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Парад кандидатов в сборную

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Хоккеисты СКА
Хоккеисты СКАИсточник: «Советский спорт»

Питерские армейцы одержали третью победу в турне по маршруту Пекин – Хабаровск – Владивосток, одолев «Адмирал» 4:1. Матч в Приморье стал бенефисом кандидатов в сборную России, в первую очередь вратаря Игоря Шестеркина.

В субботу «Советский спорт» сообщил, что ФХР обратилась к ЦСКА с просьбой отпустить пятерку кандидатов в сборную для подготовки к Кубку Первого канала, которая начнется уже на этой неделе. Подчеркивалась особая важность турнира, который в 70-летний юбилей отечественного хоккея надо кровь из носу выиграть. И реабилитироваться ха прошлогодний фальстарт Красной машины новой сборки, сидящий занозой в сердцах болельщиков и не только.

В результате вратарь Сорокин, защитник Киселевич, нападающие Ничушкин, Телегин и Светлаков взяли курс не на Шанхай, а на Москву. Надо признать: главком московских армейцев Дмитрий Квартальнов и раньше шел навстречу сборной, стараясь разгрузить своих кандидатов. Так, дал им передышку перед Кубком «Карьяла» и сразу после финского турнира. Но сейчас финалист Кубка Гагарина-2016 не может похвастать длиной лавки. Осенью команду покинули Столяров, Энлунд, Холлоуэй, Никита Квартальнов, надолго оказались в лазарете ведущие легионеры Да Коста и Муршак. Это минус шесть игроков. А с учетом пятерки отозванных для подготовки к Кубку Первого канала – целых 11! Тут бы Квартальнову на комплект бойцов наскрести.

А кандидаты в главную команду страны из Питера – их вдвое больше, чем в ЦСКА – вышли во Владивостоке на матч с «Адмиралом». Все кроме выбывшего до конца года Войнова (он на московском турнире не сыграет), а также отдыхавших и в Хабаровске Шипачева и Чудинова.

Дебютировал в СКА защитник с окаянным правым хватом Зуб, перешедший из «Амура». Новичок получил почетный № 2, который кому попало не дадут. Его носили знаменитые чемпионы Вячеслав Фетисов и Александр Гусев.

Питерцы вели себя во Владивостоке по-хозяйски – на «Фетисов-Арене» наклеили на двери отведенных им помещений бумажки «СКА». Чтобы все знали, с кем имеют дело. Да и на льду армия Знарка показала солидность. Несмотря на старания моряков. А застрельщиками победы стали кандидаты в сборную России.

Дацюк кистевым броском с ползоны открыл счет, защитник Белов щелчком в девятку реализовал численное преимущество. В начале третьего периода Гусев показал себя… Дацюком – выгрыз шайбу у защитника Земченка, вышел один на один с вратарем Бобковым и выиграл ближний бой.

Но главным героем матча надо признать вратаря Шестеркина, не знающим после Кубка «Карьяла» замен. Два периода он держал свою команду в игре. Выручая, выручая и выручая. К его владениям прорывались Казаков, Ткачев, Краснослободцев, в упор бросал главный бомбардир моряков Саболич. Голкипер показал запредельную непробиваемость. В стиле Владислава Третьяка.

Девятый сухарь все-таки не состоялся, технарь Казаков распечатал питерские ворота. Наверняка Олег Знарок в глубине души даже порадовался – наставник СКА и сборной не любит все эти сухие серии.

Лидер возвращается из восточного турне без очковых потерь. В четверг в Питере состоится матч с московским «Динамо». Любопытно, выйдут ли на лед кандидаты в сборную из СКА? Или начнут подготовку к Кубку Первого канала?

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