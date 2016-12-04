Андрей Червиченко: Промес устроил маленький китайский саботаж

Экс-владелец «Спартака» поделился ожиданиями от матча «Спартак» - «Рубин», раскритиковал трехмесячный перерыв между 17 и 18 турами РФПЛ, а также дал оценку «Зениту» и ЦСКА.

– Кого вы считаете фаворитом в этом матче и почему?

– Фаворит – «Спартак», потому что он на первом месте в таблице, причем с отрывом. К тому же играет дома, на своем стадионе и поддержка болельщиков будет мощной.

– Вас не настораживает тот факт, что предыдущий матч проигран «Крыльям Советов» с разгромным счетом 0:4?

– Этот разгром свидетельствует о том, что везение заканчивается. Пора уже защищать первую строчку в таблице своим трудом, а не только неуправляемыми мячами, которые чудом залетают в ворота соперников «Спартака». Всем болельщикам красно-белых наверняка хотелось бы более убедительных побед, а не только семь из 12-и по 1:0.

– По матчу в Самаре – проблема в том, что без Зе Луиша некому забивать? Давыдов и Зобнин не использовали свои шансы.

– Проблема даже не в них, а в том, что с появлением первого хорошего предложения из Европы маленький китайский саботаж устроил Промес. Можно все свалить на то, что он до сих пор не восстановился из-за травмы, но сейчас он совершенно не похож на того Промеса, который играл за «Спартак» в начале сезона. То ли он, держа в голове возможность перехода, боится получить травму, то ли еще что… Не он первый, не он последний, который, как только есть возможность уехать, сразу всей своей игрой показывает – неплохо было бы меня продать.

– А как вам в этом сезоне «Рубин»?

– Хави Грасия неплохой тренер, его команда способна на все – может проиграть аутсайдеру, а может и лидера обыграть. У «Рубина» многое зависит от настроения – если игра идет, он может обыграть в том числе и «Спартак». Основное, что есть в этом сезоне у красно-белых – умение поддержать высокую скорость. На вязком заснеженном поле трудно поддерживать высокий темп, зато легко обороняться, что на руку «Рубину», к тому же у казанцев есть кому убежать в контратаку.

– Для «Спартака» суперважно увеличить отрыв от «Зенита»?

– Важно, конечно, но это желание сыграет со «Спартаком» злую шутку – оно перенапрягает команду. Большинство игроков думает только об этом и это настолько их закрепощает! А когда не получается, начинается нервозность. Отсюда и четыре пропущенных мяча в Самаре – надо непременно отыграть, поэтому полезли вперед и получили, второй, третий, четвертый. Почти истерика! «Спартаку» надо забыть о первом месте, об отрыве от «Зенита» и просто играть в свой хороший куражный футбол, который был в начале сезона.



– Как вам первая часть сезона в РФПЛ? В последнее время много говорят о погоде и плохих полях.

– Если честно, я не видел совсем уж плохих полей. Только что посмотрел матч «Локомотив» - «Терек», газон более-менее. Я-то помню, на каких полях играл «Спартак» лет 15 назад! Современные поля с их системой дренажа, подогревом, прошивом синтетическими нитями совсем не похожи на те, что были раньше. Вполне возможно, что мы могли бы еще недельку поиграть в футбол, если бы не морозы.

Дело не в полях. Для меня странно другое – пауза в три месяца между 17 и 18 турами. Это какой-то идиотизм! Начинают чемпионат одни команды, а доигрывают порой совсем другие. Все-таки в России логичней проводить чемпионат по годовому циклу, то есть как раньше. Тем более, что поля сейчас позволяют.

– Что вас удивило в игре одного из лидеров чемпионата, «Зенита»?

– Первые в сезоне неудачи питерцев я связывал с тем, что футболисты притираются друг к другу. Сейчас же вижу, что от матча к матчу «Зенит» действует все хуже. Отрыв «Спартака» от питерского клуба говорит не о том, что москвичи такие сильные, а о том, что преследователи, «Зенит» и ЦСКА, слабы в этом сезоне. Мне сложно понять, что происходит в «Зените». Клуб с таким бюджетом не должен выступать так бледно! Футболисты, такое ощущение, играют первые минут 30, и, если у них не получается забить, вообще перестают играть. В обороне – непонимание, Нету мечется по полю с глазами ошарашенного человека. В «Зените» нет никакой стройности. Собраны хорошие игроки, которые сыграть хуже просто уже не могут, но они почему не хотят действовать лучше.

– Прибавляет ли Александр Кокорин?

– Переоцененный футболист, который с каждым выходом на поле все ярче подчеркивает, как сильно он мешает созидательной игре команды. Сколько у него моментов! А реализация на уровне первой лиги. Иногда забьет красивый гол, а потом пять подряд моментов испортит.



– Как дальше будет развиваться ЦСКА – все больше молодых головиных, чаловых, гордюшенко или же по-прежнему точечная селекция?

– В стране кризис, у Гинера нет нефти или газа. ЦСКА существует как нормальный частный клуб. Построен большой красивый стадион. Последние покупки не сработали – Витиньо, Страндберг… А Головин и Чалов нисколько не хуже. Тогда зачем платить больше? Думаю, ЦСКА все чаще будет доверять молодым россиянам, своим воспитанникам. Это не так уж и плохо… На мой взгляд, армейцы немного припозднились со сменой поколений, свежую кровь надо было вливать чуть раньше. ЦСКА справится, хотя в этом сезоне вряд ли будет бороться за чемпионство.