Жозе Моуринью – журналисту: Думал, вы лучше разбираетесь в футболе

Жозе Моуринью Источник: Reuters

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итоги матча с «Эвертоном» (1:1), который состоялся накануне в рамках 14-го тура АПЛ.



«Это был еще один матч, в котором мои игроки отлично поработали, – рассказывает наставник. – Конечно, на таком стадионе, как «Гудисон Парк», сложно победить, особенно, если учитывать уровень соперника. Хорошая работа, но плохой результат.

«Манчестер Юнайтед» был гораздо сильнее «Эвертона», но мы не сумели победить, хотя, шансы для этого были. Очень тяжело контролировать игру на таком стадионе все 90 минут. Но я могу сказать, что мы делали это 80 минут.

«Эвертон» начал играть, выполняя много верховых передач. Вы ведь не можете ловить или перехватывать мяч в воздухе, поэтому лишить соперника возможности забить, который действует подобным образом, очень тяжело», – сказал Моуринью.

Журналисты не могли не задать вопрос об игре 35-летнего форварда «красных дьяволов» Златана Ибрагимовича, который забил в этом розыгрыше АПЛ 8 голов в 13-ти матчах.

«Если вся команда играет хорошо, то и Златан демонстрирует футбол приличного уровня. Хочу сказать, что Фил Джонс и Маркос Рохо были великолепны. Джонс примерно пять лет не играл, если мы будем учитывать его статистику, а Рохо в прошлом сезоне сидел на скамейке запасных. К тому же, Маркос всегда действовал на фланге, а теперь – в центре обороны. Я доволен. Они оба провели матч очень уверенно».



Наставника «Манчестер Юнайтед» смутил вопрос журналиста о том, зачем он выпустил полузащитника Маруана Феллайни, который спустя три минуты после своего выхода на поле нарушил правила в штрафной «Юнайтед». После этого главный арбитр назначил пенальти, а Лейтон Бэйнс сравнял счет и помог «Эвертону» избежать поражения.



«Что вы имеете ввиду? Думал, вы лучше разбираетесь в футболе. Все ведь очевидно. Мы вели в этой игре. Когда матч подходил к концу, команда нуждалась в помощи. У «Эвертона» достаточно игроков высокого роста. Как я говорил ранее, соперник начал играть, используя верховые передачи. Я выпустил Феллайни, который должен был помочь защитникам справиться с давлением», – сказал Моуринью.

В конце пресс-конференции португалец вновь обрушился с критикой на журналистов, отметив, что его команда доминировала в каждом матче, который провела в этом сезоне.

«Если вы скажете мне, что в каждом матче, где играл «Манчестер Юнайтед», соперник больше заслуживал победы, я скажу вам, что это не так. В каждой игре моя команда заслуживала победы больше.

Меня очень беспокоит тот факт, что мы не выполняем плана. Важно не то, как ты играешь в футбол. Самое главное – результат. В чемпионате Англии достаточно клубов, которые действуют от обороны. Вы, журналисты, критикуете стиль игры «Манчестер Юнайтед», но результаты клубов, о которых я говорил выше, вы называете феноменальными. Несмотря на все это, я рад, как играет моя команда. Показывая приличный футбол, мы находимся на шестом месте в таблице, но это наши проблемы», – высказался Жозе.



