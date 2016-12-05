Юрий Кашкаров: Победа Бабикова не сенсация, а результат большой работы
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Юрий Федорович,
золото и серебро двух наших биатлонистов
– сенсация?
- Ну, почему сенсация? Считаю такой результат итогом большой работы, которая была проделана перед началом сезона. Такой результат предполагался – уже в прошлом сезоне Бабиков очень хорошо себя чувствовал.
- Представим, что вы сейчас
на месте Бабикова. Вам 25 лет, всегда
чего-то немного не хватало для большого
успеха, и вот первое золото на этапе
Кубка мира. Насколько эта победа важна
для придания уверенности, психологической
устойчивости?
- Безусловно, такой успех придает уверенности. И сам Бабиков отметил, что теперь он на равных может бороться с самим Мартеном Фуркадом. И это действительно возможно при хорошей подготовке. Еще это дает понимание, что ты нормально готов, и не надо ничего форсировать. Не надо постоянно думать о том, что непременно надо выиграть. Есть уже одна победа, надо продолжать дальше спокойно готовиться по намеченному плану. Понимая, что ты на правильном пути.
- На равных может бороться с
самим Фуркадом… Не слишком ли громкое
заявление? Согласен, что иногда можем
выгрызать у него медали, но на длинной
дистанции всего сезона бороться с ним
на равных вряд ли возможно.
- О такой стабильности говорить рано. Но, уверен, что план на сезон составлен, и в нем два главных старта – предолимпийская неделя и чемпионат мира. На них надо выстреливать.
- Не рано побеждаем? Пик формы
весь сезон держать невозможно.
- Давно ушли от такого понятия – пик формы. Подготовка идет с расчетом на весь сезон. Зимой нет времени на интенсивные тренировки – соревнования идут одно за другим. И здесь тренерский штаб должен регулировать, какие этапы Кубка мира можно пропустить, а это время посвятить восстановлению. Чтобы подойти в полной готовности к основному старту – чемпионату мира.
- Радует, что завоевано сразу две медали
– золото и серебро. Такой успех и всей
команде придаст уверенность.
- Ребята работают вместе, прекрасно знают друг друга. И теперь остальные посмотрят на Антона и Максима и подумают: «Мы тоже можем у Фуркада выигрывать». Непобедимых нет.
Вчера на первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде в гонке преследования на 12,5 км победил российский биатлонист Антон Бабиков, вторым финишировал еще один наш спортсмен Максим Цветков, бронза у обладателя хрустального глобуса прошлого сезона француза Мартена Фуркада.