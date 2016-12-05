Юрий Кашкаров: Победа Бабикова не сенсация, а результат большой работы

- Юрий Федорович, золото и серебро двух наших биатлонистов – сенсация?

- Ну, почему сенсация? Считаю такой результат итогом большой работы, которая была проделана перед началом сезона. Такой результат предполагался – уже в прошлом сезоне Бабиков очень хорошо себя чувствовал.

- Представим, что вы сейчас на месте Бабикова. Вам 25 лет, всегда чего-то немного не хватало для большого успеха, и вот первое золото на этапе Кубка мира. Насколько эта победа важна для придания уверенности, психологической устойчивости?

- Безусловно, такой успех придает уверенности. И сам Бабиков отметил, что теперь он на равных может бороться с самим Мартеном Фуркадом. И это действительно возможно при хорошей подготовке. Еще это дает понимание, что ты нормально готов, и не надо ничего форсировать. Не надо постоянно думать о том, что непременно надо выиграть. Есть уже одна победа, надо продолжать дальше спокойно готовиться по намеченному плану. Понимая, что ты на правильном пути.

- На равных может бороться с самим Фуркадом… Не слишком ли громкое заявление? Согласен, что иногда можем выгрызать у него медали, но на длинной дистанции всего сезона бороться с ним на равных вряд ли возможно.

- О такой стабильности говорить рано. Но, уверен, что план на сезон составлен, и в нем два главных старта – предолимпийская неделя и чемпионат мира. На них надо выстреливать.

- Не рано побеждаем? Пик формы весь сезон держать невозможно.

- Давно ушли от такого понятия – пик формы. Подготовка идет с расчетом на весь сезон. Зимой нет времени на интенсивные тренировки – соревнования идут одно за другим. И здесь тренерский штаб должен регулировать, какие этапы Кубка мира можно пропустить, а это время посвятить восстановлению. Чтобы подойти в полной готовности к основному старту – чемпионату мира.

- Радует, что завоевано сразу две медали – золото и серебро. Такой успех и всей команде придаст уверенность.

- Ребята работают вместе, прекрасно знают друг друга. И теперь остальные посмотрят на Антона и Максима и подумают: «Мы тоже можем у Фуркада выигрывать». Непобедимых нет.

Вчера на первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде в гонке преследования на 12,5 км победил российский биатлонист Антон Бабиков, вторым финишировал еще один наш спортсмен Максим Цветков, бронза у обладателя хрустального глобуса прошлого сезона француза Мартена Фуркада.



