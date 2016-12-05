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Двужильный ЦСКА. Как армейцы одолели «Куньлунь» без пятерых игроков сборной

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
"Куньлунь" - ЦСКА
"Куньлунь" - ЦСКАИсточник: «Советский спорт»

ЦСКА вновь доказал, что силен в первую очередь системой, а не отдельными яркими мастерами. Москвичи одержали победу в Шанхае – 2:0.

Как уже сообщал корреспондент «Советского спорта» Владислав Домрачев, ЦСКА отправился в Китай на матч с «Куньлунем» с серьезной пробоиной в составе.

Сразу пять ведущих игроков – Сорокин, Ничушкин, Телегин, Киселевич и Светлаков были по просьбе ФХР освобождены от поединка в Шанхае и отправились в Москву – готовится к Кубку Первого канала.

Интересно, примут ли они участие в московском матче с «Витязем» 8 декабря? Но так или иначе сборникам дали отдохнуть – сократили утомительное турне по Дальнему Востоку.

Удивительно, как легко тренерский штаб согласился на эту просьбу. Потому что вообще-то для нашего современного хоккея – это нонсенс.

Понятно, когда в интересах сборной делается перерыв на Олимпиаду. Или игроков собирают перед чемпионатом мира, освобождая от тренировок в клубе после окончания сезона.

Но вот освобождать ведущих хоккеистов клуба от матчей регулярного чемпионата ради того, чтобы успешно выступить на домашнем этапе Евротура – это ноу-хау. Это действительно – все ради сборной, не поспоришь.

Правда, ЦСКА и тут – случай особый.

Понятно, что голкипер Илья Сорокин – серьезная потеря. Но если выздоровел Виктор Фаст – не решающая. А вот полевых игроки сборной в составе ЦСКА далеко не лидеры. По крайней мере – по набранным очкам.

Взять хотя бы известного форварда Ивана Телегина, который отлично проявил себя и на ЧМ-2016 и на Кубке мира. Проявил не только самоотверженной игрой, но и голами в том числе. Олег Знарок его очень ценит.

Но вот в ЦСКА у Телегина пока всего 1 заброшенная шайба в 27 матчах! Да и «плюс/минус» для армейцев весьма средненький – «+4».

У еще одного сборника Андрея Светлакова тоже с голами не густо – 2 шайбы в 26 матчах.

Лидер в этом трио Вячеслав Ничушкин. Он реально заметен в зоне атаки – 9 голов, 6 передач и почетное седьмое место в списке лучших армейских бомбардиров.

Вот Богдан Киселевич в этой компании стоит особнячком. Он в ЦСКА все же числится вторым защитником-бомбардиром – 18 (1+17) очков.

Исходя из этой статистики ЦСКА отпустил игроков в сборную и… Словно этого и не заметил!

Одержал уверенную «сухую» победу в Шанхае – 2:0. Забил пару шайб во втором периоде, благодаря голам Вячеслава Основина и Андрея Кузьменко. Ну и оформил «сухарь» уже для Фаста.

А это, кстати, не так уж просто сделать. Последний раз китайская команда уходила со льда без голов 15 октября, не сумев распечатать ворота «Ак Барса».

Все-таки ЦСКА – двужильный! Ведь мало того, что дергают в сборную игроков, а легионеры лежат в лазарете. Армейцы в нынешнем сезоне уже сейчас полностью утратили мотивацию.

Это редкий случай. Но ЦСКА в таблице действительно сейчас ничего не нужно. До СКА и победы в регулярке далеко – 8 очков, при двух матчах у питерцев в запасе. Поди догони…

А идущее на третьей строчке «Торпедо» и вовсе не видать – разрыв сегодня достиг 19 очков.

Но Квартальнов продолжает побеждать несмотря ни на что. Без игроков сборной, без интереса… Наверное, это просто судьба. Или уже привычка…

Матч

Куньлунь Ред Стар - ЦСКА - 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Голы:

Кузьменко (Квартальнов Д.), 28:09 (0:1). Основин (Мамин), 31:01 (0:2).

Место и дата

05 декабря 14:30, Фэй Ян, Онлайн-трансляция

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