденту.

ГРИГОРИЙ ДРОЗД, чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBC:

– Я считаю, что мы впервые получили настолько неожиданные, противоречивые результаты. Это вечер бокса запомнится нам надолго. Меня лично очень обеспокоил бой Эдуарда Трояновского с Джулиусом Индонго из Намибии. Трояновский упал на настил ринга уже без сознания. Сразу два титула улетело в Африку из России. Очень надеюсь, что со здоровьем у Эдика будет все в порядке. Дмитрий Кудряшов показал хороший бой, завоевал пояс WBC Silver . Я очень надеюсь, что в 2017 году Дима получит еще один шанс раскрыться. Что касается главного боя вечера, то, конечно, возможности Мурата Гассиева многие недооценивали. Я никогда не думал, что он так держит удар! И основное преимущество, и вся инициатива были на его стороне. Что тут сказать? Ярко, зрелищно, красиво! Мурат Гассиев еще очень молод. Поэтому, у него большое будущее. Что касается Дениса Лебедева, то он прекрасно понимает, что проиграл по делу. Денису, мне кажется, надо подумать о своем будущем, о боксерской карьере. Уж очень больно мне смотреть на него в таком виде. Всему свое время. Сказывается возраст. Но у него остался еще один титул, предстоит защищать его. Конечно, не скрою, я очень расстроился. Ведь за этот вечер компания «Мир Бокса» потеряла столько титулов чемпиона мира.

Александр БАХТИН, чемпион мира в первом полулегком весе по версии IBO:

– Лично я считаю, что Денис Лебедев этот бой не проиграл. Просто все привыкли к тому, что Денис бьет очень жестко. Он всегда буквально сотрясал своих соперников. 3 декабря этого не произошло. Он показал очень техничный бокс, я бы сказал, что в этом бою его техника была похожа на любительскую школу. Вообще, это был бой года. Денис смотрелся очень достойно. Хотя, если честно, вчера бьющего Лебедева я не увидел. Почему судьи отдали победу Мурату Гассиеву? Ну, это у них надо спросить. Гассиев, конечно, яркий и перспективный боец. Но не надо забывать, что у Лебедева остался еще один чемпионский пояс по версии WBC. Он еще покажет себя с лучшей стороны. Я уверен в этом. Многие считают, что время Дениса Лебедева истекло, но списывать его со счетов еще рано. Жалко, что Эдуард Трояновский уступил свои пояса Индонго. Хотя соперник у Трояновского был очень непростой. Для всех этот парень был черной лошадкой. Но это бокс. С любым боксером и в любом весе может случиться такая неожиданность, которая произошла с Трояновским. Хотелось бы пожелать Эдику скорейшего выздоровления. Он достойный чемпион.

Количество или качество? Разбор боя Лебедев – Гассиев

Эдуард ХУСАИНОВ, мастер спорта международного класса, экс-президент Федерации бокса России 2000-2007 годы:

– Еще до начала поединка Гассиев-Лебедев всем поклонникам бокса было совершенно очевидно, что этот бой будет 100% интересным. Потому что и Денис Лебедев бьющий боксер, и Мурат Гассиев тоже. Мурат молодой, Денис опытный. Интересно было всем, что в результате победит – молодость или опыт? Лично мое мнение было, что победа достанется Денису Лебедеву. Но и Гассиев проявил характер, он постоянно шел вперед, даже глазом не моргнул, когда Лебедев проводил свои атаки и контратаки. Конечно, Денис пропустил болезненный удар по печени, это его немного сбило. Но бой был очень ровным, я считаю. Если бы я судил этот бой, то отдал бы победу Лебедеву. Все-таки незначительное, но преимущество, было на его стороне. Но мнение судей разделилось, как и мнение любителей бокса. Оба боксера были достойны победы. Денис Лебедеву еще рано уходить с ринга и вешать перчатки на гвоздь. Да, в этом бою судьи предпочли Гассиева, но таких бойцов, как Лебедев, нет! Он еще и с Гассиевым попробует подраться. Взять Сашу Поветкина. Это же реваншист. Я лично видел, как он громил своих соперников после проигрыша и возвращал себе свою победу. То же, я уверен, произойдет и с Лебедевым.

Давид ЧАКВЕТАДЗЕ, российский борец греко-римского стиля, победитель Олимпийских Игр в Рио:

– Я впервые присутствую на боксерском поединке, организованном компанией «Мир Бокса». Пришел сюда по приглашению Анны Чакветадзе и не пожалел. Здесь очень интересно. Живая атмосфера, яркая публика. Конечно, пришел поболеть за Дениса Лебедева. Мне нравится, что как бы ни складывались обстоятельства, он никогда не сдается, всегда бьется до конца. Сам я никогда боксом не занимался, мои дядя и отец занимались греко-римской борьбой, я пошел по их стопам. Но дух бойца, которым обладает Лебедев, мне очень понятен. Никогда не сравнивал бокс и борьбу. Это два совершенно разных вида спорта. Но чтобы добиться высоких результатов в боксе, как и в борьбе, нужно упорно тренироваться. Сейчас я готовлюсь к сборам. В 2017 году буду участвовать в турнире имени Ивана Поддубного, который является отборочным к чемпионату Европы.

Анна ЧАКВЕТАДЗЕ, российская теннисистка и спортивный комментатор, экс-пятая ракетка мира в одиночном рейтинге:

– На турнире подобного уровня, организованном компанией «МИР БОКСА» я присутствую уже в третий раз. Меня всегда приятно поражает атмосфера, которая здесь царит. Организаторы все преподносят в лучшем свете, конечно. Здесь очень живая музыка, которая настраивает на положительные эмоции, заряжает очень! Мне бы искренне хотелось, чтобы на теннисных турнирах происходило бы что-то подобное. Также мне хотелось бы, чтобы тот проект для спортивных фанатов, который я сейчас продвигаю как спортивный комментатор, он называется Reach to Stars, был успешным. Благодаря этому проекту у спортивных болельщиков есть возможность встречаться со спортсменами, звездами спорта.

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