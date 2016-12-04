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Болен? Со справкой? Лечись, а не бегай

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Мариус Визер
Мариус ВизерИсточник: Global Look Press

С эффектом разорвавшейся бомбы можно сравнить резкое высказывание президента Международной федерации дзюдо Мариуса Визера, только что опубликованное в англоязычной прессе.

Мариус Визер заявил: если спортсмен по предписанию врача принимал запрещенный препарат (из так называемого допинг-листа), то несмотря на врачебные рекомендации и уведомление об этом международных спортивных структур, спортсмен все равно должен быть отстранен от соревнований. Иначе возникает ситуация, при которой одни спортсмены получают преимущество над другими.

Мариус Визер солидаризировался с позицией главы Олимпийского комитета России Александра Жукова, который в свое время говорил не только о преимуществе таких спортсменов над конкурентами, но и о существенном риске для их здоровья.

Напомним, что некоторое время назад хакерская группа «Fancy Bears» опубликовала вскрытую переписку чиновников WADA, где фигурировала информация о разрешениях на применение запрещенных препаратов для некоторых спортсменов. В переписке присутствовали имена теннисистки Серены Уильямс, велогонщика Фабиана Канчеллары, гимнастки Симоны Байлз.

- Мы получаем очень нечеткую картину. Пора вносить реформы в эту сферу, - говорит Визер, который известен своей последовательной позицией критика позиции МОК в ряде ключевых вопросов, особенно в те времена, когда он возглавлял международную организацию «СпортАккорд». – Прием препаратов даже по медицинским предписаниям не имеет ничего общего с принципами спорта.

Если свести суть высказываний Визера к одной фразу, то может она звучать так: «Болен? Есть справка от врача? Лечись, а не бегай, не плавай, не крути педали».

Подобная дискуссия разворачивается на фоне приближающегося «часа икс» - доклада Макларена, главы специального комитета, анализирующего прегрешения российских спортсменов-олимпийцев. Доклад назначен на 9 декабря. «Советский спорт» уже не раз обращался к этой теме в последние дни.

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