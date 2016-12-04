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«Это было хорошим решением поставить российских спортсменов вместо Эль Класико»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Это было хорошим решением поставить российских спортсменов вместо Эль Класико»
Источник: «Советский спорт»

 Как отреагировали на бой Лебедев - Гассиев в твиттере и инстаграме.

Дорогие друзья! Промоутерская компания "Мир бокса" и телеканалы МАТЧ-ТВ и "Боец" субботним вечером подарили миллионам любителей бокса настоящий праздник! На ринге московского Дворца спорта "Мегаспорт" состоялось большое боксерское шоу "Денис Лебедев - Мурат Гассиев". Андрей Рябинский @ryabinskiy сумел собрать опытнейших боксёров России и других стран. Лебедев и Гассиев показали красивый бокс, отличную технику, силу воли. Лебедев имеет огромный опыт встреч с именитыми боксёрами, но Гассиев значительно моложе. До конца боя не было чёткой ясности, кому достанется пояс. Чемпионом по версии IBF стал Гассиев. Лебедев принял решение судей, хотя и оговорился, что не считает себя проигравшим. Я поздравляю Гассиева и желаю удачи Лебедеву. В целом наши боксёры выглядели лучше зарубежных соперников. Дмитрий Кудряшов нокаутировал Сантандера Сильгадо, Андрей Афонин отправил в нокаут Эмилио Сарате, Алексей Егоров выиграл у поляка Лукаша Русевича. К сожалению, зрители были серьёзно огорчены тем, что Эдуард Трояновский проиграл нокаутом Джулиусу Индонго. Я постоянно слежу за поединками нашего Брата Рахима Чахкиева. Считаю его великим боксёром. Но на ринге бывают и проигрыши. Сегодня выиграл Максим Власов. В целом итоги вечера свидетельствуют, что нужно ещё многое сделать для дальнейшего развития нашей школы бокса. Я хочу выразить огромную благодарность Вице-Президенту Федерации профессионального бокса России Андрею Рябинскому, который вкладывает в это дело всю душу и большие средства. Он ищет и находит талантливых ребят, организовывает сборы, проводит бои. Об этом мне хорошо известно. Также заслуживает уважения большой вклад каналов МАТЧ-ТВ и "Боец". В частности руководитель МАТЧ-ТВ Тина Канделаки @tina_kandelaki лично посещает бои, встречается с тренерами, спортсменами, делает всё, чтобы привлечь внимание к спорту. #Кадыров #Россия #Чечня #Спорт

Видео опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

За Лебедевым слежу давно, нравится его стиль. С Гассиевым был не знаком до этого боя, но сегодня понял почему его называют железным )) выносливый очень, даже удивительно на сколько, но здесь наверное сказывается разница в возрасте в 14 лет. Результаты боя для меня были спорны, т.к. на мой взгляд по очкам вёл Лебедев, несмотря на нок-даун. Но я не эксперт и моё мнение это личный субъектив. В целом хочется сказать спасибо @ryabinskiy за организацию этого вечера, реально один из лучших боев за последнее время. И конечно @tina_kandelaki за трансляцию !!! Это было хорошим решением поставить достойных! Российских спортсменов, вместо Эль Классико )) да простят меня фанаты футбола )) 🇷🇺💪🏽 Поздравляем Мурата !!

Фото опубликовано Black Star (@timatiofficial)

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