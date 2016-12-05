Ушел в загул. Что делать, если тренировки надоели?

Тренироваться надоело, охота все бросить, а при одной мысли о штанге накатывает тоска. Рано или поздно такой момент может наступить у всех.

Как бороться с рутиной тренировочного зала разбирался «Советский спорт».

ШАГ 1. Меняйте программу

Возможно, ваша усталость проистекает от однообразия действий. Вот уже много месяцев вы тренируетесь по стандартной 3-дневной сплит-программе. Разбуди вас ночью, и вы точно скажете, какие упражнения надо делать в понедельник, среду и пятницу.

Удивите себя! Поменяйте программу. Увеличьте диапазон повторов в упражнениях – если вы делали 8-12 повторов в каждом движении, начните делать по 15 и сбросьте рабочие веса. Объедините упражнения в связки-суперсерии: выполняйте связку из двух-трех упражнений без перерыва. Увеличьте (или напротив уменьшите, добавив упражнений) количество тренировочных дней.

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Попробуйте на две-три недели уйти в радикально другой метод тренинга. Если вы занимались бодибилдингом, тренируйтесь по круговой системе кроссфит. Если вы – кроссфитер, возьмите в руки гантели и качайте бицепс. Добавьте в свои тренировки плавание и бег.

Результаты не заставят себя ждать. Уставшие от рутины тело и дух отзовутся на новый тренинг энтузиазмом. Велика вероятность, что увеличится и качество вашей мускулатуры (даже если новая программа с первого взгляда покажется вам «нерабочей»). Испытав шок от новой нагрузки, мышцы получат сигнал к росту.

ШАГ 2. Меняйте зал

Арнольд Шварценеггер признавался: чтобы тренинг был максимально эффективным, надо тренироваться в разных местах. Вид одного и того же зала, из года в год, неизбежно вызовет ассоциации с надоевшей работой.

Поменяйте зал! Новые декорации способны эффективно побороть вашу усталость от тренинга. Попробуйте тренироваться на улице: купите гирю и ходите с ней на ближайшую спортивную площадку – подтягивайтесь с ней, отжимайтесь на брусьях, делайте силовые упражнения.

Меняйте свои тренировочные локации хотя бы раз в год.

ШАГ 3. Вводите в тренинг цикличность

Стандартная схема, по которой начинают тренироваться новички: все силы нужно бросить на то, чтобы увеличить вес на штанге. Она хорошо работает в первые год –полтора тренинга, но затем начинает буксовать. Новые веса даются медленнее, приходится преодолевать застои – т.н. «тренировочные плато». В конце концов метод максимальных усилий порождает в вас чувство усталости.

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Перегруппируйте свою систему. Для эффективного тренинга вовсе не обязательно выкладываться на 100% и больше на каждой тренировке. Опытные атлеты используют циклы, где нагрузка варьируется от занятия к занятию - от максимальной до легкой и умеренной.

Циклирование – хорошее средство борьбы с усталостью от зала. Пример самого простого цикла выглядит так: одну неделю вы тренируетесь с максимальной отдачей, другую – с нагрузкой не больше 70-80% от рабочих весов. Попробуйте этот метод. Вы снова вспомните, что это такое – с нетерпением ждать новой тренировки.

Шаг 4. Мотивируйте себя

Примеры других людей смогут поменять ваше отношение к тренингу. Читайте больше литературы о тренировках, смотрите видеоролики. Приобретите в своем фитнес-зале курс персональных тренировок. Вполне возможно, что вам просто не хватает мотивации и человека, который стоял бы рядом и кричал в ухо: «Давай! Ты сможешь! Еще один повтор!».





Шаг 5. Меняйте свои привычки

Часто усталость от зала вызвана неправильным образом жизни в целом. У вас есть вредные привычки, вы плохо едите, много работаете и мало спите. В такой ситуации организму просто не остается сил на тренинг. Он отвечает на новую муку плохим самочувствием, упадком сил, отсутствием энтузиазма.

Пересмотрите свой образ жизни. Введите в свой рацион здоровую пищу. Откажитесь от офисных ланчей в ближайшей сети фаст-фуда: готовьте свои обеды дома – из проверенных продуктов. Заведите привычку ложиться спать на час раньше. Попробуйте бросить курить. Вы увидите, что и в зал станет ходить легче.

Шаг 6. Возьмите отдых

Если ни один из методов выше не помог, возможно, вам просто нужно отдохнуть. Сделайте перерыв на 1-2 недели. Забудьте про зал и режим на это время: больше гуляйте, дышите свежим воздухом, смотрите фильмы, позвольте себе съесть то, что всегда хотелось. Делайте то, что вы любите.

Скорее всего, через две недели вам захочется тренироваться с такой силой, как никогда раньше. Скорее всего, еще до истечения двух недель вы начнете собирать сумку и мечтать о предстоящих тренировках. Подождите еще несколько дней – пусть ваше тело соскучится по гантелям и штанге по-настоящему.