«Это было хорошим решением поставить российских спортсменов вместо Эль Класико»

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Победил Гассиев, но звезды болели за Лебедева Корреспондент «Советского спорта» пообщалась с известными спортсменами после боя Лебедев – Гассиев.

Количество или качество? Разбор боя Лебедев – Гассиев Корреспондент «Советского спорта» пересмотрел титульный поединок между Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым, чтобы определить победителя.

Дмитрий Пирог: Думал, что решение будет в пользу Лебедева Экс-чемпион мира в среднем весе Дмитрий Пирог поделился впечатлениями от поединка между Маратом Гассиевым и Денисом Лебедевым.

Николай Валуев: Перевес Гассиева, может, был не настолько явным, но он был Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев прокомментировал победу россиянина Мурата Гассиева над соотечественником Денисом Лебедевым.

Андрей Шкаликов: Гассиев выиграл уверенно, он был мощнее, динамичнее и энергичнее Известный промоутер Андрей Шкаликов поделился впечатлениями от поединка, в котором россиянин Мурат Гассиев победил соотечественника Дениса Лебедева и стал обладателем чемпионского пояса IBF в первом тяжелом весе.

Алексей Тищенко: Сомневаюсь, что Лебедев сейчас может что-то противопоставить Гассиеву Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко прокомментировал бой, в котором россиянин Мурат Гассиев победил соотечественника Дениса Лебедева и стал обладателем чемпионского пояса IBF в первом тяжелом весе.

Дмитрий Кириллов: Гассиев действительно оказался лучшим Бывший чемпион мира по версии IBF Дмитрий Кириллов поделился эмоциями после поединка, в котором россиянин Мурат Гассиев победил соотечественника Дениса Лебедева и стал обладателем чемпионского пояса IBF в первом тяжелом весе.

Гассиев превзошел Лебедева в бою по количеству точных ударов Мурат Гассиев добился перевеса в поединке с Денисом Лебедевым по количеству дошедших до цели силовых ударов.

Мурат Гассиев: 12 раундов мы с Лебедевым били друг друга по голове. Просто ждал, что скажут судьи Новый чемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBF россиянин Мурат Гассиев поделился впечатлениями от своего боя с Денисом Лебедевым.

Алан Дзагоев: Лебедев - болельщик ЦСКА, но я больше болел за земляка Гассиева Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев рассказал о том, за кого он переживал в поединке Денис Лебедев - Мурат Гассиев.

Промоутер Гассиева: Мы готовы провести реванш с Лебедевым, если WBA выставит на кон свой пояс Со-промоутер нового чемпиона мира в первом тяжелом весе Мурата Гассиева Леон Маргулес рассказал, на каких условиях может быть организован повторный поединок его подопечного с Денисом Лебедевым.

Абель Санчес: Гассиев доминировал в бою с Лебедевым Тренер нового чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии IBF Мурата Гассиева Абель Санчес уверен в том, что его подопечный заслужил победу над Денисом Лебедевым.

Фредди Роуч: Реванш – это вопрос времени и денег Известный тренер Фредди Роуч надеется, что его подопечные Денис Лебедев проведет реванш с Муратом Гассиевым.

Денис Лебедев: Я в шоке. Не задался вечер Чемпион мира по версии WBA Денис Лебедев и обладатель титула IBF Мурат Гассиев подвели итоги боя.

Григорий Дрозд: К судьям нет вопросов. Все вопросы к Лебедеву и его команде Бывший чемпион мира Григорий Дрозд подвел итог боя, в котором россиянин Мурат Гассиев победил соотечественника Дениса Лебедева и стал обладателем чемпионского пояса IBF в первом тяжелом весе.

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Денис Лебедев: Ни к кому претензий нет, но пояса надо завоевывать увереннее Российский боксер Денис Лебедев после поражения в бою со своим соотечественником Муратом Гассиевым за титул чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе отметил, что чемпионские пояса нужно завоевывать увереннее.

Мурат Гассиев: Я вырос на боях Лебедева, но рад, что выиграл Российский боксер Мурат Гассиев, одержавший победу над своим соотечественником Денисом Лебедевым в боя за пояс чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе, заявил, что рос на боях своего соперника.

Гассиев победил Лебедева и завоевал пояс чемпиона IBF Российский боксер Мурат Гассиев одержал победу над соотечественником Денисом Лебедевым и завоевал пояс чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе.