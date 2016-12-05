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Сергей Мяус: Ломанова проверять не нужно

Игорь Зетилов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Мяус: Ломанова проверять не нужно

В первой половине декабря сборная России проведет два контрольных матча со шведскими клубами, а также примет участие в международном турнире с участием команд Швеции, Финляндии и Норвегии. Перед вылетом игроков и тренеров в Швецию наставник национальной команды ответил на вопросы корреспондента «Советского спорта» и объяснил отсутствие в сборной отца и сына Ломановых..

- Сергей Анатольевич, почему Сергея Ломанова-старшего в тренерском штабе заменили Михаил Свешников и Павел Франц?
- У нас была договоренность, что Сергей Иванович будет помогать мне два годовых цикла, а потом сосредоточится на молодой команде красноярского «Енисея». Там работы очень много, поскольку молодой коллектив остался без опытных игроков Сергея Ломанова-младшего и Алана Джусоева. В тренерском штабе будут работать Михаил Свешников и Павел Франц. Игроки, кстати, восприняли это известие очень хорошо. Естественно, Павел будет работать с игроками обороны, а Миша постарается передать креативные идеи группе атаки.

- Любители хоккея также обеспокоены отсутствием в составе Сергея Ломанова-младшего, который был капитаном команды на последних победных чемпионатах мира.
- Сергея мы периодически не вызываем на сборы. Это обычная практика. Также в прошлые годы мы не проверяли Мишу Свешникова, Сашу Тюкавина. Мастерство Ломанова не вызывает сомнений. Если он будет в хорошей форме, попадет в состав на ЧМ-2017.

- Он приедет в Трольхеттан, где 9-11 декабря будет проходить международный турнир «Четырех наций»?
- Думаю, да. Там и пообщаемся.

- Насколько огорчили вас травмы Грановского, Шардакова и Бефуса, которые были получены в последний момент перед сбором сборной страны?
- Травмы – всегда не приятны. Но мы всегда стараемся заглядывать в будущее. Вспомните Никиту Иванова. Сейчас он уже опытный игрок. Мы должны быть готовы к тому, что и перед чемпионатом мира кто-то получит травму. В Ульяновск в начале сезона мы брали молодых игроков, сейчас тоже призвали их под знамена сборной. Сейчас на замену травмированным мы вызвали Ивкина, Сергеева и Грачева. Для первых двоих, как и для ульяновца Кузнецова – это серьезный аванс.

- На какие качества смотрите прежде всего?
- Скорость катания, скорость мышления, обучаемость, работоспособность и умение адаптироваться в коллективе.

- Омоложение сборной продолжается?
- Да и есть четкое понимание, как делать переформатирование команды. Причем, не забываем про результат главного старта сезона – чемпионата мира в Сандвикене.

- Помните ли вы про нападающего «Байкал-Энергии» Александра Егорычева?
- Конечно. Он играл у меня в молодежной сборной, выступал на одном чемпионате мира. Он недавно начал играть после травмы. Поэтому мы не стали торопиться с вызовом в сборную. Будет также играть и забивать, позовем.


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