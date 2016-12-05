Яростный Радулов разорвал «Лос-Анджелес». Как это было. Пять гвоздей НХЛ (видео)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

ГЕРОЙ ДНЯ





Как вы помните, в прошлом матче Александр Радулов чуть не потерял глаз – центрфорвард «Сан-Хосе» Логан Кутюр так неловко взмахнул клюшкой, что разбил до крови лицо лидеру «Монреаля».

Многие думали, что Радулов выбыл на неопределенное время. Но Саша вышел уже в следующей игре – против «Лос-Анджелеса». И на третьей минуте поучаствовал в комбинации, которую завершил Макс Пачиоретти.

Потом «короли» забили дважды, причем у Джеффа Картера в большинстве получился изумительный бросок в девятку. На это «Монреаль» ответил фирменной двухходовкой, когда с паса Радулова снова забил Пачиоретти. А в конце второго периода Тасманский Дьявол отличился сам, когда в большинстве изумительными финтами разбросал оборону «Лос-Анджелеса» и прекрасно бросил с неудобной стороны крюка. Это было очень красиво!





Игра дошла до серии буллитов, и там Радулов просто гениально исполнил попытку, положив шайбу в верхний угол тоже неудобной стороной крюка. Большой мастер! В итоге «Монреаль» сумел взять два очка в городе, где два раза за последние четыре года проходил парад в честь обладателей Кубка Стэнли.

Just a nasty move in the shootout.



Radulov was a pretty good pick up for the @CanadiensMTL. pic.twitter.com/X0pNpydVDv — NHL (@NHL) 4 декабря 2016 г.

МАТЧ ДНЯ





Лучший форвард «Калгари» Джонни Годро сломал палец и должен был пропустить недель шесть. Но вернулся в строй спустя всего 10 игр «огоньков». И забил уже на третьей минуте, первым же броском, когда подхватил шайбу после прохода Сэма Беннетта и нанес отличный бросок в угол.





«Калгари» плохо начал сезон, и все говорили о кризисе в команде. Но теперь игроки были так вдохновлены возвращением своего лидера, что просто разорвали «Анахайм» со счетом 8:3!

БЛОК ДНЯ

Mason and Provorov come up huge on the other end prior to the empty netter. pic.twitter.com/h4Av4kSsy0 — Sons of Penn (@SonsofPenn) 5 декабря 2016 г.

В прошлом матче защитник «Филадельфии» Иван Проворов сделал дубль, причем для этого ему хватило всего 31 секунды. Теперь, в гостевом матче против «Нэшвилла», россиянин не набрал очков. Но в одном из моментов поразил всех, когда лег под шайбу, которая летела уже в пустые ворота. Это должен быть гол, но Проворов сделал сэйв года, а его «летчики» снова победили.

Я слышал восторженное мнение, что в России со времен Вячеслава Фетисова не было такого элитного защитника. Не торопитесь, что вы, Иван Проворов только делает первые шаги в большом хоккее. Но радует, что он полезен в обороне (4 блока за матч), а также получает в 19 лет аж 22.54 минуты игрового времени. Это говорит о большом доверии со стороны тренера.

ГОЛ ДНЯ





«Чикаго» проиграл у себя дома «Виннипегу», а единственный гол забил Артемий Панарин, который получил отличный пас от Патрика Кейна. Что интересно, эта атака началась после того, как «реактивщики» попали в штангу ворот «ястребов». Тут же развернулась контратака, а в ней уже Панарина с Кейном было не удержать.

Вообще же Артемий Панарин набрал 100-е очко в лиге. Маленький юбилей! Хотя он начал играть в НХЛ чуть больше года назад. Стоит напомнить и то, что скоро Панарину предстоит подписывать новый контракт. «Чикаго» не может разгуляться под потолком зарплат, поэтому переговоры будут непростыми. Но Артемий на это может повлиять только тем, что станет набирать еще больше очков. «80 за сезон – и ты проснешься мультимиллионером», - эта формула работает примерно так.

МОМЕНТ ДНЯ





Лучший бомбардир лиги Коннор Макдэвид в борьбе с Джаредом Спаржеоном упал на лед и сильно ударился головой. Странно будет сказать, но хорошо, что капитан «Эдмонтона» приложился к холодной тверди не затылком, а лицом. Макдэвид немедленно ушел в раздевалку, где его обследовали врачи: есть ли сотрясение мозга?

Оказалось, что симптомы отсутствуют. Поэтому МакДи в третьем периоде вернулся в игру. Но «Эдмонтон» все равно уступил в овертайме.

ЦИТАТА

«Радулов – очень большой мастер по умению обращаться с шайбой. Интересно смотреть на него со стороны. И вот такие фокусы, как в этой игре, он вытворяет на каждой нашей тренировке».

Кэри ПРАЙС, вратарь «Монреаля»

ТРИ ЗВЕЗДЫ

1* –Александр РАДУЛОВ (Монреаль)

Набрал 3 (1+2) очка в матче с «Лос-Анджелесом» (5:4 бул.)

2** – Артемий ПАНАРИН (Чикаго)

Забил гол в матче с «Виннипегом» (1:2)

3*** –Иван ПРОВОРОВ (Филадельфия)

Сделал 4 блока в матче с «Нэшвиллом» (4:2)

ТАБЛО

Лос-Анджелес – Монреаль – 4:5 бул. (0:1, 4:2, 0:1, 0:1)

Картер, Шор, Даути, Льюис – Пачиоретти (МАРКОВ, РАДУЛОВ), Пачиоретти (РАДУЛОВ), РАДУЛОВ, Шоу, Бирон (п.бул.)

М: Радулов (1+2; -1, 0, 3, 19.41)

Марков (0+1; +1, 2, 0, 21.07)

Емелин (0+0; -1, 0, 2, 21.32)

Чикаго – Виннипег – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

ПАНАРИН – Литтл, Копп

Ч: Панарин (1+0; 0, 0, 4, 22.06)

Анисимов (0+0; 0, 0, 2, 21.17)

В: Бурмистров (0+0; 0, 0, 0, 9.02)

Нэшвилл – Филадельфия – 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)

Ярнкрок, Уилсон – Симмондс (2), Раффл, ВандеВельде

Ф: Любимов (0+0; 0, 0, 0, 11.50)

Проворов (0+0; 0, 0, 0, 22.54)

Каролина – Тампа-Бэй – 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Ди Джузеппе

ТБ: Кучеров (0+0; -1, 0, 2, 21.42)

Наместников (0+0; -1, 0, 1, 14.32)

Айлендерс – Детройт – 3:4 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 0:1)

Ли, Бойчук, Бэйли – М.Грин (2), Зеттерберг, ДеКейсер

А: Кулемин (0+0; 0, 0, 0, 11.34)

Эдмонтон – Миннесота – 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Марун – Койл, Койву

Э: Слепышев (0+0; 0, 0, 1, 11.21)

Калгари – Анахайм – 8:3 (1:0, 5:1, 2:2)

Годро, Брауэр, Чиассон, Стэджан, Беннетт, Гамильтон, Монахэн, Джиордано – Кеслер (2), Шоу

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.