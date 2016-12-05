Преступление и наказание. Лохте, Фелпс и еще шесть дебоширов мирового спорта

Власти Рио-де-Жанейро предложили американскому пловцу Райану Лохте откупиться от обвинений в клевете.



Помните одну из самых громких историй летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро, когда четверо американских пловцов устроили пьяный дебош на заправочной станции, разнесли туалетную комнату, а потом обратились в полицию, написав заявление с обвинениями в ограблении?



Допросив свидетелей и подняв все улики, бразильские полицейские обнаружили, что Райана Лохте их его партнеров по команде в звездно-полосатых плавках никто не грабил. Оказалось, что они сами в пьяном виде устроили погром на заправке. Их вежливо попросили заплатить за повреждения. Обиженные пловцы посчитали, что их натурально ограбили и с чистым сердцем написали заявление.



Спортсменам могла грозить тюремная камера, если бы они заблаговременно не покинули территорию Бразилии. Разбирательство, тем не менее, продолжилось. Райана Лохте, как зачинщика, судили заочно.

Из-за пьяной выходки он лишился практически всех спонсоров и был дисквалифицирован на длительный срок.



Теперь судебные тяжбы близки к своей развязке. Будущее пловца зависит от него самого. Судьи готовы «замять дело», если Райан заплатит в бразильскую казну штраф в размере 20 тысяч долларов. В противном случае будет оглашен обвинительный приговор и путь спортсмена в Бразилию будет закрыт навеки.



Пока Лохте думает, заплатить или рискнуть, мы решили вспомнить, как штрафовали других известных спортсменов, и что с ними после этого было.



Майкл Фелпс

Самый титулованный спортсмен планеты и коллега Лохте по американской сборной, Майкл Фелпс, частенько попадал в истории. Самая резонансная произошла в межсезонье, когда в британском таблоиде появилась фотография Фелпса, употребляющего легкие наркотики на одной из вечеринок. Тогда, правда, спортсмену удалось отделаться лишь дисциплинарным наказанием – дисквалификацией, которую можно назвать условной. Спортсмен отбыл ее в то время, когда и соревнований-то не проводилось.



Сложнее пловцу пришлось, когда его поймали пьяным за рулем. Никаким синдромом гиперактивности это объяснить было бы невозможно. Последовал штраф в размере 250 долларов и, что гораздо серьезнее, год тюремного заключения, правда, условно. Кроме того, Фелпс вынужден был прослушать курс лекций о вреде алкоголя и опасности его употребления за рулем.



После этого Фелпс завоевал еще несколько Олимпийских медалей и после победы на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро принял решение завершить карьеру. Ни курящим, ни употребляющим алкоголь за рулем его больше не ловили.



Эмиль Хегле Свендсен

Один из главных дебоширов мирового биатлона – норвежец Эмиль Хегле Свендсен. В России, на этапе в Ханты-Мансийске, стриптиз во время женской гонки сошел спортсмену с рук.



Гораздо серьезнее спортсмен пострадал во время этапа Кубка мира в словенской Паклюке. Тогда он со своими товарищами по команде отправился за город, где пьянствовал и купался в водоеме. Но этого веселой норвежской команде показалось мало. После возвращение с гулянки они принялись прокалывать шины автомобилям других сборных.



Тогда биатлонист был оштрафован на 100 тысяч крон. Стоит отметить, что с тех пор карьера Свендсена, несмотря на еще достаточно молодой возраст, всего 31 год, пошла под откос. Один из лидеров мирового биатлона с 1-2 позиции скатился до 9-10 места в общем зачете.



Деннис Родман

В баскетболе звание главного хулигана удерживает уже давно завершивший карьеру Деннис Родман. Его штрафовали бесчисленное количество раз. Самый необычный штраф пришелся как раз на финальную серию НБА, в которой его клуб «Чикаго Буллз» играл против грозной «Юты Джаз». Вместо того, чтобы готовиться к матчу, Родман уехал на… реслинг. Причем, спортсмен отправился туда не как зритель, а как участник.



Понимая, конечно, что во время поединка в реслинге травму получить гораздо сложнее, чем в баскетбольном матче, руководство «быков» все же оштрафовало одного из лучших нападающих в истории баскетбола на кругленькую сумму – 20 тысяч долларов.



На этом, конечно, выходки великого и ужасного не прекратились: он презентовал свою первую книгу в свадебном платье, вторую – в гробу, звонил в эфиры на радио во время секса… Но, ведь, за это мы его и любим.



Марио Балотелли

Ужасное дитя мирового футбола – так называют итальянского нападающего Марио Балотелли, который развлекается тем, что стреляет из пневматического ружья по молодым футболистам своего клуба и запускает петарды в собственной ванной, устраивая настоящий пожар.



Но штрафуют его за другие оплошности. Самый необычный штраф – за публикацию в фотоблоге. Марио разместил в Instagram картинку с известным персонажем компьютерной игры – Супер Марио. Он дополнил фотографию подписью: «Не будь расистом — будь как Марио. Он итальянский сантехник, придуманный японцами, который говорит по-английски и выглядит как мексиканец, прыгает, как чёрный, и собирает монеты, как еврей».



Общественность посчитала публикацию проявлением расизма и национальной нетерпимости, хотя у футболиста были совершенно противоположные намерения. Ему пришлось извиняться и даже заплатить штраф в размере 25 тысяч фунтов стерлингов.



Серена Уильямс

Не обошлось без громадных штрафов и у сильнейшей теннисистки планеты Серены Уильямс. Она, конечно, не употребляла наркотики (если не считать «легального» допинга), не напивалась за рулем, и не оскорбляла чувства верующих, но и штраф в 175 тысяч долларов просто так не выписывают.



Один из крупнейших штрафов большого тенниса Серена заплатила за угрозы судье. Когда спортсменке показалось, что ее несправедливо засуживают, она накинулась на рефери со словами: «Я убью тебя и засуну этот мяч прямо в твою долбаную глотку!»



Майк Тайсон

Но самый крупный штраф пришлось заплатить Майку Тайсону. Если забыть о том, что Майк отбыл тюремное наказание за изнасилование, самым ярким моментом в его карьере можно назвать чемпионский бой с Эвандером Холифилдом, который завершился тем, что Майк откусил часть уха своему сопернику.



Боксера после этого лишили лицензии, спонсоров, возможности проводить поединки. Но главное, его лишили части его гонорара за бой. Майк Тайсон вынужден был заплатить штраф в размере 3 миллионов долларов.



Стоит ли говорить, что после того боя мы больше не видели того самого Майка Тайсона, которого так любили. Потом он стал защитником животных, певцом, веганом… Так кем угодно, только не боксером.

