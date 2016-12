Яростный Радулов разорвал «Лос-Анджелес». Как это было. Пять гвоздей НХЛ (видео)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

ГЕРОЙ ДНЯ

Как вы помните, в прошлом матче Александр Радулов чуть не потерял глаз – центрфорвард «Сан-Хосе» Логан Кутюр так неловко взмахнул клюшкой, что разбил до крови лицо лидеру «Монреаля».

Многие думали, что Радулов выбыл на неопределенное время. Но Саша вышел уже в следующей игре – против «Лос-Анджелеса». И на третьей минуте поучаствовал в комбинации, которую завершил Макс Пачиоретти.

Потом «короли» забили дважды, причем у Джеффа Картера в большинстве получился изумительный бросок в девятку. На это «Монреаль» ответил фирменной двухходовкой, когда с паса Радулова снова забил Пачиоретти. А в конце второго периода Тасманский Дьявол отличился сам, когда в большинстве изумительными финтами разбросал оборону «Лос-Анджелеса» и прекрасно бросил с неудобной стороны крюка. Это было очень красиво!

Игра дошла до серии буллитов, и там Радулов просто гениально исполнил попытку, положив шайбу в верхний угол тоже неудобной стороной крюка. Большой мастер! В итоге «Монреаль» сумел взять два очка в городе, где два раза за последние четыре года проходил парад в честь обладателей Кубка Стэнли.

Just a nasty move in the shootout. Radulov was a pretty good pick up for the @CanadiensMTL . pic.twitter.com/X0pNpydVDv

МАТЧ ДНЯ

Лучший форвард «Калгари» Джонни Годро сломал палец и должен был пропустить недель шесть. Но вернулся в строй спустя всего 10 игр «огоньков». И забил уже на третьей минуте, первым же броском, когда подхватил шайбу после прохода Сэма Беннетта и нанес отличный бросок в угол.

«Калгари» плохо начал сезон, и все говорили о кризисе в команде. Но теперь игроки были так вдохновлены возвращением своего лидера, что просто разорвали «Анахайм» со счетом 8:3!

БЛОК ДНЯ

Mason and Provorov come up huge on the other end prior to the empty netter. pic.twitter.com/h4Av4kSsy0