«Динамо» в отрыве, «Витязь» в огне, Мозякин в ударе. Все о воскресных матчах КХЛ
Обозреватель «Советского спорта» – о скандале в Подольске и других главных событиях в поединках хоккейного уикенда.
«ВИТЯЗЬ» УСТУПИЛ ПОД НАТИСКОМ… НЕМЦА!
Что и говорить, подмосковная команда не в том положении, чтобы позволить себе терять очки дома в поединке с «Югрой», которая на плей-офф уже не особо и рассчитывает.
Но вот – досадная осечка. И когда игроки поняли, что победа у них из рук уплывает, у «витязей» сдали нервы…
В третьем периоде хозяева заработали 50 минут штрафа! При том, что «Югра» за этот отрезок матча вообще ни разу не сфолила.
Сперва судьи наказали Якуба Ержабека на 12 минуты за атаку в область головы.
Затем малые штрафы друг за другом хватали Евгений Катичев, Игорь Головков и Максим Афиногенов – за удары клюшкой и подножки.
А на 59-й минуте, когда «Витязь» ринулся на последний штурм, команду штрафанули еще и за нарушение численного состава.
Последняя капля! Тут уж у Ержабека нервы сдали окончательно. После горячего разговора с арбитрами он положил клюшку на лед и покинул площадку.
А страсти перекинулись уже на зрителей. Одного особо активного фаната пыталась вывести с трибун полиция. За него вступились другие болельщики. Все это едва не привело к массовой драке между поклонниками хоккея и стражами правопорядка…
Вот и не подумаешь, что рядовой матч регулярки между «Витязем» и «Югрой» мог так сильно завести людей…
А говорят – чемпионат неинтересный. Какое там – шекспировские страсти!
А все о того, что судил матч немецкий главный арбитр Гордон Шукис.
О чем думает судейский комитет КХЛ? Как судью с такой провокационной фамилией можно было вообще на работу в Россию приглашать? Да еще когда он хозяев в третьем периоде конкретно топить начинает…
- Нам удалось выровнять игру, - сказал после матча главный тренер Но вы видели, как мы играли в третьем периоде. Практически всё время оборонялись. По большому счету, шансов не было. Что я думаю о решениях немецкого арбитра? Интересно, интересно. Скажу так, чтобы меня не оштрафовали. Я его не критикую. Интересно отработал…
ДИНАМО УХОДИТ В ОТРЫВ
Матч
Динамо - Автомобилист - 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)
Голы:
Галимов (Хиетанен, Цветков), 14:30 (1:0). Подшендялов (Кокарев), 18:59 (2:0). Брюквин (Робинсон), 34:38 (3:0). Горовиков (Кутейкин), 37:05 (4:0 - бол.). Коукал (Василевский), 56:04 (4:1 - бол.).
Место и дата
04 декабря 17:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
Болельщики бело-голубых, наконец-то могут перевести дух и победно оглядеться по сторонам. В четырех последних поединках «Динамо» уверенно побеждает.
В воскресенье «досрочно» был повержен «Автомобилист». Москвичи уже во втором периоде повели 4:0 и вопросы о победителе сняли.
Особенно приятно, что голами вновь отметились нападающие – Горовиков, Галимов, Брюквин, Подшендялов… Ведь как раз форвардов бело-голубых специалисты в последнее время критиковали за плохую результативность
Оказавшись на краю пропасти, динамовцы сумели собраться и доказать, что еще на много способны.
В итоге граница плей-офф маячит уже далеко позади.
МОЗЯКИН ЗАБИЛ 30-й ГОЛ
Матч
Динамо Мн - Металлург Мг - 2:4 (0:2, 2:1, 0:1)
Голы:
Мозякин (Зарипов, Ли), 5:52 (0:1 - бол.). Осала (Тимкин, Ли), 19:51 (0:2 - мен.). Клинкхаммер (Эллисон, Граньяни), 28:12 (1:2 - бол.). Ли (Филиппи), 34:56 (1:3). Павлович (Кулаков, Дрозд), 39:03 (2:3). Зарипов (Мозякин, Коварж), 58:46 (2:4).
Место и дата
04 декабря 17:00, Минск-Арена, Онлайн-трансляция
Чемпион в Минске разочаровал 14 тысяч местных болельщиков результатом, но не игрой своего чудо-звена.
Капитан уральцев Сергей Мозякин открыл счет уже на шестой минуте встречи, реализовав первое же большинство «Магнитки». И достиг рубежа в 30 заброшенных шайб в нынешнем чемпионате.
Браво!
Вообще для магнитогорцев этот поединок был щедр на маленькие игровые юбилеи. Так лучший бомбардир и снайпер среди защитников КХЛ Крис Ли и известный форвард Данис Зарипов забили свои десятые голы в чемпионате.
Но больше всех белорусов огорчил Оскар Осала, поразивший ворота в меньшинстве.
ЛОКО ВЕРНУЛ ДОЛЖОК ФАНАТАМ
Матч
Локомотив - Барыс - 7:1 (4:0, 1:1, 2:0)
Голы:
Козун (Контиола, Тэлбот), 5:44 (1:0). Тэлбот (Коледов, Козун), 6:48 (2:0 - бол.). Коледов (Картаев, Ильенко), 7:27 (3:0). Картаев (Кадейкин, Ильенко), 10:52 (4:0). Кучин (Рымарев), 27:05 (4:1). Козун 37:10 (5:1). Козун (Пашнин, Красковский), 53:57 (6:1). Локтионов (Пашнин), 57:29 (7:1).
Место и дата
04 декабря 17:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция
И пусть команда из Астаны – базовый клуб сборной Казахстана, а не России, как СКА… Но надо же с чего-то начинать.
Особые аплодисменты канадцу Брэндону Козуну. Хет-трик!
УФИМЦЫ ПРОИГРАЛИ В ЛОТЕРЕЮ
Матч
Йокерит - Салават Юлаев - 2:1 Б. (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Пильстрём (Яакола, Лаюнен), 3:42 (1:0 - бол.). Капризов (Умарк), 38:16 (1:1).
Победный буллит:
Салминен - 2:1.
Место и дата
04 декабря 17:00, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция
Уфимцы вновь закончили матч буллитной перестрелкой. Но если в Минске им в ней повезло, то в Хельсинки соперник не собирался играть в русскую рулетку, а дважды точно поразил ворота «Салавата». Третьего «выстрела» уже и не потребовалось.
Единственная шайба «юлаевцев» в этом матче – на счету нашей молодой звездочки Кирилла Капризова.
РИЖАНЕ СЕГОДНЯ БЕЗ ЧУДА
Матч
Динамо Р - Трактор - 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)
Голы:
Рой (Пестунов), 12:20 (0:1). Щехура (Пестунов), 27:11 (0:2 - бол.). Кручинин (Щехура), 33:57 (0:3). Дарзиньш (Ерофеев), 55:10 (1:3). Якуценя (Черников, Демченко), 57:30 (1:4). Индрашис (Галвиньш, Цибульскис), 59:23 (2:4).
Место и дата
04 декабря 18:00, Тондираба, Онлайн-трансляция
После неожиданной победы над чемпионом КХЛ – «Магниткой» - латвийские болельщики вправе были ждать от своей команды и уверенной игры в матче с другой командой из челябинской области – «Трактором».
Увы, чудеса случаются не так часто. На то они и чудеса. Может, теперь рижане сподобятся на следующий громкий уже в январе – в матчах со СКА или ЦСКА? А пока они явно экономят злость и силу. «Трактору» победу отдали без вопросов.