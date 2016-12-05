Сергей Мяус: Ломанова проверять не нужно
В первой половине декабря сборная России проведет два контрольных матча со шведскими клубами, а также примет участие в международном турнире с участием команд Швеции, Финляндии и Норвегии. Перед вылетом игроков и тренеров в Швецию наставник национальной команды ответил на вопросы корреспондента «Советского спорта» и объяснил отсутствие в сборной отца и сына Ломановых..
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Сергей Анатольевич, почему Сергея
Ломанова-старшего в тренерском штабе
заменили Михаил Свешников и Павел Франц?
- У нас была договоренность, что Сергей Иванович будет помогать мне два годовых цикла, а потом сосредоточится на молодой команде красноярского «Енисея». Там работы очень много, поскольку молодой коллектив остался без опытных игроков Сергея Ломанова-младшего и Алана Джусоева. В тренерском штабе будут работать Михаил Свешников и Павел Франц. Игроки, кстати, восприняли это известие очень хорошо. Естественно, Павел будет работать с игроками обороны, а Миша постарается передать креативные идеи группе атаки.
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Любители хоккея также обеспокоены
отсутствием в составе Сергея
Ломанова-младшего, который был капитаном
команды на последних победных чемпионатах
мира.
- Сергея мы периодически не вызываем на сборы. Это обычная практика. Также в прошлые годы мы не проверяли Мишу Свешникова, Сашу Тюкавина. Мастерство Ломанова не вызывает сомнений. Если он будет в хорошей форме, попадет в состав на ЧМ-2017.
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Он приедет в Трольхеттан, где 9-11 декабря
будет проходить международный турнир
«Четырех наций»?
- Думаю, да. Там и пообщаемся.
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Насколько огорчили вас травмы Грановского,
Шардакова и Бефуса, которые были получены
в последний момент перед сбором сборной
страны?
- Травмы – всегда не приятны. Но мы всегда стараемся заглядывать в будущее. Вспомните Никиту Иванова. Сейчас он уже опытный игрок. Мы должны быть готовы к тому, что и перед чемпионатом мира кто-то получит травму. В Ульяновск в начале сезона мы брали молодых игроков, сейчас тоже призвали их под знамена сборной. Сейчас на замену травмированным мы вызвали Ивкина, Сергеева и Грачева. Для первых двоих, как и для ульяновца Кузнецова – это серьезный аванс.
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На какие качества смотрите прежде всего?
- Скорость катания, скорость мышления, обучаемость, работоспособность и умение адаптироваться в коллективе.
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Омоложение сборной продолжается?
- Да и есть четкое понимание, как делать переформатирование команды. Причем, не забываем про результат главного старта сезона – чемпионата мира в Сандвикене.
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Помните ли вы про нападающего
«Байкал-Энергии» Александра Егорычева?
- Конечно. Он играл у меня в молодежной сборной, выступал на одном чемпионате мира. Он недавно начал играть после травмы. Поэтому мы не стали торопиться с вызовом в сборную. Будет также играть и забивать, позовем.