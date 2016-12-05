Станислав Черчесов: Ближайший сбор - в марте
В чемпионате России наступает перерыв – следующие матчи только в марте. Тогда же соберется и национальная команда. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов по просьбе «Советского спорта» ответил на вопросы, в том числе о первом сборе-2017 и системе «осень-весна».
- На прошлой неделе президент РФС Виталий Мутко говорил, что планируется встреча с вами, на которой будет обсуждаться план подготовки сборной к Кубку конфедераций. Она состоялась?
- Да, в пятницу в Доме футбола
встретились с президентом РФС Виталием Мутко и генеральным директором Александром Алаевым. Подробно обсудили
этот серьезный вопрос. Наш тренерский штаб заранее составил и передал
руководству РФС документ, в котором подробно изложено видение подготовки
национальной сборной. Причем, не только к Кубку конфедераций, но и к чемпионату
мира 2018 года. Мы тщательно проанализировали, как готовилась сборная к крупным
турнирам в последние годы, начиная с чемпионата мира 2002 года в Японии.
Постарались учесть все нюансы. Считаю, встреча прошла плодотворно. Президент
РФС дал объективную оценку нашей работы. Отметил положительные моменты, была и
конструктивная критика, и слова поддержки и понимания предложенного плана
подготовки сборной.
- Подходит к концу 2016
год, который называют одним из самых неудачных в истории сборных России. Какую
бы оценку этому периоду дали вы?
- Мне кажется, в нашем случае
правильнее говорить не о календарном годе, а об отборочном цикле и финальной
стадии чемпионата Европы. Сборная России начала его с Фабио Капелло, продолжила с Леонидом
Слуцким, который работал с командой на Евро. Сейчас мы видим уже третий
этап функционирования сборной, который начался в августе этого года. Напомню,
он имеет свои особенности, главная из которых в том, что до Кубка конфедераций
и чемпионата мира национальная команда будет проводить только контрольные
матчи. Если перефразировать Штирлица, для болельщиков всегда запоминается
последнее. То есть в данном случае и спрос идет с последнего, - улыбается Черчесов.
- Виталий Мутко недавно
отметил, что есть серьезная проблема со спарринг-партнерами. Не всегда есть
возможность удовлетворить пожелания тренера в данном вопросе. У вас нет тревоги
из-за этого?
- Знаю, что Виталий Леонтьевич серьезно
относится к этому вопросу. Чувствуется переживание с его стороны. Но на встрече
мы четко расставили акценты, думаю, это его успокоило. Понимаем: сложно найти
соперников высокого уровня в ситуации, когда все европейские сборные
задействованы в отборочном цикле чемпионата мира. Никаких капризов со стороны
тренерского штаба в этом плане быть не может, ведь сложившаяся ситуация от нас
не зависит.
Любые пожелания необходимо направлять в
практическую плоскость. Кстати, мы подробно обсуждали форматы проведения
контрольных матчей. В ходе одного сбора есть возможность сыграть две таких
встречи, но если мы будем испытывать проблемы с соперниками, ограничимся одним
матчем. Так было в октябре, когда сборная играла с Коста-Рикой в Краснодаре.
Ближайший сбор у национальной команды запланирован в марте. О проведении одного
спарринга в эти сроки уже есть договоренность, над вторым сейчас работаем.
- Один из самых
обсуждаемых вопросов – проведение чемпионата России по системе «осень–весна»,
которая создает неудобства...
- Знаю, у этой системы довольно много
критиков. Вопрос обсуждаемый, и любая точка зрения имеет право на
существование. Но помимо самой системы проведения соревнований есть еще и
другие моменты. В частности, то, как клубы готовят к матчам повышенной
сложности стадионы, а тренеры – команды. В воскресенье «Локомотив» играл в
Москве с «Тереком», я присутствовал на этом матче. Но и у тех, кто смотрел
встречу по телевизору, не создавалось впечатления, что она проходит в зимнее время.
Стадион был готов, игра шла на поле хорошего качества. У природы нет плохой
погоды, и по какой бы системе мы не играли, до конца ноября это придется
делать.
- Завершается первая
часть чемпионата России, клубы проводят последние матчи в еврокубках в этом
году. Что пожелаете футболистам перед уходом в отпуск?
- Прежде всего, чтобы обошлось без травм. Желаю всем спокойно отдохнуть и с новыми силами приступить к подготовке ко второй части сезона. От того, как игроки подготовятся в составе своих клубов, во многом будет зависеть и выступление сборной страны. Уже в июне в России пройдет Кубок конфедераций, так что ответственность у каждого должна быть на самом высоком уровне.