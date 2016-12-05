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«Как в Уренгое!». Что происходило в Тушине перед матчем «Спартак» – «Рубин»

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
"Открытие Арена" перед матчем "Спартак" - "Рубин"
"Открытие Арена" перед матчем "Спартак" - "Рубин"Источник: «Советский спорт»

Корреспондент «Советского спорта» передает из Тушина, которое заносило снегом перед матчем «Спартака» и «Рубина».

Матч «Спартака» и «Рубина» проходит в экстремальных условиях. Метель, начавшаяся с утра, не прекращается. Тем не менее, поле расчистили, игру не отменили, народ пришел.

Первые болельщики пришли на стадион часа за два с половиной до матча. Им пришлось пробираться через снежные заносы – трактора не успевали разгрести весь снег.

Многие подошли к походу на футбол со знанием дела: надели валенки. Это наиболее удобная обувь по такой погоде. Правда, игрокам пришлось надеть все-таки бутсы.

Коллеги, посещавшие матчи по русскому хоккею ностальгировали: «Вот так там все. Снег, валенки, трактора и... горячительное».

На футболе горячительного не продают. Его можно пронести только в себе. И то тут главное не переусердствовать. Часа за два до игры из машины на стадион заносили тюки с пледами.

- Спиртного нет? – спросил охранник.

- Спиртное – только мое, - ответил водитель. И оставил его в багажнике.

Прохожие ежились от холода, закрывали лица от колючего снега и пытались устоять под порывами ветра.

- Уренгой! – улыбнулся полицейский с собакой.

Это он не про давнишнего спонсора «Спартака» – про погоду.

Тем временем встрепенулся оператор «Матч ТВ», запорошенный снегом. Он «в засаде» ожидал приезда автобусов с командами.

Вот в пурге стал приметен транспорт «Рубина». «ПТС! ПТС! ПТС!», - затараторил оператор. Не хватало только «Прием! Прием!». Вместо этого было «Рубин»! «Рубин»!».

Следом приехал «Спартак» – и оператор метнулся к другому входу, волоча по снегу провод, словно связь на линии фронта прокладывал. И проложил.

На поле тем временем расчищали снег. Лопатами, метлами, ветродувами, тракторами... Около скамеек запасных образовались снежные горы. Тут бы и сыграть в царя горы. Но пришлось – в футбол.

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