«Как в Уренгое!». Что происходило в Тушине перед матчем «Спартак» – «Рубин»

Корреспондент «Советского спорта» передает из Тушина, которое заносило снегом перед матчем «Спартака» и «Рубина».

Матч «Спартака» и «Рубина» проходит в экстремальных условиях. Метель, начавшаяся с утра, не прекращается. Тем не менее, поле расчистили, игру не отменили, народ пришел.

Первые болельщики пришли на стадион часа за два с половиной до матча. Им пришлось пробираться через снежные заносы – трактора не успевали разгрести весь снег.

"Уренгой!" - делятся впечатлениями первые посетители матча Спартак - Рубин. Это не прошлого спонсора - про погоду pic.twitter.com/idhi0iFuP0 — Артем Локалов (@lokalov) 5 декабря 2016 г.

Многие подошли к походу на футбол со знанием дела: надели валенки. Это наиболее удобная обувь по такой погоде. Правда, игрокам пришлось надеть все-таки бутсы.

Коллеги, посещавшие матчи по русскому хоккею ностальгировали: «Вот так там все. Снег, валенки, трактора и... горячительное».

Надо было Спартаку и Рубину часов в 9 утра сыграть, до снега. Уфе и Перми на зависть. А вообще антуражно. pic.twitter.com/FXOGfYEX9m — Артем Локалов (@lokalov) 5 декабря 2016 г.

На футболе горячительного не продают. Его можно пронести только в себе. И то тут главное не переусердствовать. Часа за два до игры из машины на стадион заносили тюки с пледами.

- Спиртного нет? – спросил охранник.

- Спиртное – только мое, - ответил водитель. И оставил его в багажнике.

Прохожие ежились от холода, закрывали лица от колючего снега и пытались устоять под порывами ветра.

- Уренгой! – улыбнулся полицейский с собакой.

Это он не про давнишнего спонсора «Спартака» – про погоду.

Разговоры по рации.

- Команды на Ленинградке.

- Значит, скоро будут.

- Хорошо, если к началу матча успеют pic.twitter.com/6dyPs9VNdX — Артем Локалов (@lokalov) 5 декабря 2016 г.

Тем временем встрепенулся оператор «Матч ТВ», запорошенный снегом. Он «в засаде» ожидал приезда автобусов с командами.

Вот в пурге стал приметен транспорт «Рубина». «ПТС! ПТС! ПТС!», - затараторил оператор. Не хватало только «Прием! Прием!». Вместо этого было «Рубин»! «Рубин»!».

Следом приехал «Спартак» – и оператор метнулся к другому входу, волоча по снегу провод, словно связь на линии фронта прокладывал. И проложил.

На поле тем временем расчищали снег. Лопатами, метлами, ветродувами, тракторами... Около скамеек запасных образовались снежные горы. Тут бы и сыграть в царя горы. Но пришлось – в футбол.