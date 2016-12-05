Александр Гришин: Готов ли возглавить ЦСКА? Кононов более достойный кандидат

Старший тренер молодежного состава ЦСКА Александр Гришин в отличном настроении – его ребята лидирует в чемпионате и с первого места вышли из группы юношеской Лиги чемпионов. О том, как стабильно добиваться успеха с молодежью, мы и поговорили.

«У ЦСКА САМЫЙ МОЛОДОЙ ДУБЛЬ»

– Как вам удалось собрать такую сильную команду, которая и в юношеской Лиге чемпионов на первом месте, и в чемпионате страны?

– Повезло! Бывает такое, когда все складывается. Не секрет, что молодежка лучших отдает либо в аренду, либо в основной состав, а потом порой не успеваем сыграться. В этом же году так получилось, что мы с января работаем одним и тем же составом. Наиграли связи, да и мальчишки попались талантливые, хорошо играют, даже когда уступаем. На первом плане у нас качество игры – в молодежном первенстве для меня результат не важен. Главное качество игры и чтобы мы видели – ребята понимают, чего мы от них требуем. У ЦСКА всегда самый молодой дубль - у нас и у «Красндара».

– Вам именно в этом году так повезло?

– У нас в принципе всегда молодежные команды были сильные. 1992 год рождения: центральный защитник Никитин сейчас играет в «Уфе», Подберезкин в «Краснодаре», Тен и Попов в «Томи». 1995 год рождения тоже был сильный, 1994 неплохой. Нынешняя команда – и мальчишки одаренные, и коллектив у них сложился хороший. Перехваливать не хочу, надо посмотреть, что с ними будет дальше. А вдруг никто не заиграет?

– В прошлом году у вас забрали Александра Головина, в этом – Федора Чалова и Астемира Гордюшенко…

– У нас каждый год забирают по 5-6 человек, а мы подтягиваем из школы по 10-12. Состав меняется практически полностью. В молодежном первенстве важно прокрутить ребят, посмотреть их. Надо распознать в игроках самые лучшие качества и довести их до самого пика.

«ДОЛЖНЫ БОРОТЬСЯ ЗА ЧЕСТЬ КЛУБА И РОДИНЫ»

– Кого больше в школе ЦСКА – москвичей или ребят из регионов?

– В основном москвичи. Таланты есть в каждом регионе, но если мальчик из провинции не сильнее москвича, какой смысл его выдергивать сюда в интернат? Когда мы с Валерой Минько приняли дубль ЦСКА, руководство попросило нас подтягивать ребят из армейской школы, вот с ними и работаем.

– Правильный путь?

– Считаю, да. Мальчишки прошли нашу школу, знают, что такое армейский дух. Понимают – руководство клуба вкладывало в них душу и деньги и потом надо будет отплатить тем же. Футболисты из других клубов не должны играть в дубле, им все равно, куда потом идти – в «Спартак» или в «Динамо». Мы с Валерой сами цээсковцы, поэтому настраиваем ребят на такой лад – бороться за честь клуба, за честь родины! Это не пустые слова, а то, на чем мы седьмой год строим коллектив. Если кому-то интересно работать в других командах и потом отдавать мальчиков в «Спартак» и в «Динамо», то нам – нет! Мы хотим, чтобы они играли в ЦСКА и уважали наш клуб. Пацаны в ответ играют с душой, что мне очень нравится.

– Во что играет сейчас молодежка ЦСКА? Какой футбол вы проповедуете?

– Тот, в который играли мы сами. Я два года играл у Константина Ивановича Бескова, это спартаковский футбол. Быстрота мышления, комбинационные действия. Опять же Садырин Павел Федорович – в 1989-91 годах одна из сильнейших команд в истории ЦСКА!

Мы стараемся, чтобы ребята играли для зрителей – быстро, комбинационно, в тотальный футбол. Когда надо, отходим назад и играем за счет длинных передач. Когда надо, действуем в позиционном нападении. Учим ребят, чтобы они были сильнее соперника и в атаке, и в обороне.

«КАПЕЛЛО ЖЕ НЕ ДУРАК? ВИДЕЛ В ЧЕРНОВЕ ЗАДАТКИ»

– В центре обороны у вас играют Алибеков и серб Станисавлевич. Растет смена братьям Березуцким?

– У нас был Никитин, есть Чернов, вот вам пара центральных защитников. Готовые, их только наиграть. Чернова (в аренде у «Енисея» - Прим. ред.) видел буквально на днях, он приходил к нам на игру, постоянно играет в «Енисее», а тот один из лидеров в ФНЛ! Андрей Тихонов им доволен. Капелло же не дурак, чтобы брать мальчика из дубля, когда тот не сыграл ни матча за основной состав. Не только взял, Чернов отыграл весь матч, причем хорошо. Капелло видел, какие у него качества! Значит, талантливый мальчишка? Надо было развивать в нем дальше хорошие качества, сейчас бы получили игрока. Валерий Газзаев ставил в состав Березуцких, хотя его сильно критиковали, да и самих братьев тоже.

– ЦСКА U19 под вашим руководством пять лет играет в юношеской Лиге чемпионов и четыре раза выходил в плей-офф. Для пацанов это, наверное, очень круто?

– Конечно! Нельзя вариться в собственном соку, надо смотреть разные футбольные стили. Опять же психология – мальчишки видят, что в «Баварии», «Манчестере», «Арсенале» играют такие же люди, их можно обыгрывать. Играли против «Баварии», оба раза их обыграли, а на следующий год три человека из того состава – у Гвардиолы. В том году обыграли 4:0 «Манчестер Юнайтед». Через два месяца Рэшфорд заиграл в основном составе, а потом поехал на чемпионат Европы.



«ЧЕМ МЫ ЗАНИМАЕМСЯ - ФУТБОЛОМ ИЛИ СВЯЗАННЫМ С НИМ БИЗНЕСОМ?»

– У них Рэшфорд заиграл в основе, а у нас кто?

– Чалов, правда, больше сидит в запасе. Мы иногда подменяем понятия. Берем иностранца 25-и лет и среднего уровня и начинаем предъявлять 18-летнему российскому мальчику: «Почему ты не сильнее его?». Да просто по физиологии! Но мы не даем шанс молодым, и они уезжают к черту на кулички и там пропадают! А возьмите Португалию, там в 18 лет парни играют в высшей лиги. Засветили – продали!



Нам легче купить среднего иностранца, чем дать шанс своему молодому пацану. Все же понимают, почему это происходит. Надо сделать частные клубы, тогда их президенты не станут сорить деньгами. А когда деньги государственные, сразу появляется соблазн купить иностранца и еще чуть-чуть денег потом положить куда надо.

Не надо мне рассказывать, что у нас в России нет молодых футболистов. Они есть, что мы и доказываем пятый год, выходя в юношеской Лиге чемпионов в плей-офф из сильнейших групп.

– Они есть, но особо-то никому не нужны, потому что на них ничего не заработаешь!

– Тогда давайте определимся, чем мы занимаемся – футболом или связанным с футболом бизнесом? Давайте обсудим это все вместе! Хотя честных у нас не любят, много знаю таких честных специалистов, которые говорят, что думают и потому сидят без работы.

– Головин в этом сезоне не так ярок, как в прошлом. Как думаете, почему?

– Мне неудобно комментировать - он же играет в основном составе. Лучше спросите у тех, кто с ним работает. Может быть, синдром второго сезона на высоком уровне, может быть, соперники приноровились к его манере игры...

– Нападающие Чалов и Жамалетдинов – все еще ваши?

– Мы обоих рекомендовали для основного состава. Чалов играет, Жамалетдинова пока не берут, но думаю у Тимура будет шанс себя проявить. Оба хорошие форварды, у них есть качества, которые надо развивать. Конечно, я очень радуюсь, когда ребят забирают в основу. Пусть хоть всех заберут, мы наберем из школы новых.

– Приятно удивила игра Жамалетдинова против «Байера», какой красивый гол он забил. Да и Чалов неплох. Наигрывай обоих и не нужны никакие Траоре со Страндбергом!

– Тут есть нюанс - в высшей лиге скорости иные. Нужно, чтобы ребята привыкли к ним, чтобы выпускали их в матчах взрослых команд. Нас ведь Садырин тоже постепенно подпускал - где-то 10 минут, где-то 15, а в хорошей игре и целый тайм.

– Появилась информация, что Леонид Слуцкий в декабре уйдет в отставку. Если это случится, вы готовы возглавить главную команду ЦСКА?

– Во-первых, мне неэтично говорить об этом, пока не появилась официальная информация, пока все это лишь слухи. Во-вторых, думаю, есть более достойные кандидаты. Мне очень нравилось, как работал Кононов. Видел его «Краснодар» вживую, мы с семьей всегда на футбол ходим. Четко видно, чего от команды хочет Кононов. Очень сильный специалист, он более достойный, чем я. Тем более он сейчас без команды… Но вообще это решать руководству клуба, лучше у них спросите. Я не имею права комментировать такие вопросы.