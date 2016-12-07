Александр Гришин: Два года играл у Бескова в спартаковский футбол!

Александр Гришин убежден: на молодежном уровне качество игры важнее результата. Источник: «Советский спорт»

Российская премьер-лига – одна из самых «старых» в Европе. о том, есть ли в России молодые таланты и почему им трудно пробиться на взрослом уровне, «ССФ» поговорил со старшим тренером молодежного состава ЦСКА Александром Гришиным.

«У ЦСКА САМЫЙ МОЛОДОЙ ДУБЛЬ»

У Гришина одна из лучших и самых стабильных молодежных команд в России – вот и сейчас его ребята лидируют в первенстве резервистов и с первого места вышли из группы Юношеской лиги УЕФА.

– Как вам удалось собрать такую сильную команду, которая и в главном европейском соревновании для своего возраста на первом месте, и в первенстве страны?

– Повезло! Бывает такое, когда все складывается. Не секрет, что молодежка лучших отдает либо в аренду, либо в основной состав, а потом порой не успевает сыграться. В этом же году так получилось, что мы с января работаем одним и тем же составом. Наиграли связи, да и мальчишки попались талантливые, хорошо играют, даже когда уступаем. На первом плане у нас качество игры – результат в молодежном первенстве для меня не важен. Главное – чтобы мы видели: ребята понимают, чего мы от них требуем. У ЦСКА всегда самый молодой дубль – у нас и у «Краснодара».

– Вам именно в этом году так повезло?

– В принципе у нас молодежные команды всегда были сильные. Возьмите, к примеру, 1992 год рождения: центральный защитник Никитин сейчас играет в «Уфе», Подберезкин – в «Краснодаре», Тен и Попов – в «Томи». 1995 год рождения тоже был хорош, 1994-й. В нынешней команде и мальчишки одаренные, и коллектив у них сложился хороший. Перехваливать не хочу: надо посмотреть, что с ними будет дальше. А вдруг никто не заиграет?

– В прошлом году у вас забрали Александра Головина, в этом – Федора Чалова и Астемира Гордюшенко…

– У нас каждый год забирают по 5–6 человек, а мы подтягиваем из школы по 10–12. Состав меняется практически полностью. В молодежном первенстве важно прокрутить ребят, посмотреть их. Надо распознать в игроках лучшие качества и довести их до пика.

4 декабря. Москва. Александр Головин – лауреат премии «Первая пятерка». От футбольной школы в шахтерском Кузбассе до Лиги чемпионов и сборной страны – проделать такой путь удается немногим Источник: «Советский спорт»

«ЗА ЧЕСТЬ КЛУБА И РОДИНЫ»

– Кого больше в школе ЦСКА – москвичей или ребят из регионов?

– В основном москвичи. Таланты есть в каждом регионе, но если мальчик из провинции не сильнее москвича, какой смысл его выдергивать сюда в интернат? Когда мы с Валерой Минько приняли дубль ЦСКА, руководство попросило нас подтягивать ребят из армейской школы – вот с ними и работаем.

– Правильный путь?

– Считаю, да. Мальчишки прошли нашу школу, знают, что такое армейский дух. Понимают: руководство клуба вкладывало в них душу и деньги – потом надо будет отплатить тем же. Футболисты из других клубов не должны играть в дубле, им все равно, куда потом идти – в «Спартак» или в «Динамо». Мы с Валерой сами армейцы, поэтому настраиваем ребят бороться за честь клуба и родины. Это не пустые слова, а то, на чем мы седьмой год строим коллектив. Если кому-то интересно работать в других командах и потом отдавать мальчиков в «Спартак» и «Динамо», то нам – нет! Мы хотим, чтобы они играли в ЦСКА и уважали наш клуб. Пацаны в ответ играют с душой, что мне очень нравится.

– Во что играет сейчас молодежка ЦСКА? Какой футбол вы проповедуете?

– Тот, в который играли мы сами. Я два года провел у Константина Ивановича Бескова (в «Динамо». – Прим.ред.), это спартаковский футбол: быстрота мышления, комбинационные действия. И у Садырина Павла Федоровича играл – он в 1989–91 годах создал одну из сильнейших команд в истории ЦСКА!

Мы стараемся, чтобы ребята играли для зрителей – быстро, комбинационно, в тотальный футбол. Когда надо, отходим назад и действуем за счет длинных передач. Когда надо, ведем позиционное нападение. Учим игроков, чтобы они были сильнее соперника и в атаке, и в обороне.

22-летний черногорец Лука Джорджевич - самый молодой в нынешнем составе «Зенита» Источник: ФК «Зенит»

«КАПЕЛЛО ЖЕ НЕ ДУРАК»

– В центре обороны у вас играют Алибеков и серб Станисавлевич. Растет смена братьям Березуцким?

– У нас был Никитин, есть Чернов, вот вам пара центральных защитников. Готовые, их только наиграть. Чернова (сейчас на правах аренды в «Енисее». - Прим. ред.) видел буквально на днях, он приходил к нам на игру. В Красноярске играет постоянно, а это один из лидеров в ФНЛ! Андрей Тихонов им доволен. Да и Капелло ведь не дурак, чтобы брать мальчика из дубля, когда тот не сыграл ни разу за основной состав. Не только взял, Чернов отыграл почти весь товарищеский матч с белорусами, причем хорошо, а затем вышел на замену и в официальном, с австрийцами. Капелло видел, какие у него качества! Значит, талантливый мальчишка? Надо было развивать дальше его способности – сейчас бы получили игрока. Ставил же Валерий Газзаев в состав Березуцких, хотя его сильно критиковали, да и самих братьев тоже.

– Молодежный состав ЦСКА под вашим руководством пять лет играет в Юношеской лиге УЕФА и четыре раза выходил в плей-офф (считая турнир NextGen Series, предшествовавший нынешнему. – Прим. ред.). Для пацанов это, наверное, очень круто?

– Конечно! Нельзя вариться в собственном соку, надо смотреть разные футбольные стили. Опять же психология – мальчишки видят, что в «Баварии», «Манчестере», «Арсенале» играют такие же люди, их можно обыгрывать. Встречались с «Баварией», оба раза ее обыграли, а на следующий год три человека из того состава – у Гвардиолы. В том году победили «Манчестер Юнайтед» – 4:0. Через два месяца Рэшфорд заиграл в основном составе, а потом поехал на чемпионат Европы.

В одном из самых «молодых» клубов Германии, «Боруссии» Дортмунд, 19‑летний француз Усман Дембеле (слева, в игре против «Легии» – 8:4) регулярно выходит в основе и в бундеслиге, и в Лиге чемпионов Источник: Getty Images

«ЧЕМ МЫ ЗАНИМАЕМСЯ – ФУТБОЛОМ ИЛИ БИЗНЕСОМ?»

– У них Рэшфорд заиграл в основе, а у нас кто?

– Чалов. Правда, до последнего времени больше сидел в запасе. Мы иногда подменяем понятия. Берем 25-летнего иностранца среднего уровня и начинаем предъявлять 18-летнему российскому мальчику: «Почему ты не сильнее его?». Да просто по физиологии! Но мы не даем шанс молодым, они уезжают к черту на кулички и там пропадают! А возьмите Португалию – там в 18 лет парни играют в высшей лиге. Засветили – продали!

Нам легче купить среднего иностранца, чем дать шанс своему молодому пацану. Все же понимают, почему это происходит. Надо сделать клубы частными, тогда их президенты не станут сорить деньгами. А когда деньги государственные, сразу появляется соблазн купить легионера и еще чуть-чуть денег потом положить куда надо.

Не надо мне рассказывать, что у нас в России нет молодых футболистов. Они есть, что мы и доказываем, выходя в Юношеской лиге УЕФА в плей-офф из сильнейших групп.

– Они есть, но особо никому не нужны, потому что на них ничего не заработаешь!

– Тогда давайте определимся, чем мы занимаемся: футболом или связанным с футболом бизнесом? Давайте обсудим это все вместе! Хотя честных у нас не любят… Много знаю таких честных специалистов, которые говорят то, что думают, и потому сидят без работы.

– Головин в этом сезоне не так ярок, как в прошлом. Как думаете, почему?

– Мне неудобно комментировать – он же играет в основном составе. Лучше спросите у тех, кто с ним работает. Может быть, синдром второго сезона на высоком уровне, может быть, соперники приноровились к его манере игры...

– Нападающие Чалов и Жамалетдинов – все еще ваши?

– Мы обоих рекомендовали в основной состав. Чалов уже играет, Жамалетдинова пока не берут, но думаю, у Тимура будет шанс себя проявить. Оба хорошие форварды, у них есть качества, которые надо развивать. Конечно, я очень радуюсь, когда ребят берут в основу. Пусть хоть всех заберут, мы из школы новых наберем!

– Приятно удивила игра Жамалетдинова против «Байера» – какой красивый гол он забил! Да и Чалов неплох. Наигрывай обоих – и не нужны никакие Траоре со Страндбергом.

– Тут есть нюанс – в высшей лиге скорости иные. Нужно, чтобы ребята привыкли к ним. А для этого надо их выпускать в матчах взрослых команд. Нас ведь Садырин тоже постепенно подпускал – где-то 10 минут, где-то 15, а в хорошей игре и целый тайм.