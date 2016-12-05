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«Свободная касса!» Как Кокорин продавал пышки в культовом месте (видео)

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Александр Кокорин
Александр КокоринИсточник: ФК «Зенит»

Нападающий «Зенита» в совместной акции клуба и «Русфонда» на час стал продавцом в самой известной пышечной Петербурга.

Александр Кокорин – седьмой футболист сине-бело-голубых, вовлеченный в проект. Раньше Халк танцевал на Невском, Данни работал парикмахером, Лодыгин вел экскурсию в Эрмитаже, Дзюба был кондуктором в автобусе, Кришито развлекал публику в образе клоуна, а Маурисио стал таксистом. У Кокорина, по его словам, выбор был – но небольшой.

– Мне предложили пару вариантов. Без разницы, что делать. Согласился на первый попавшийся, –  говорил нападающий.

Новой целью акции стал сбор 1 миллиона 792 тысяч рублей для Матвея Орлова, у которого диагностирована апластическая анемия. Для лечения больному необходима трансплантация костного мозга. Как отмечалось в сообщении официального сайта «Зенита», для ускорения процесса Кокорин собирался лично оплатить поиск и активацию донора для мальчика в международном регистре имени Стефана Морша.

Самое интересное – официально не сообщалось о завершении сбора денег, а если верить сайту акции «Давай-давай» на лечение оставалось набрать около 170 тысяч рублей. Но объяснение найти легко: 8 декабря Кокорин проведет последний официальный матч в году, а потом в Петербурге его не будет вплоть до февраля: сначала отпуск, потом сборы. «Зенит» играет на опережение и в середине дня зазывает болельщиков на Большую Конюшенную улицу, где находится главная пышечная города.

Повезло, что в центре Петербурга живет не так много болельщиков, иначе в кафе было бы не протолкнуться. Все обошлось. Очередь к кассе, где работает Кокорин, не очень большая. По крайней мере, людям не приходится стоять на скользкой улице.

На кассе Александр, как положено, в фартуке и отвечает за самое главное – пышки. Зенитовец работает не один, рядом с ним помощница, которая принимает оплату и ответственна за напитки.

В один момент посетителей у кассы нет, и чтобы привлечь их Кокорин прибегает к фразам, которые чаще всего услышишь в другом заведении. 

– Горячие пышки! Свободная касса! – зазывает людей нападающий. И через некоторое время к Кокорину выстраивается еще одна небольшая очередь. Одна из девушек даже растеривается, у нее нет наличных денег, что в наше время считается нормальным явлением. Форвард отшучивается: «Ничего страшного».

В роли продавца форвард оказывается всего на час, и за это время он не только продает пышки, но и фотографируется почти со всеми покупателями. Некоторые юные посетители расстраиваются, но в итоге они пришли не просто так – селфи с Кокориным в их телефонах тому подтверждение.

– Мне сказали, что это место – легендарное в Петербурге, так что долго не выбирал, – рассказывает Кокорин. – Подготовка времени не заняла, мне на месте все объяснили. Все было очень легко.

– У вас даже санитарная книжка была.
– Да, все прошло, как полагается, без этого не мог выйти на работу.

– Если акции будут продолжаться, поучаствуете еще?
– Конечно, если дадут поучаствовать – приду еще раз.

Отработав, Кокорин назвал имя следующего зенитовца, которого хотел бы видеть в акции «Давай-давай». Пока мы его имя оставим в секрете, но роль для нового героя он назвал любопытную.

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