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Павел Буре: Я слушаю Шнура уже 15 лет, знаю все песни. Он для меня как Бон Джови

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Шнуров и Павел Буре
Сергей Шнуров и Павел Буре

Обозреватель Павел Лысенков увидел в инстаграме, как певец Шнур сфотографировался с Павлом Буре, и сразу же позвонил Русской Ракете.

– Как получилось это фото? Да просто Сергей в субботу выступал в «ВТБ Ледовый дворец», где в мае проходил чемпионат мира, а теперь играются хоккейные матчи, – рассказывает Павел Буре. – И это была моя идея – подойти к нему. Я увидел, как он зажигает зал, как поднимает народ, какая там энергетика…

Слушайте, там тысяч двадцать собралось, если не больше. Заполненные трибуны, танцпол. Стадион – битком! В нашей стране я такого ни разу не видел. И все поют, пляшут, руки поднимают.

Я люблю талантливых людей. Так вот Сергей Шнуров по натуре талантливый человек.

 Вы раньше слушали группу «Ленинград»?
– Конечно, я знал его все песни и творчество. Но живьем увидел впервые. Встречал подобное только у Джона Бон Джови.

 Вы были и на его концерте?
– Да, лет двенадцать назад в Майами. Тогда Бон Джови тоже выступал на хоккейной арене, где играет «Флорида». Я многого не ждал. Причем шоу задержалось на полтора часа. Но когда Джон начал петь, и загудел зал, то я был потрясен! Потом пришел к Бон Джови: «Спасибо тебе за концерт!»

И вот впервые с 2004 года я сказал то же самое Шнуру.

– Вы раньше нигде не пересекались?
– Нет, мы не были знакомы. Он на пару лет помладше меня.

Вообще Сергей поставил на уши всех – девочек, мальчиков, подростков и взрослых. Я тоже сдержаться не мог. Так здорово он выступил в нашем дворце – в Парке легенд!

Можно сказать, что Сергей был у нас в гостях. Поэтому после концерта я решил подойти к нему и выразить восхищение его талантом, а также поблагодарить за то, что сотворил такое чудо. Я увидел, как народ его любит. Чтобы десятки тысяч зрителей так зажигали в едином порыве – это было очень круто. Шнуров – по-настоящему легендарный человек. Я пожал его руку и сказал: «Спасибо большое за то, что ты делаешь».

– Видели, что Шнур написал в инстаграме? «Кумир! Красная ракета! Павел Буре! На нашем концерте! Обалдеть!» Только последнее слово пожестче.

– Красной ракетой меня почти никогда не называли, – улыбается Буре, чье прозвище в Северной Америке всегда было Русская ракета. – Но все-таки он – не спортсмен, а я – не музыкант. Такие ошибки могут быть, и они меня никак не задевают. Настроение у меня в субботу было, как вы сказали, обалденное!

Вообще за последние 20 лет я встречал мало таких одаренных людей. Дружу с Аллой Пугачевой, Иосифом Кобзоном. Но то, что увидел я сейчас, меня впечатлило. Шнур – просто молодец!

Да, он иногда поет матом. Ну да, бывает. Но это никак не снижает его талант.

– Какой хит группы «Ленинград» ваш самый любимый?
– Я знаю очень много песен наизусть. И об этом Сергею сказал. Причем помню даже те, что выходили 15 лет назад. Могу назвать и «В Питере – пить», и «Желуди»… Полно хитов, которые нравятся мне и моим друзьям.

– Есть два человека в мире хоккея, которые похожи на Шнура – это Олег Знарок и Александр Радулов. Особенно Радулов – такой же талантливый, бородатый и иногда матерится.
– Саня Радулов – конечно, крутой чувак. Я с ним знаком, его уважаю. Но такую параллель проводить, пожалуй, не буду.

 Вы, как президент Лиги легенд, можете ставить песни Шнура на матчах ветеранов? Пусть зрители тоже танцуют на трибунах.
– Мы обязательно подумаем об этом!

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