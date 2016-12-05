Красно-белый дебют. Что общего у Карякина с кошкой-героем и парнем в экзоскелете

От кошки-героя до киборга

Российский гроссмейстер Сергей Карякин, на днях едва не отвоевавший звание, например, - известный болельщик московского «Спартака». Вот красно-белые и решили пригласить одного из самых популярных людей в нашей стране на официальную церемонию ввода мяча в игреСтоит отметить, что и до этого Карякин не брезговал вниманием со стороны «народной» команды. Однажды он даже дал сеанс одновременной игры в шахматы на базе красно-белого клуба. Кое-кто из «Спартака» сумел оказать гроссмейстеру серьезное сопротивление, вынудив шахматиста предложить ничью. Тогда отличились Сергей Паршивлюк, ныне защищающий цвета совсем другой команды, генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов, а также член совета директоров «Лукойла» Сергей Михайлов. Может даже сложиться впечатление, что Сергей – этоПо словам самого шахматиста, с трибун стадиона за игрой любимой команды ему наблюдать пока не приходилось – просто не было времени. Хотя «Спартак» несколько раз и приглашал гроссмейстера в VIP-ложу. Теперь все сошлось. Свободного времени после тяжелейшего чемпионского матча у Карякина – хоть отбавляй. У «Спартака» - новый стадион. Да и мимо такой чести, как ввод мяча в игру в матче чемпионата России, отказываться как-то не комильфо.

Обычно право нанести первый удар по мячу достается футбольным ветеранам. Не так давно на свой 90-летний юбилей это делал вице-президент Российского футбольного союза Никита Симнонян, а новый стадион ЦСКА открывал ветеран клуба Владимир Пономарев. Случается, как и с Карякиным, клубы приглашают представителей другого вида спорта, ставших знаменитыми. Так, например, после победы в Олимпиаде в Сочи, «Зенит» пригласил нанести первый удар биатлониста Дмитрия Малышко. Частенько это право достается сильным мира сего: президентам, губернаторам, мэрам. Это понятно. Но бывают авторы первого удара и совсем уж из ряда вон выходящие.



К ним можно отнести, например, кошку-героя. Занимательная история произошла в Калифорнии в 2014 году. Кошка по имени Тара стала знаменитостью после того, как защитила маленького мальчика от нападения громадного разъяренного пса. Происшествие попало на видео и кошка в момент стала национальным героем. Дошло до того, что местная бейсбольная команда пригласила кошку ввести мяч в игру. Как это было можно посмотреть на видео.







Спустя пару месяцев в Бразилии стартовал Чемпионат мира по футболу 2014 года. Право нанести первый удар по мячу тогда досталось далеко не самому обычному человеку. Это сделал настоящий киборг – симбиоз человека и последних разработок науки и техники. Мяч в игру ввел человек в экзоскелете Жулиану Пинту. Он – инвалид с рождения парализованный ниже пояса. Специально для него изготовили роботизированный костюм, подчиняющийся командам, которые посылает мозг. В перспективе такой костюм поможет парализованным людям двигаться и даже ходить. Пока этот процесс выглядит также неуклюже, как и ввод бейсбольного мяча кошкой. Но, все равно, – это настоящий научный прорыв. Этот удар может показаться какой-то глупостью. Но для того, чтобы его нанести Жулиану пришлось тренироваться несколько месяцев.







Ради футбола может подождать даже смерть. Это доказал неизлечимо больной бельгиец Лоренцо Шонберт. Он на протяжении 20 лет страдал от заболевание, которое потребовало 37 операций, так и не облегчивших его участь. Чтобы избавить от ненужных страданий и себя и свою семью, Лоренцо решился на последний шаг – эвтаназию, разрешенную на территории Бельгии. Узнав об этом, а также о том, что он является ярым фанатом «Брюгге», руководство клуба пригласило своего болельщика на матч в качестве почетного гостя и даже предоставило право нанести первый удар по мячу. Была проблема – матч был назначен на сутки позже ввода смертельной инъекции. Но ради такого дела Лоренцо согласился отсрочить уход из жизни. Среди болельщиков он стал настоящей легендой. Клуб победил со счетом 3:0, а сам Лоренцо смог после игры пообщаться со своими кумирами.





