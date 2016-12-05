Знарок спалился! Теперь СКА не отвертится от звания «Базовый клуб сборной»

Обозреватель «Советского спорта» - о просторных окнах в чемпионате КХЛ для питерского клуба.

Вся Россия уже уверена, что нынешний СКА – базовый клуб сборной. И только болельщики и руководители команды из Санкт-Петербурга все еще в этом сомневаются.

Поэтому сегодня мы идем к вам! И не с пустыми руками. Подмышкой у нас календарь регулярного чемпионата КХЛ за декабрь месяц. И вот мы его сейчас все вместе подробно станем изучать.

А что у нас в декабре?

Правильно! Престижный турнир с участием сборных России, Швеции, Чехии и Финляндии, который пройдет в Москве с 15 по 18 декабря.

Кстати, обратите внимание – формат немного изменился. Наша команда играет свои матчи в четверг, пятницу и воскресенье. А в субботу пройдет благотворительны й матч с участием легенд нашего хоккея. Милости просим на большой хоккей!

Ну а под Евротур в чемпионате КХЛ будет небольшая пауза. Таково требование ИИХФ и ФХР его чтит.

Но вот, что я обнаружил, изучив декабрьский календарь. Пауза-то для разных клубов разная!

Начну с того, что формально ее вообще как бы и нету.

К примеру, 15 декабря, когда россияне будут сражаться со шведами, открывая домашний турнир, «Автомобилист» сыграет в Хабаровске с «Амуром».

В субботу, 17 декабря пройдет еще пара матчей – «Адмирала» с «Нефтехимиком» и «Куньлуня» с «Автомобилистом» .

Календарь как бы заранее давал понять – вышеперечисленны е клубы по поводу сборной могут в декабре не беспокоиться. Игроков из них на Кубке Первого канала не ждут.

Надеюсь, что не только российская команда, но и европейские сборные с этим постулатом согласны. И не ослабят клубы, которые сражаются за место в плей-офф призывом легионеров под национальные флаги своих стран.

Ведь с некоторой натяжкой этот список можно и увеличить.

Допустим, 12 декабря (в понедельник) и 13 декабря (вторник), когда наша сборная будет готовиться к турниру в Новогорске, в КХЛ пройдут матчи между «Куньлунем» и «Барысом», а также между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком».

Иными словами, у семи клубов КХЛ перерыва на Евротур вообще не будет. И если кого-то из их игроков вызовут в национальные команды на следующей неделе – это их проблемы.

Но Бог с ними. В жизни всегда есть везунчики и неудачники. Будем считать, что этим семерым не повезло.

Подавляющее же большинство клубов КХЛ проведет матчи 10-11 декабря (суббота, воскресенье), когда на лед выйдут 22 команды.

И вернется в чемпионат примерно через неделю. 19 декабря (понедельник) сыграет 14 клубов, 20 декабря (вторник) еще десять.

А вот теперь давайте посмотрим, какой календарь у СКА на этот период, когда и Олег Знарок, и многие игроки его команды будут сосредоточены на подготовке к престижному для России международному турниру.

У СКА последний матч перед перерывом – 8 декабря. Причем, дома, в Санкт-Петербурге , против московского «Динамо». Неплохая проверка сборников перед Евротуром. А потом, по сути, начнется подготовка к нему.

Потому что следующий поединок армейцев в регулярке… только 23 декабря!

То есть конкретно для СКА перерыв в чемпионате под Кубок Первого канала увеличен до 15 дней!

Я в этом, кстати, не вижу ничего плохого. Традиционный декабрьский турнир сборных очень популярен в нашей стране. И наверняка вновь соберет в Москве аншлаги.

Год назад мы на нем опозорились. И повторять казус дома два раза подряд не хочется. Тем более, что на лед выйдут звезды КХЛ. И если они вновь не добьются победы, их поневоле сравнят с молодежным составом сборной, который выиграл в ноябре финский Кубок Карьяла. Если это случится – все получат по заслугам. И в первую очередь – главный тренер. За то, что не тех пригласил.

Поэтому готовится к Кубку Первого канала надо серьезно и обстоятельно. Надо ли отдыхать после него четыре дня? Это вопрос более спорный. Но опять же после сжатого по срокам турнира небольшой перерыв не повредит.

Я лично – не против. Вот только не надо после этого делать удивленные глаза, когда журналисты говорят о СКА – базовый клуб сборной России.

Это уже, ей Богу, просто неприлично. Потому что данная пауза в 15 дней подразумевает, что не только тренеры, но и костяк сборной будет именно из СКА.

Если нет – я сильно удивлюсь.