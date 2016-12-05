«Томь» без денег, но с губернатором. Колонка Сергея Микулика

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик – об особенностях национального футбола в условиях крайнего безденежья.

Давайте уже сворачивать эту малопродуктивную дискуссию: футбольная мы с вами страна или антифутбольная. Ибо только в России с таким остервенением играют в футбол в долг и кредит, взаймы и рассрочку. Когда денег нет и не предвидятся.

Если бы где-нибудь собрались поставить памятник русскому футбольному тренеру, я бы посоветовал изваять в натуральную величину Валерия Юрьевича Петракова - человека, который из команды, где средств в обрез хватало на существование в ПФЛ, из «Торпедо», подался в команду, где финансы отсутствуют вовсе. А «Томь» загадочным образом функционирует и даже доиграла без скандалов первую часть чемпионата, пусть и завершив ее на последнем месте. Но каких еще результатов, скажите на милость, ждать от клуба, чьи игроки с начала сезона не видели денег?

Вот не полетел на последнюю игру в Уфу Виталий Дьяков — и что ему предъявить? Он в «Томи», если кто не знает, в аренде. Три месяца назад свою часть зарплаты ему перестали перечислять из «Динамо». Влезьте в шкуру человека, которому из команды, где деньги не начинались, надо сейчас возвращаться в команду, где они закончились. Вы бы, небось, рванули в декабрьскую Уфу и выдали лучший матч в карьере, так?

В подобных случаях обездоленные начинают писать письма — клубному боссу, губернатору, президенту страны. «Томи» повезло больше многих: губернатор Томской области Сергей Жвачкин и есть клубный босс. Это обстоятельство вносит известное разнообразие в жизнь гендиректора Руслана Киселева: по четным дням он ходит просить денег у президента, а по нечетным - у губернатора. Важно только жить в ладу с календарем и не путать, когда к кому на прием записываться. Хотя результат всегда один.

В недавнем интервью «Советскому спорту» Валерий Петраков рассказал: губернатор-прези дент «постарается попробовать» осуществить какие-то выплаты в начале декабря. Звучит так, будто Сергей Жвачкин проверит ящики рабочего стола: ведь были же деньги, но до команды не дошли. Может, завалились куда?

А ведь совсем недавно «Томь» жила на широкую ногу. Клуб мог нанять посредническую форму «Орион», чтобы ее представители порекомендовали приобрести у «Спартака» нападающего Погребняка, и отстегнуть за этот чудо-совет 400 тысяч долларов. Когда же из Москвы нагрянула следственная группа, выяснилось: расследовать особо нечего. В клубе заверили, что Погребняк «Томи» очень пригодился, и что сами они до такого решительного шага ни в жизнь не додумались бы - только через посредников. Намечавшееся уголовное дело развалилось в виду отсутствия потерпевшей стороны.

Но три года назад нахлынула первая волна неприятностей. Спасло лишь обращение к Путину и резкое нахождение принудительных меценатов, радостно соскочивших с финансирования команды, как только сроки их обязательств истекли. Теперь вроде пишется второе письмо по знакомому адресу. Но передать-то через кого, чтобы точно дошло? Только через губернатора. А оно ему надо?

Во-первых, у Бога два раза не просят. Во-вторых, ну вот поинтересуется Владимир Владимирович у Сергея Анатольевича: а кто там президентом и почему не справляется? Что тому отвечать? «Постараюсь попробовать узнать»?

По схожему сценарию недавно утонула «Волга» в Нижнем Новгороде. Безденежье в РФПЛ, вылет в ФНЛ, полугодовые долги по зарплате, распродажа лидеров, клубного имущества, банкротство. Разве что без писем Путину обошлось. Не успели.