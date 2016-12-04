Валерий Петраков: Ни денег, ни плана

Накануне матча с «Уфой» главный тренер «Томи» Валерий Петраков рассказал о финансовой ситуации в команде.

«ОБЕЩАНИЯ НЕ ВЫПОЛНЕНЫ, НЕТ ЖЕЛАНИЯ ИГРАТЬ»

– Вы уже в Уфе?

– Да. Надеялись, что не полетим?

– Напротив, отрадно. Кумыс, наверное, пьете?

– Какое там. Не до кумыса. Ни разу, кстати, не пробовал.

– Восемь футболистов «Томи» подали заявления в Палату по разрешению споров. Вы их отговаривали? Поддержали?

– Футболисты общались со спортивным директором клуба Игорем Кудряшовым, который работает по этому направлению. Кто-то потом поставил в известность, кто-то нет.

– С тренерской точки зрения, это нож в спину? Ведь можно было дождаться зимней паузы.

– Понимаете, приезжал в команду замгубернатора по социальной политике Чингис Акатаев. Дал обещание: до начала ноября состоятся выплаты. Может, не целиком, но состоятся. Игроки терпели, потом дату выплат перенесли на 1 декабря. После этого были поданы заявления в Палату.

– То есть и к 1 декабря деньги не пришли?

– Не пришли. Были устные заверения, общее собрание команды с участием руководства. Ничего не выполнено.

– Эта ситуация оказывает влияние на последние результаты «Томи»? На те же 1:6, например, с «Локомотивом»?

– Мое мнение – связь есть. Так же не может быть, чтобы команда играла в первом тайме достаточно неплохо, во втором забили мяч, а потом вдруг остановились. И не один-два человека, а все сразу. Никакого желания играть.

– Считаете, это был знак руководству?

– Не исключаю. Трудно объяснить — я ведь тоже от них добивался ответа. Более того, предупреждал: если не хотите играть, поставьте в известность, стану привлекать дублеров. Но если выходите на поле и берете на себя ответственность, надо играть! Достойно выглядеть, а не номер отбывать.

– Что ответила команда?

– Что выйдет и будет играть. Но в матчах с «Крыльями» и «Локомотивом» я не увидел в действиях игроков огромного желания. Лучше тогда быть честными и вообще не выходить.

– Учтете это при определении состава на игру с «Уфой»?

– Особого выбора у меня нет. К тому же двое отказались лететь в Уфу: Дьяков и Тен.

– Из-за долгов?

– Наверное. Сейчас все умные, хитрые. Чуть что – сразу болячки: температура или приводящая… Впрямую о деньгах не говорят, мотивируют проблемами со здоровьем. Но я это понимаю иначе.

«ПОСТАРАЮСЬ ПОПРОБОВАТЬ»

– Видите выход из ситуации? И если да — в какие сроки?

– Могу лишь озвучить последний телефонный разговор с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным перед матчем против «Крыльев Совестов». Губернатор сказал: постараюсь попробовать сделать какие-то выплаты в начале декабря, до 4-го или 5-го числа включительно. Но заверь ребят: в январе все денежные вопросы будут закрыты под ноль. Только это и могу сказать.

– В январе появятся деньги? Или новый финансовый год наступит?

– Одно из двух. А может, то и другое.

– Всегда интересен механизм формирования задолженности. Перерасход? Недовыполнение обязательств?

– В апреле, когда я пришел в клуб, «Томь» жила по бюджету первого дивизиона. После повышения в классе планировался другой бюджет. Не гигантский, но хотя бы на уровне «Уфы» или «Амкара». Ниже среднего, то есть. В итоге на трансферы мы не потратили ни копейки, брали только свободных агентов. У нас однозначно нет «ломовых» зарплат. Как мы могли перерасходовать бюджет? Это просто нереально.

– Но дебет с кредитом все-таки не сошелся. Почему?

– Как я понимаю, новый бюджет так и не был принят, живем по калькам первого дивизиона. Мне так кажется. Финансовых поступлений не припоминаю, во всяком случае. Один только раз нашлись деньги, чтобы погасить старые долги: премиальные и заплаты по первой лиге. Из-за них нам не разрешали регистрировать игроков. До пятого тура никого не могли заявить! Регистрация была открыта только после погашения задолженности.

– Если Палата удовлетворит нынешние заявления и восемь человек уйдут свободными агентами, что будет с «Томью»?

– Ситуация тяжелая. Надо встречаться с властями, что-то решать. Думать, какой есть выход, на что стоит рассчитывать. Если эти уйдут, понадобится замена, но на нас наверняка наложат новый запрет. Крайне трудно сейчас сказать, как будет дальше.

– Если денег нет, нужен хотя бы план. А у вас – ни того, ни другого?

– Получается так.