«Свободная касса!» Как Кокорин продавал пышки в культовом месте (видео)
Нападающий «Зенита» в совместной акции клуба и
«Русфонда» на час стал продавцом в самой известной пышечной Петербурга.
Александр Кокорин –
седьмой футболист сине-бело-голубых, вовлеченный в проект. Раньше Халк танцевал
на Невском, Данни работал парикмахером, Лодыгин вел экскурсию в Эрмитаже, Дзюба
был кондуктором в автобусе, Кришито развлекал публику в образе клоуна, а
Маурисио стал таксистом. У Кокорина, по его словам, выбор был – но небольшой.
– Мне предложили пару
вариантов. Без разницы, что делать. Согласился на первый попавшийся, – говорил нападающий.
Новой целью акции стал
сбор 1 миллиона 792 тысяч рублей для Матвея Орлова, у которого диагностирована апластическая
анемия. Для лечения больному необходима трансплантация костного мозга. Как
отмечалось в сообщении официального сайта «Зенита», для ускорения процесса
Кокорин собирался лично оплатить поиск и активацию донора для мальчика в
международном регистре имени Стефана Морша.
Самое интересное – официально не сообщалось о завершении сбора денег, а если верить сайту акции «Давай-давай» на лечение оставалось набрать около 170 тысяч рублей. Но объяснение найти легко: 8 декабря Кокорин проведет последний официальный матч в году, а потом в Петербурге его не будет вплоть до февраля: сначала отпуск, потом сборы. «Зенит» играет на опережение и в середине дня зазывает болельщиков на Большую Конюшенную улицу, где находится главная пышечная города.
Повезло, что в центре
Петербурга живет не так много болельщиков, иначе в кафе было бы не
протолкнуться. Все обошлось. Очередь к кассе, где работает Кокорин, не очень
большая. По крайней мере, людям не приходится стоять на скользкой улице.
На кассе Александр, как
положено, в фартуке и отвечает за самое главное – пышки. Зенитовец работает не
один, рядом с ним помощница, которая принимает оплату и ответственна за
напитки.
В один момент посетителей у кассы нет, и чтобы привлечь их Кокорин прибегает к фразам, которые чаще всего услышишь в другом заведении.
– Горячие пышки!
Свободная касса! – зазывает людей нападающий. И через некоторое время к
Кокорину выстраивается еще одна небольшая очередь. Одна из девушек даже
растеривается, у нее нет наличных денег, что в наше время считается нормальным
явлением. Форвард отшучивается: «Ничего страшного».
В роли продавца форвард
оказывается всего на час, и за это время он не только продает пышки, но и
фотографируется почти со всеми покупателями. Некоторые юные посетители расстраиваются,
но в итоге они пришли не просто так – селфи с Кокориным в их телефонах тому
подтверждение.
– Мне сказали, что это
место – легендарное в Петербурге, так что долго не выбирал, – рассказывает
Кокорин. – Подготовка времени не заняла, мне на месте все объяснили. Все было
очень легко.
– У вас даже санитарная книжка была.
– Да, все прошло, как полагается, без этого не мог выйти на работу.
– Если акции будут продолжаться, поучаствуете еще?
– Конечно, если дадут поучаствовать – приду еще раз.
Отработав, Кокорин
назвал имя следующего зенитовца, которого хотел бы видеть в акции
«Давай-давай». Пока мы его имя оставим в секрете, но роль для нового героя он
назвал любопытную.