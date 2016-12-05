Станислав Черчесов: Ближайший сбор - в марте

В чемпионате России наступает перерыв – следующие матчи только в марте. Тогда же соберется и национальная команда. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов по просьбе «Советского спорта» ответил на вопросы, в том числе о первом сборе-2017 и системе «осень-весна».

- На прошлой неделе президент РФС Виталий Мутко говорил, что планируется встреча с вами, на которой будет обсуждаться план подготовки сборной к Кубку конфедераций. Она состоялась?

- Да, в пятницу в Доме футбола встретились с президентом РФС Виталием Мутко и генеральным директором Александром Алаевым. Подробно обсудили этот серьезный вопрос. Наш тренерский штаб заранее составил и передал руководству РФС документ, в котором подробно изложено видение подготовки национальной сборной. Причем, не только к Кубку конфедераций, но и к чемпионату мира 2018 года. Мы тщательно проанализировали, как готовилась сборная к крупным турнирам в последние годы, начиная с чемпионата мира 2002 года в Японии. Постарались учесть все нюансы. Считаю, встреча прошла плодотворно. Президент РФС дал объективную оценку нашей работы. Отметил положительные моменты, была и конструктивная критика, и слова поддержки и понимания предложенного плана подготовки сборной.

- Подходит к концу 2016 год, который называют одним из самых неудачных в истории сборных России. Какую бы оценку этому периоду дали вы?

- Мне кажется, в нашем случае правильнее говорить не о календарном годе, а об отборочном цикле и финальной стадии чемпионата Европы. Сборная России начала его с Фабио Капелло, продолжила с Леонидом Слуцким, который работал с командой на Евро. Сейчас мы видим уже третий этап функционирования сборной, который начался в августе этого года. Напомню, он имеет свои особенности, главная из которых в том, что до Кубка конфедераций и чемпионата мира национальная команда будет проводить только контрольные матчи. Если перефразировать Штирлица, для болельщиков всегда запоминается последнее. То есть в данном случае и спрос идет с последнего, - улыбается Черчесов.

- Виталий Мутко недавно отметил, что есть серьезная проблема со спарринг-партнерами. Не всегда есть возможность удовлетворить пожелания тренера в данном вопросе. У вас нет тревоги из-за этого?

- Знаю, что Виталий Леонтьевич серьезно относится к этому вопросу. Чувствуется переживание с его стороны. Но на встрече мы четко расставили акценты, думаю, это его успокоило. Понимаем: сложно найти соперников высокого уровня в ситуации, когда все европейские сборные задействованы в отборочном цикле чемпионата мира. Никаких капризов со стороны тренерского штаба в этом плане быть не может, ведь сложившаяся ситуация от нас не зависит.

Любые пожелания необходимо направлять в практическую плоскость. Кстати, мы подробно обсуждали форматы проведения контрольных матчей. В ходе одного сбора есть возможность сыграть две таких встречи, но если мы будем испытывать проблемы с соперниками, ограничимся одним матчем. Так было в октябре, когда сборная играла с Коста-Рикой в Краснодаре. Ближайший сбор у национальной команды запланирован в марте. О проведении одного спарринга в эти сроки уже есть договоренность, над вторым сейчас работаем.

- Один из самых обсуждаемых вопросов – проведение чемпионата России по системе «осень–весна», которая создает неудобства...

- Знаю, у этой системы довольно много критиков. Вопрос обсуждаемый, и любая точка зрения имеет право на существование. Но помимо самой системы проведения соревнований есть еще и другие моменты. В частности, то, как клубы готовят к матчам повышенной сложности стадионы, а тренеры – команды. В воскресенье «Локомотив» играл в Москве с «Тереком», я присутствовал на этом матче. Но и у тех, кто смотрел встречу по телевизору, не создавалось впечатления, что она проходит в зимнее время. Стадион был готов, игра шла на поле хорошего качества. У природы нет плохой погоды, и по какой бы системе мы не играли, до конца ноября это придется делать.

- Завершается первая часть чемпионата России, клубы проводят последние матчи в еврокубках в этом году. Что пожелаете футболистам перед уходом в отпуск?

- Прежде всего, чтобы обошлось без травм. Желаю всем спокойно отдохнуть и с новыми силами приступить к подготовке ко второй части сезона. От того, как игроки подготовятся в составе своих клубов, во многом будет зависеть и выступление сборной страны. Уже в июне в России пройдет Кубок конфедераций, так что ответственность у каждого должна быть на самом высоком уровне.