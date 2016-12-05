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Экс-тренер «Спартака» Лаудруп замешан в нелегальных сделках?

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Микаэль Лаудруп
Микаэль ЛаудрупИсточник: «Советский спорт»

Согласно датскому изданию Politiken, экс-тренер «Спартака» Микаэль Лаудруп помог агенту заработать миллионы на покупке игроков для «Суонси».

Что произошло?

Football Leaks совместно с датской прессой обнародовал документы, согласно которым знакомый агент Микаэля Лаудрупа заработал на семи новичках «Суонси» около 4,4 миллионов евро в обход клуба.

Politiken утверждает, что Лаудруп проворачивал много сделок за спиной у руководства, соглашался подписывать лишь определенных футболистов. Всего таких трансферов набралось семь. Согласно изданию, в конце концов в «Суонси» заподозрили неладное, и вроде бы даже уличили тренера в обмане, а потому и неожиданно уволили в 2014 году. Хотя годом ранее подписали с ним новое соглашение.

У Football Leaks также есть текст письма «Суонси» (от 13 февраля 2014 года), отправленного в Ассоциацию тренеров лиги. Вот что в нем говорится: «Клуб подозревает что Микаэль Лаудруп не хотел, чтобы определенные игроки приходили в команду, пока его знакомый агент не поучаствует в сделке. Мы все еще расследуем эти трансферы, чтобы понять, при каких условиях были подписаны футболисты, и в какой степени замешан Лаудруп».

Сколько получил агент?

Politiken, имея в распоряжении все необходимые контракты, посчитал, сколько заработал агент на каждом из семи трансферов. Отметим, что он договаривался непосредственно с представителями футболистов. Те, после заключения контракта со «Суонси», отдавали две трети своего агентского вознаграждения.

Чико Флорес — 1,2 млн. крон — 160 тысяч евро

Пабло Эрнандес — 2,1 млн. крон — 282 тыс. евро

Ролан Лама — 1,5 млн. крон — 201 тыс. евро

Хосе Каньяс — 10,9 млн. крон — 1,5 млн. евро

Алехандро Посуэло — 12,3 млн. крон — 1,7 млн. евро

Альваро Васкес — 1,1 млн. крон — 148 тыс. евро

Бен Дэвис — 3,2 млн. крон — 430 тыс. евро

Что знал Лаудруп?

В интервью Ekstra Bladet тренер дал размытые объяснения, отказавшись говорить об обнародованной информации с Politiken.

«Полагаю, ни один агент с мире не работает бесплатно. Так уж случилось, что все сделки провел один и тот же человек. Но это потому, что «Суонси» никогда ранее не работал на испанском рынке. Меня же не интересовало, кто и сколько с этих сделок получал. Главным было заполучить хорошего игрока в команду. А испанская лига была лучшей с точки зрения цена/качество».

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