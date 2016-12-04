«Это было хорошим решением поставить российских спортсменов вместо Эль Класико»
Как отреагировали на бой Лебедев - Гассиев в твиттере и инстаграме.
В какой то момент хотелось выключить бой #ЛебедевГассиев, потому что казалось, что все в одну калитку.В итоге шок,Завтра будет много споров— n0speech (@n0speech) 3 декабря 2016 г.
#ЛебедевГассиев когда Осетиия ликуеет🔥 МУРКАА ЧЕМПИООН💪 pic.twitter.com/sYk4b0OoPW— Dzerassa (@Dzerassa666) 3 декабря 2016 г.
Какие то чудосы даже прогнозировали нокаут за 2,87. #ЛебедевГассиев pic.twitter.com/vcnqYhnb3M— n0speech (@n0speech) 3 декабря 2016 г.
Классный бокс. Смело, жестко, в атаку, без клинчей. #лебедевгассиев— Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) 3 декабря 2016 г.
Дорогие друзья! Промоутерская компания "Мир бокса" и телеканалы МАТЧ-ТВ и "Боец" субботним вечером подарили миллионам любителей бокса настоящий праздник! На ринге московского Дворца спорта "Мегаспорт" состоялось большое боксерское шоу "Денис Лебедев - Мурат Гассиев". Андрей Рябинский @ryabinskiy сумел собрать опытнейших боксёров России и других стран. Лебедев и Гассиев показали красивый бокс, отличную технику, силу воли. Лебедев имеет огромный опыт встреч с именитыми боксёрами, но Гассиев значительно моложе. До конца боя не было чёткой ясности, кому достанется пояс. Чемпионом по версии IBF стал Гассиев. Лебедев принял решение судей, хотя и оговорился, что не считает себя проигравшим. Я поздравляю Гассиева и желаю удачи Лебедеву. В целом наши боксёры выглядели лучше зарубежных соперников. Дмитрий Кудряшов нокаутировал Сантандера Сильгадо, Андрей Афонин отправил в нокаут Эмилио Сарате, Алексей Егоров выиграл у поляка Лукаша Русевича. К сожалению, зрители были серьёзно огорчены тем, что Эдуард Трояновский проиграл нокаутом Джулиусу Индонго. Я постоянно слежу за поединками нашего Брата Рахима Чахкиева. Считаю его великим боксёром. Но на ринге бывают и проигрыши. Сегодня выиграл Максим Власов. В целом итоги вечера свидетельствуют, что нужно ещё многое сделать для дальнейшего развития нашей школы бокса. Я хочу выразить огромную благодарность Вице-Президенту Федерации профессионального бокса России Андрею Рябинскому, который вкладывает в это дело всю душу и большие средства. Он ищет и находит талантливых ребят, организовывает сборы, проводит бои. Об этом мне хорошо известно. Также заслуживает уважения большой вклад каналов МАТЧ-ТВ и "Боец". В частности руководитель МАТЧ-ТВ Тина Канделаки @tina_kandelaki лично посещает бои, встречается с тренерами, спортсменами, делает всё, чтобы привлечь внимание к спорту. #Кадыров #Россия #Чечня #Спорт
За Лебедевым слежу давно, нравится его стиль. С Гассиевым был не знаком до этого боя, но сегодня понял почему его называют железным )) выносливый очень, даже удивительно на сколько, но здесь наверное сказывается разница в возрасте в 14 лет. Результаты боя для меня были спорны, т.к. на мой взгляд по очкам вёл Лебедев, несмотря на нок-даун. Но я не эксперт и моё мнение это личный субъектив. В целом хочется сказать спасибо @ryabinskiy за организацию этого вечера, реально один из лучших боев за последнее время. И конечно @tina_kandelaki за трансляцию !!! Это было хорошим решением поставить достойных! Российских спортсменов, вместо Эль Классико )) да простят меня фанаты футбола )) 🇷🇺💪🏽 Поздравляем Мурата !!
Как же я рад ошибиться! Мурат, ты просто красавец! Фантастический бокс, один из лучших боёв в этом году. #ЛебедевГассиев— Alexander (@Sluzhakov) 3 декабря 2016 г.
Странный бой. #Гассиев аккуратно забирает пояс IBF у #Лебедев #Усик— Slava Ponochovny (@Megaboxing) 3 декабря 2016 г.
Strange fight #Gassiev vs… https://t.co/OVOY7txznH