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Группа риска. Марио Фернандес получил черепно-мозговую травму второй раз за год

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Марио Фернандеса уносят на носилках в матче с "Уралом"
Марио Фернандеса уносят на носилках в матче с "Уралом"Источник: «Советский спорт»

Травма головы бразильского футболиста с российским паспортом рискует перерасти в хроническую проблему.

Последний на данный момент раз поле Марио Фернандесу приходилось покидать не на своих двоих, как обычно, а на носилках. В одном из игровых эпизодов защитник ЦСКА столкнулся головами с оппонентом из «Урала» Михаилом Меркуловым и не смог подняться с газона. Первоначальный диагноз – сотрясение мозга, который позже был дополнен страшным словосочетанием черепно-мозговая травма. По сути же, сотрясение мозга – это уже ЧМТ.

Что же страшного в этом диагнозе? Дело в том, что черепно-мозговые травмы бывают разной степени тяжести: легкой, средней и тяжелой. При легкой степени тяжести опасности для здоровья нет. В большинстве случаев уже через пару минут после случившегося человек сам может вставать на ноги, передвигаться, разговаривать, отчетливо помнит, что с ним произошло. Средняя степень тяжести может сопровождаться отсутствием и изменением сознания, потерей памяти, тошнотой и даже рвотой. Тяжелые ЧМТ могут привести даже к амнезии, коме, сопровождаясь конвульсиями, нарушениями в работе сердца, повышением артериального давления.

О степени тяжести черепно-мозговой травмы Марио Фернандеса не сообщается. По тому, что мы увидели во время трансляции, можно судить, что травма игрока оказалась легкой, в худшем случае – средней степени тяжести. Несмотря на то, что полное восстановление от сотрясение мозга может занять от 5 до 10 дней, в ЦСКА сохраняют надежду, что футболист сможет принять участие в решающей игре Лиги чемпионов против «Тоттенхэма», в которой «армейцы» будут бороться за путевку в Лигу Европы.

Хроника?

Однако все забывают, что Марио Фернандес находится в особой группе риска. Никто и не вспомнил, что у футболиста уже была черепно-мозговая травма средней степени тяжести. Более того, получил он ее в этом же году – в прошлом сезоне РФПЛ. Тогда, в апреле, ЦСКА играл с «Динамо». В одном из столкновений удар пришелся в голову бразильца. Диагноз был неутешителен: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей правой височной области. Вернулся на поле Марио после столкновения лишь через две недели.

Почему повторная травма Марио Фернандеса так опасна? Сразу в памяти всплывают результаты исследования американских ученых, которые доказали существование хронической черепно-мозговой травмы у спортсменов. Согласно их исследованиям, в мозгу спортсменов, подверженным ЧМТ, происходят необратимые изменения, которые не наблюдаются у обычных пациентов. Это свойственно футболистам, хоккеистам, боксерам и представителям других контактных видов спорта. Последствия более чем серьезные: более высокий риск нейродегенеративного процесса, именуемого хронической травматической энцефалопатией (ХТЭ). Она может проявляться дефицитом памяти, спутанностью сознания, трудностями в принятии решений и в отдаленный период — развитием деменции. И это – хронически.

Стоит учитывать, что до этого Марио уже дважды приходилось играть в защитной маске – оба раза у футболиста в результате удара в голову был сломан нос. Так что, остается лишь пожелать Марио Фернандесу здоровья и отсутствия подобных травм в будущем.

Слабое место

Сегодня голова – одно из самых незащищенных мест футболиста. В шлеме игрока выйти на поле заставить нельзя, ведь борьба на «втором этаже» - неотъемлемая часть футбола. Пока лишь в Америке запретили футболистам играть головой. И то, этот запрет касается исключительно детей не старше 10 лет от роду. Поэтому травмы головы так часты и опасны.

«Армейскому» клубу в этом вопросе не везет больше других. Кроме Марио Фернандеса можно вспомнить травму Бибраса Натхо, случившуюся чуть более года назад – в октябре 2015 года. Тогда красно-синие играли все с тем же «Динамо». Полузащитник получил сильный удар в голову, но хотел вернуться на поле. Врачи, правда, заставили его поступить благоразумно. В итоге были диагностированы: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и рваная рана верхней губы. На восстановление игрока ушел почти месяц.

Как не вспомнить и произошедшего с вратарем ЦСКА Сергеем Перхуном. В 2001 году он столкнулся головами с футболистом «Анжи» Будуном Будуновым. С тяжелой открытой черепно-мозговой травмой Перхуна отправили в махачкалинский аэропорт. По пути он впал в кому и перенес клиническую смерть. Жизнь в игроке теплилась долгих десять дней. Но врачи, сделавшие все от них зависящие, вытащить футболиста с того света не смогли. Заключение: тотальный отёк головного мозга, остановка мозгового кровотока с последовавшей за этим гибелью клеток головного мозга.

Одна из самых известных черепно-мозговых травм в современном футболе – произошедшее с чешским вратарем Петром Чехом, выступавшем тогда в составе лондонского «Челси» Романа Абрамовича. Голкипер в матче с «Редингом» выскочил на перехват мяча, после чело получил удар в голову ногой от нападающего Стивена Ханта. Врачи диагностировали вдавленный перелом черепа. Речь даже шла о завершении карьеры. Но, спустя несколько месяцев, прооперированный вратарь восстановился и вышел на поле. После этого он стал одним из самых узнаваемых футбол истов планеты – с того момента и до сих пор Чех вынужден играть в специальном защитном шлеме.



Защитнику английского «Сток Сити» Энди Уилкинсону повезло меньше. Он, конечно, остался жив, но после черепно-мозговой травмы восстанавливался целый год. В итоге он все же приступил к тренировкам, но уже не в своем клубе, контракт с которым за год успел подойти к концу. Да и найти новую команду Энди не удалось. На протяжении всех тренировок он чувствовал недомогание и головокружение. Пришлось в 31 год вешать бутсы на гвоздь.

Если бы не тяжесть травмы, следующий случай можно было бы назвать даже забавным. 16-летний американский вратарь Рубен Нсемо из штата Джорджия в одном из матчей получил травму головы и впал в кому. Спустя три дня он очнулся. Первыми его словами были: «Я голоден». И все бы ничего, вот только произнес это игрок на незнакомом ему испанском языке. Он и дальше продолжил изъясняться на испанском, который никогда не изучал. Лишь со временем футболист вспомнил свой родной английский язык.

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