Год «Спартака». Каррера вернул фанатам надежду

Увольнение Аленичева, назначение Карреры и погоня за титулом – «ССФ» подводит итоги 2016-го для лидера чемпионата.

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ СО ЗНАКОМ ПЛЮС

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАССИМО КАРРЕРЫ

Само появление Карреры в «Спартаке» можно считать случайностью, что уж говорить о достигнутом им успехе. Вообще-то Массимо должен был начать этот сезон в качестве ассистента Антонио Конте в «Челси». Но в лондонском клубе Каррере внезапно не нашлось места – Конте позволили пригласить лишь трех помощников, и он решил оставить за бортом тренера по работе с защитниками.

Каким образом Каррера оказался в штабе Аленичева? Началось с того, что «Спартак» расстался с Дмитрием Ананко и решил подыскать другого специалиста по организации игры в обороне, желательно итальянца. В качестве основного кандидата рассматривался спец, работающий в США вместе с Нестой, но тот отказался. И только после этого появился вариант с Каррерой. Дальше события складывались стремительно. Увольнение Аленичева, настойчивая, но неудачная попытка подписать Бердыева, внезапное назначение главным тренером Массимо – и победы, победы, победы. За счет чего именно произошло преображение «Спартака»? Почему Каррере удалось то, что не получилось у Эмери? Четкого ответа дать невозможно. Просто Леониду Федуну, похоже, наконец-то повезло.

2. ЛЕТНЯЯ ТРАНСФЕРНАЯ КАМПАНИЯ

«Спартак» провел, пожалуй, самую удачную трансферную кампанию среди всех клубов РФПЛ. Все новички сумели с ходу влиться в команду и значительно ее усилить: и Фернандо, и Зобнин, и Ещенко, и Маурисио. А еще «Спартак» сумел сохранить Промеса и расстался с Паршивлюком, Гранатом и Яковлевым, разгрузив зарплатную ведомость как минимум на 5 миллионов.

3. ЛИДЕРСТВО В ЧЕМПИОНАТЕ

Главное отличие «Спартака» Карреры от команды прошлых лет – красно-белые играют без резких спадов и научилась добывать победы в матчах с «маленькими» соперниками. Как следствие, они завершили первый круг на первом месте, это произошло с клубом впервые с 2000 года.

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ СО ЗНАКОМ МИНУС

1. ОЧЕРЕДНОЙ ПРОВАЛ В ЕВРОКУБКАХ

2011-й – польская «Легия», 2013-й – швейцарский «Санкт-Галлен», 2016-й – кипрский АЕК. Третий подряд заход «Спартака» в Лигу Европы обернулся фиаско. Хотя в этот раз вроде бы ничто не предвещало беды. Команда Аленичева весьма прилично смотрелась по ходу предсезонки (4 победы в 5 матчах), разгромила в первом туре чемпионата «Арсенал» (4:0), да и вообще находилась более чем в комфортном положении после первой встречи с АЕК (гостевые 1:1). Однако в ответной игре спартаковцы не сумели реализовать свои моменты, а в самой концовке пропустили контрвыпад и проиграли – абсолютно нелогичный, но при этом не такой уж неожиданный исход. Приучили. Кстати говоря, АЕК вылетел из турнира в следующем же отборочном раунде (общие 0:4 в противостоянии с чешским «Слованом»).

2. СУДЕЙСКИЙ СКАНДАЛ В ИГРЕ С «ЗЕНИТОМ»

Матч лидеров сезона, состоявшийся в октябре в Петербурге, обернулся громким судейским скандалом. Арбитр Сергей Иванов не заметил явного (по мнению спартаковцев) фола Кришито на Промесе, а в ответной атаке питерцы заработали пенальти и выиграли матч (в котором, правда, и так вели). Представители клубов на протяжении нескольких недель пикировались в прессе и в итоге вынудили подать в отставку главу департамента судейства и инспектирования РФС Валентина Иванова. Такие разборки наш футбол точно не красят.

3. РАССТАВАНИЕ С РОМАНОМ ШИРОКОВЫМ

Договор «Спартака» с Широковым подразумевал автоматическую пролонгацию при достижении полузащитником отметки в 15 матчей за сезон. Несмотря на то, что Аленичев неоднократно повторял, что Широков ему нужен, после 14 проведенных Романом игр его внезапно перестали ставить в состав. «Мне сказали: «Он не должен играть, «Спартак» хочет так», – признался впоследствии Аленичев. В январе Широков покинул красно-белых и, судя по высказываниям, до сих пор держит обиду на клуб. И вправду некрасивая получилась история.

ГОЛ ГОДА

Денис ГЛУШАКОВ

20 ноября. «Спартак» – «Амкар» – 1:0

Спартаковцы вырвали победу уже в компенсированное время – и сделали это на редкость эффектно. Капитан команды Глушаков нанес пушечный удар под перекладину с 25 метров – такому выстрелу даже Рональд Куман позавидовал бы. Защищавший ворота пермяков Селихов, ныне спартаковец, признался: «Удар Глушакова отбить было невозможно».

ПОБЕДА ГОДА

29 октября. 12-й тур РФПЛ-2016/17.

«Спартак» – ЦСКА – 3:1

В этом сезоне Артем Ребров на последнем рубеже очень надежен. Источник: «Советский спорт»

Впервые за многие годы «Спартак» рассматривался как фаворит московского дерби (если быть точным, то впервые за 7 лет). И, что самое необычное, команда оправдала ожидания, а это крайне несвойственное современным спартаковцам качество. Принципиальный соперник был, что называется, обыгран на классе: уверенно, размеренно. Странное во всех отношениях дерби получилось – без потасовок, грубых фолов и желтых карточек…

ПОРАЖЕНИЕ ГОДА

4 августа. 3-й отборочный раунд Лиги Европы. «Спартак» – АЕК Ларнака – 0:1

Необъяснимое, позорное поражение, которое стоило Аленичеву места главного тренера.

ТРАНСФЕР ГОДА

Зима

Сердар ТАСКИ

Возраст: 29

Амплуа: центральный защитник

Куда: «Бавария»

Сумма трансфера: 2,5 млн евро (полугодовая аренда)

Не только самый сенсационный трансфер года, но, пожалуй, и один из самых выгодных. Когда еще наши клубы получали 2,5 миллиона евро за одну лишь аренду игрока до конца сезона? А тем более за аренду защитника, который даже в РФПЛ ничем особенным не выделяется. Почему выбор мюнхенцев пал именно на Таски – не до конца понятно. Известно лишь, что в январе в «Баварии» случилась беда с центральными защитниками: одновременно повредились Боатенг и Хави Мартинес. Когда в распоряжении Гвардиолы остался один только Бадштубер, клуб в срочном порядке занялся поиском еще одного защитника – для подстраховки. В итоге Таски почти не выходил на поле (всего 3 игры за 5 месяцев), но зато успел завоевать с мюнхенцами два титула: чемпионат и Кубок Германии.

Лето

Роман ЗОБНИН

Возраст: 22

Амплуа: центральный полузащитник

Откуда: «Динамо»

Сумма трансфера: 3 млн евро

С точки зрения «цена/качество» – абсолютно топовый трансфер. «Спартак» заполучил молодого, техничного, надежного, работоспособного игрока, умеющего действовать фактически на всех позициях в полузащите: и слева, и справа, и в центре, как в опорной зоне, так и под нападающим – Каррера постоянно находит своему любимчику новое место на поле. Ни дать ни взять универсальный солдат, да еще и с правильным паспортом. Роман – тот игрок, кто сохраняет баланс между защитой и нападением. Далеко не суперзвезда, но рядом с ним все партнеры играют чуточку лучше.

ОТКРЫТИЕ ГОДА

Илья КУТЕПОВ

Илья Кутепов останавливает ростовчанина Сердара Азмуна (№20) Источник: «Советский спорт»

Ему 23, его называют наследником Игнашевича и считают одной из главных надежд российской сборной на ЧМ-2018. Кутепов – самый надежный, зрелый и уравновешенный защитник «Спартака», и это при том, что во взрослом футболе парень закрепился лишь в начале года. Он никогда не паникует, как это порой случается с Боккетти, и крайне редко допускает ошибки на ровном месте (отличительная черта коллеги Таски). В этом календарном году Кутепов выходил в стартовом составе в 21 матче премьер-лиги – в 16 из них «Спартак» не пропустил. Думаете, совпадение? А то, что Кутепов один из лидеров сезона по перехватам и по числу выигранных единоборств в обороне – тоже случайность? Очевидно, Каррера доверяет Илье и видит в нем лидера обороны. Это приятно, ведь Массимо точно знает толк в центральных защитниках.

ФИГУРА ГОДА

Массимо КАРРЕРА

Назначение итальянского спеца большинство спартаковских болельщиков восприняли в штыки. Реакция была примерно такой: «Федун, хватит издеваться над нами», «Еще один сезон провален», «Каррере 52 года, а он ни единого дня в своей жизни не был полновесным главным тренером. Может, хватит уже экспериментировать?». Даже спокойный обычно Олег Романцев, и тот себя не сдержал: «Не знаю, откуда взялся Каррера. Впервые слышу эту фамилию».

Однако, вопреки всем прогнозам и ожиданиям, у Массимо получилось. Команда при нем ожила, встрепенулась, заматерела, и – что самое значительное – начала добиваться результатов. Даже в тех матчах, где все складывалось против «Спартака». «Игроки бьются за клуб, – признает Евгений Ловчев. – Не всегда у команды получается, но мне ни разу не было стыдно за безволие игроков». И хотя кое-кто все еще продолжает рассуждать о «багаже Аленичева» и предрекает команде крах весной, нельзя не признать, что Каррера уже сделал огромное дело: он вернул спартаковским болельщикам надежду.

РАЗОЧАРОВАНИЕ ГОДА

Лоренсо МЕЛЬГАРЕХО

Помните, кто ровно год назад возглавлял бомбардирскую гонку РФПЛ? Некто Мельгарехо из клуба «Кубань»: 8 голов в 16 встречах. Показатели очень даже приличные, поэтому сумма в 4,5 млн евро, которую «Спартак» зимой выложил за парагвайца, казалась вполне адекватной. Однако в «Спартаке» Лоренсо так до сих пор и не раскрылся, по крайней мере, в качестве центрального нападающего. 3 гола в 25 играх – это несерьезно. Логично, что при Каррере парагваец перестал быть твердым игроком основы, и объяснимо, почему появились слухи о возможной продаже игрока в это трансферное окно.

ЦИФРА ГОДА

14 туров подряд «Спартак» удерживает первую позицию в премьер-лиге – с 4-го (21 августа) по 17-й (5 декабря). Это лучший показатель красно-белых в XXI веке. Предыдущее достижение датируется сезоном-2001 – тогда «Спартак» захватил лидерство в 19-м туре и оставался на первом месте до конца чемпионата. Примечательно, с тех пор команда ни разу не становилась чемпионом страны.