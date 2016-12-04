Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Адмирал- : -СКА
Футбол  Арсенал Тула- : -Анжи
Футбол  Краснодар- : -Крылья Советов
Футбол  Амкар- : -Оренбург
Футбол  Уфа- : -Томь
Футбол  Спартак- : -Рубин
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Червиченко: Промес устроил маленький китайский саботаж

Николай Роганов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Андрей Червиченко
Андрей ЧервиченкоИсточник: «Советский спорт»

Экс-владелец «Спартака» поделился ожиданиями от матча «Спартак» - «Рубин», раскритиковал трехмесячный перерыв между 17 и 18 турами РФПЛ, а также дал оценку «Зениту» и ЦСКА.

– Кого вы считаете фаворитом в этом матче и почему?
– Фаворит – «Спартак», потому что он на первом месте в таблице, причем с отрывом. К тому же играет дома, на своем стадионе и поддержка болельщиков будет мощной.

– Вас не настораживает тот факт, что предыдущий матч проигран «Крыльям Советов» с разгромным счетом 0:4?
– Этот разгром свидетельствует о том, что везение заканчивается. Пора уже защищать первую строчку в таблице своим трудом, а не только неуправляемыми мячами, которые чудом залетают в ворота соперников «Спартака». Всем болельщикам красно-белых наверняка хотелось бы более убедительных побед, а не только семь из 12-и по 1:0.

– По матчу в Самаре – проблема в том, что без Зе Луиша некому забивать? Давыдов и Зобнин не использовали свои шансы.
– Проблема даже не в них, а в том, что с появлением первого хорошего предложения из Европы маленький китайский саботаж устроил Промес. Можно все свалить на то, что он до сих пор не восстановился из-за травмы, но сейчас он совершенно не похож на того Промеса, который играл за «Спартак» в начале сезона. То ли он, держа в голове возможность перехода, боится получить травму, то ли еще что… Не он первый, не он последний, который, как только есть возможность уехать, сразу всей своей игрой показывает – неплохо было бы меня продать.

– А как вам в этом сезоне «Рубин»?
– Хави Грасия неплохой тренер, его команда способна на все – может проиграть аутсайдеру, а может и лидера обыграть. У «Рубина» многое зависит от настроения – если игра идет, он может обыграть в том числе и «Спартак». Основное, что есть в этом сезоне у красно-белых – умение поддержать высокую скорость. На вязком заснеженном поле трудно поддерживать высокий темп, зато легко обороняться, что на руку «Рубину», к тому же у казанцев есть кому убежать в контратаку.

– Для «Спартака» суперважно увеличить отрыв от «Зенита»?
– Важно, конечно, но это желание сыграет со «Спартаком» злую шутку – оно перенапрягает команду. Большинство игроков думает только об этом и это настолько их закрепощает! А когда не получается, начинается нервозность. Отсюда и четыре пропущенных мяча в Самаре – надо непременно отыграть, поэтому полезли вперед и получили, второй, третий, четвертый. Почти истерика! «Спартаку» надо забыть о первом месте, об отрыве от «Зенита» и просто играть в свой хороший куражный футбол, который был в начале сезона.

– Как вам первая часть сезона в РФПЛ? В последнее время много говорят о погоде и плохих полях.
– Если честно, я не видел совсем уж плохих полей. Только что посмотрел матч «Локомотив» - «Терек», газон более-менее. Я-то помню, на каких полях играл «Спартак» лет 15 назад! Современные поля с их системой дренажа, подогревом, прошивом синтетическими нитями совсем не похожи на те, что были раньше. Вполне возможно, что мы могли бы еще недельку поиграть в футбол, если бы не морозы.

Дело не в полях. Для меня странно другое – пауза в три месяца между 17 и 18 турами. Это какой-то идиотизм! Начинают чемпионат одни команды, а доигрывают порой совсем другие. Все-таки в России логичней проводить чемпионат по годовому циклу, то есть как раньше. Тем более, что поля сейчас позволяют.

– Что вас удивило в игре одного из лидеров чемпионата, «Зенита»?
– Первые в сезоне неудачи питерцев я связывал с тем, что футболисты притираются друг к другу. Сейчас же вижу, что от матча к матчу «Зенит» действует все хуже. Отрыв «Спартака» от питерского клуба говорит не о том, что москвичи такие сильные, а о том, что преследователи, «Зенит» и ЦСКА, слабы в этом сезоне. Мне сложно понять, что происходит в «Зените». Клуб с таким бюджетом не должен выступать так бледно! Футболисты, такое ощущение, играют первые минут 30, и, если у них не получается забить, вообще перестают играть. В обороне – непонимание, Нету мечется по полю с глазами ошарашенного человека. В «Зените» нет никакой стройности. Собраны хорошие игроки, которые сыграть хуже просто уже не могут, но они почему не хотят действовать лучше.

– Прибавляет ли Александр Кокорин?
– Переоцененный футболист, который с каждым выходом на поле все ярче подчеркивает, как сильно он мешает созидательной игре команды. Сколько у него моментов! А реализация на уровне первой лиги. Иногда забьет красивый гол, а потом пять подряд моментов испортит.

– Как дальше будет развиваться ЦСКА – все больше молодых головиных, чаловых, гордюшенко или же по-прежнему точечная селекция?
– В стране кризис, у Гинера нет нефти или газа. ЦСКА существует как нормальный частный клуб. Построен большой красивый стадион. Последние покупки не сработали – Витиньо, Страндберг… А Головин и Чалов нисколько не хуже. Тогда зачем платить больше? Думаю, ЦСКА все чаще будет доверять молодым россиянам, своим воспитанникам. Это не так уж и плохо… На мой взгляд, армейцы немного припозднились со сменой поколений, свежую кровь надо было вливать чуть раньше. ЦСКА справится, хотя в этом сезоне вряд ли будет бороться за чемпионство.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Мевля – лучший игрок «Ростова» в матче с «Зенитом» по версии болельщиковЗащитник Миха Мевля признан лучшим футболистом «Ростова» по итогам матча 17-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0).«Ростов» провел последнюю домашнюю тренировку в этом году«Ростов» провел последнее занятие в этом году на стадионе «Олимп-2».Алексей Миллер: Когда узнали о трансфере Быстрова в «Спартак», первая реакция была такой - сделку надо остановитьПредседатель правления «Газпрома» Алексей Миллер рассказал о трансфере полузащитника Владимира Быстрова из «Зенита» в «Спартак» летом 2005 года.Амкар выложил нарезку спорных моментов в матче с «Анжи»Футбольный клуб «Амкар» на своем официальном канале в YouTube выложил видео с подборкой спорных решений арбитра Сергея Карасева в матче 16-го тура РФПЛ, в котором пермский клуб уступил «Анжи» со счетом 1:3.Андрей Червиченко: В матче с «Рубином» многое будет зависеть от того, сумеет ли «Спартак» избавиться от неврастенииБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Советским спортом» ожиданиями от встречи красно-белых с «Рубином» в 17-м туре чемпионата России.Самедов будет зарабатывать в «Спартаке» меньше, чем в «Локомотиве»Полузащитник Александр Самедов покинет «Локомотив». Его новым клубом будет московский «Спартак».Валерий Петраков: Ни денег, ни планаВалерий Петраков: Ни денег, ни планаНакануне матча с «Уфой» главный тренер «Томи» Валерий Петраков рассказал о финансовой ситуации в команде.Анатолий Мещеряков: Комментировать по Самедову пока нечегоПредседатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался о возможном уходе из клуба полузащитника Александра Самедова.Маринамо Гилерме: Обидно, что уходим в отпуск в хороший моментВратарь «Локомотива» Маринато Гилерме после победы над «Тереком» (2:0) в 17-м туре РФПЛ выразил уверенность, что теперь команда обретет уверенность.Шкулетич сообщил об уходе Самедова из «Локомотива»Как свидетельствует пост форварда «Локомотива» Петара Шкулетича в Instagram, полузащитник «Локо» Александр Самедов покинет команду.Илья Геркус: Тех, кто не видит свое будущее в «Локомотиве», мы удерживать не будемПрезидент «Локомотива» Илья Геркус после победы над «Тереком» (2:0) в 17-м туре РФПЛ высказался о возможном уходе из клуба полузащитника Александра Самедова.Андрей Червиченко: «Спартак», видимо, интересовался Смоловым, но дальше дело не пошлоБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко пояснил свое высказывание насчет возможного перехода в стан красно-белых нападающего Федора Смолова.Юрий Семин: Самедов не выдерживает конкуренцииГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы над «Тереком» в 17-м туре чемпионата России (2:0) объяснил, почему полузащитника Александра Самедова не было даже в запасе.«Стыдно «Зениту» с таким подбором игроков уповать на пенальти». Обзор Ловчева«Стыдно «Зениту» с таким подбором игроков уповать на пенальти». Обзор ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о главных матчах выходных.Рашид Рахимов: Теперь нужно выжать весь сок из игроковГлавный тренер «Терека» Рашид Рахимов после поражения от «Локомотива» (0:2) в 17-м туре чемпионата России сказал, что в целом доволен первой частью сезона.В отпуск с чистой совестью: «Локомотив» впервые в сезоне выиграл 2 матча подрядВ отпуск с чистой совестью: «Локомотив» впервые в сезоне выиграл 2 матча подряд«Локомотив» на своем поле обыграл «Терек» в 17-м туре. Уходя на зимний перерыв, железнодорожники могут немного перевести дух.РФПЛ. 17-й тур. «Локомотив» обыграл «Терек» и другие матчиРезультаты матчей 17-го тура чемпионата России.Голы Миранчука и Фернандеша принесли «Локомотиву» победу над «Тереком»«Локомотив» дома обыграл «Терек» (2:0) в 17-м туре чемпионата России.Дмитрий Гунько: Мастерство наших футболистов никто не ставит под сомнениеГлавный тренер дубля красно-белых Дмитрий Гунько прокомментировал игру своей команды против «Рубина», а также подвел итоги первой части чемпионата.Зе Луиш: В Томске мне казалось, что я умираюНападающий «Спартака» Зе Луиш поделился воспоминаниями от матча против «Томи» в чемпионате России. Он сказал, что из-за холода ему было сложно играть.

Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Рубин
Рубинкалендарьстатистика
Александр Кокорин
Александр Кокоринвсе новости
Андрей Червиченко
Андрей Червиченковсе новости
Квинси Промес
Квинси Промесвсе новости
Хавьер Грасия
Хавьер Грасиявсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение