«Динамо» в отрыве, «Витязь» в огне, Мозякин в ударе. Все о воскресных матчах КХЛ

Обозреватель «Советского спорта» – о скандале в Подольске и других главных событиях в поединках хоккейного уикенда.

«ВИТЯЗЬ» УСТУПИЛ ПОД НАТИСКОМ… НЕМЦА!

Что и говорить, подмосковная команда не в том положении, чтобы позволить себе терять очки дома в поединке с «Югрой», которая на плей-офф уже не особо и рассчитывает.

Но вот – досадная осечка. И когда игроки поняли, что победа у них из рук уплывает, у «витязей» сдали нервы…

В третьем периоде хозяева заработали 50 минут штрафа! При том, что «Югра» за этот отрезок матча вообще ни разу не сфолила.

Сперва судьи наказали Якуба Ержабека на 12 минуты за атаку в область головы.

Затем малые штрафы друг за другом хватали Евгений Катичев, Игорь Головков и Максим Афиногенов – за удары клюшкой и подножки.

А на 59-й минуте, когда «Витязь» ринулся на последний штурм, команду штрафанули еще и за нарушение численного состава.

Последняя капля! Тут уж у Ержабека нервы сдали окончательно. После горячего разговора с арбитрами он положил клюшку на лед и покинул площадку.

А страсти перекинулись уже на зрителей. Одного особо активного фаната пыталась вывести с трибун полиция. За него вступились другие болельщики. Все это едва не привело к массовой драке между поклонниками хоккея и стражами правопорядка…

Вот и не подумаешь, что рядовой матч регулярки между «Витязем» и «Югрой» мог так сильно завести людей…

А говорят – чемпионат неинтересный. Какое там – шекспировские страсти!

А все о того, что судил матч немецкий главный арбитр Гордон Шукис.

О чем думает судейский комитет КХЛ? Как судью с такой провокационной фамилией можно было вообще на работу в Россию приглашать? Да еще когда он хозяев в третьем периоде конкретно топить начинает…

- Нам удалось выровнять игру, - сказал после матча главный тренер Но вы видели, как мы играли в третьем периоде. Практически всё время оборонялись. По большому счету, шансов не было. Что я думаю о решениях немецкого арбитра? Интересно, интересно. Скажу так, чтобы меня не оштрафовали. Я его не критикую. Интересно отработал…

ДИНАМО УХОДИТ В ОТРЫВ

Болельщики бело-голубых, наконец-то могут перевести дух и победно оглядеться по сторонам. В четырех последних поединках «Динамо» уверенно побеждает.

В воскресенье «досрочно» был повержен «Автомобилист». Москвичи уже во втором периоде повели 4:0 и вопросы о победителе сняли.

Особенно приятно, что голами вновь отметились нападающие – Горовиков, Галимов, Брюквин, Подшендялов… Ведь как раз форвардов бело-голубых специалисты в последнее время критиковали за плохую результативность . Но 16 шайб в последних четырех матчах – это солидный ответ критикам.

Оказавшись на краю пропасти, динамовцы сумели собраться и доказать, что еще на много способны.

В итоге граница плей-офф маячит уже далеко позади.

МОЗЯКИН ЗАБИЛ 30-й ГОЛ

Чемпион в Минске разочаровал 14 тысяч местных болельщиков результатом, но не игрой своего чудо-звена.

Капитан уральцев Сергей Мозякин открыл счет уже на шестой минуте встречи, реализовав первое же большинство «Магнитки». И достиг рубежа в 30 заброшенных шайб в нынешнем чемпионате.

Браво!

Вообще для магнитогорцев этот поединок был щедр на маленькие игровые юбилеи. Так лучший бомбардир и снайпер среди защитников КХЛ Крис Ли и известный форвард Данис Зарипов забили свои десятые голы в чемпионате.

Но больше всех белорусов огорчил Оскар Осала, поразивший ворота в меньшинстве.

ЛОКО ВЕРНУЛ ДОЛЖОК ФАНАТАМ

Матч Локомотив - Барыс - 7:1 (4:0, 1:1, 2:0) Голы: Козун (Контиола, Тэлбот), 5:44 (1:0). Тэлбот (Коледов, Козун), 6:48 (2:0 - бол.). Коледов (Картаев, Ильенко), 7:27 (3:0). Картаев (Кадейкин, Ильенко), 10:52 (4:0). Кучин (Рымарев), 27:05 (4:1). Козун 37:10 (5:1). Козун (Пашнин, Красковский), 53:57 (6:1). Локтионов (Пашнин), 57:29 (7:1). Место и дата 04 декабря 17:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция

Помните совсем недавно ярославцы не знали куда глаза прятать после 1:7 от СКА? Но вот пришел и на их улицу праздник! Точно с таким же счетом повержен «Барыс».

И пусть команда из Астаны – базовый клуб сборной Казахстана, а не России, как СКА… Но надо же с чего-то начинать.

Особые аплодисменты канадцу Брэндону Козуну. Хет-трик!

УФИМЦЫ ПРОИГРАЛИ В ЛОТЕРЕЮ

Уфимцы вновь закончили матч буллитной перестрелкой. Но если в Минске им в ней повезло, то в Хельсинки соперник не собирался играть в русскую рулетку, а дважды точно поразил ворота «Салавата». Третьего «выстрела» уже и не потребовалось.

Единственная шайба «юлаевцев» в этом матче – на счету нашей молодой звездочки Кирилла Капризова.

РИЖАНЕ СЕГОДНЯ БЕЗ ЧУДА

После неожиданной победы над чемпионом КХЛ – «Магниткой» - латвийские болельщики вправе были ждать от своей команды и уверенной игры в матче с другой командой из челябинской области – «Трактором».

Увы, чудеса случаются не так часто. На то они и чудеса. Может, теперь рижане сподобятся на следующий громкий уже в январе – в матчах со СКА или ЦСКА? А пока они явно экономят злость и силу. «Трактору» победу отдали без вопросов.